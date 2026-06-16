El mensaje de Messi antes del debut: “Juntos” al Mundial

A un día del tan ansiado debut en el Mundial 2026 con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar, Lionel Messi publicó el lunes por la noche un expectante mensaje en su cuenta de Instagram en la previa del encuentro ante la selección de Argelia. “Juntos”, escribió sobre una foto en la que se ve a todo el plantel reunido en ronda durante el entrenamiento en Kansas. El mensaje fue acompañado por una bandera argentina.

El posteo tuvo lugar unas 24 horas antes del estreno mundialista del equipo de Lionel Scaloni. En ese contexto, Messi eligió mostrar una escena de intimidad del grupo, con todos los futbolistas reunidos sobre el campo de juego, en una postal que buscó transmitir unidad ante la expectativa de los cientos de argentinos que arribaron a Estados Unidos y están en camino allá.

El posteo de Messi a horas de debutar en el Mundial 2026. @leomessi

El capitán argentino se mostró activo en redes durante los últimos días, con publicaciones vinculadas a los entrenamientos, al clima del plantel y a la preparación final para una Copa del Mundo que volverá a tenerlo como principal referencia.

Este martes por la noche, a las 22 hora argentina, Argentina enfrentará a Argelia en el comienzo de una nueva ilusión mundialista y con Messi como el capitán de un combinado que buscará el bicampeonato.

Debemos tener “humildad”

Este lunes, cuando se rumoreaba que sería Messi el que hablaría en conferencia de prensa junto a Scaloni, finalmente estuvo presente el defensor Nicolás Otamendi. El experimentado jugador, que luego del Mundial jugará en River, dejó un claro mensaje: “Tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar este tipo de competición”.

“Creo que llegamos bien y vamos a dar el máximo porque sabemos que somos el campeón y que todos nos van a querer ganar”, recalcó el zaguero en la conferencia en el estadio de Kansas City. Otamendi, de 38 años, es uno de los 17 jugadores convocados que lograron la corona en el Mundial de Qatar 2022. La Albiceleste tratará de ser la primera selección en repetir trofeo desde Brasil en 1962.

“Es un animal competitivo y te hace seguir intentándolo, no relajarte y estar con él; hay que apoyarlo y ayudarlo”, afirmó Otamendi sobre Messi, y destacó: “Es un ejemplo competitivo, ¿quién no quiere a Leo?”.

“Es un animal competitivo y te hace seguir intentándolo, no relajarte y estar con él; hay que apoyarlo y ayudarlo”, afirmó Otamendi sobre Messi, y destacó: “Es un ejemplo competitivo, ¿quién no quiere a Leo?”. “Intentaremos dar lo mejor, nos preparamos para eso”, aseguró uno de los centrales que tiene el combinado argentino antes de reflexionar sobre su propia despedida de los mundiales.