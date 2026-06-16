Lionel Scaloni, el DT que entra al club de los elegidos y busca defender la corona de campeón

KANSAS CITY (enviado especial).- Lionel Scaloni volvió a ser el de siempre. Tranquilo, enfocado. En la antesala del debut mundialista de la selección, el DT argentino ingresó a la abarrotada sala de prensa del estadio de Kansas City donde la Argentina empezará el camino de la defensa del título de campeón del mundo.

Fiel a su estilo, no confirmó el equipo. “Se los diré a los muchachos esta noche”, dijo el lunes en referencia a la última práctica antes del debut. Sí avisó que dos de los titulares indiscutibles y que llegaban con dudas por sus lesiones “están disponibles” para jugar. Se refirió a Emiliano “Dibu” Martínez, quien arribó a Estados Unidos con una fractura en un dedo, y a Julián Álvarez, que arrastraba una lesión en el tobillo.

“Estamos confiados y llegamos en un buen momento”, agregó, sin salirse de su mesura habitual en cada conferencia de prensa. Recordó los momentos previos al estreno en 2022 frente a Arabia Saudita y resaltó que los primeros partidos no son los más importantes. Tal vez para bajar la expectativa. O para refrendar que después de aquella derrota ante los saudíes el equipo se repuso y luego alzó la copa bajo el cielo de Doha.

El momento emotivo de la última conferencia de prensa que dio Scaloni tuvo lugar cuando se abrazó con Martín Palermo, de quien fue contemporáneo en Estudiantes de La Plata Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“Puedo darles tranquilidad. Es un partido de fútbol. Tenemos la experiencia del otro Mundial de que no todo se acaba en el primer partido”, remarcó.

El entrenador se tomó dos recreos entre sus respuestas. Uno para criticar la temperatura agobiante que se vivía en la sala de prensa. “Estamos en una carpa muertos de calor”, se quejó. Luego se emocionó ante las intervenciones de dos excompañeros en su época de futbolista: Martín Palermo, con quien compartió plantel en Estudiantes de La Plata, y el brasileño Djalminha, compinche en Deportivo La Coruña de España.

Sobre el equipo que parará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, señaló: “Emiliano [Martínez] está bien, está disponible. Creo que va a jugar. El resto del equipo se sabrá después del entrenamiento o mañana [por hoy]”.

Durante los últimos entrenamientos todos los flashes se posaron sobre el estado físico del arquero argentino Aníbal Greco - La Nación

En cuanto al delantero del Atlético de Madrid, explicó que ya dejó atrás la lesión. “Julián tuvo ese problema en el tobillo, pero se recuperó y será una opción más. En principio, estarían todos”, indicó. Salvo Tagliafico, una mención que consideró necesaria.

Dejó en claro, también, que las posibles variantes tácticas, antes o durante el juego, no modificarán la identidad del equipo. “La esencia será la misma más allá de jugar con dos o tres centrales. Hemos probado varias opciones. Pase lo que pase, después del partido, nos tenemos que sentir orgullosos de que el equipo dio todo. Es un deporte. Hay que seguir compitiendo. Seguiremos dando la cara, poniéndole las cosas difícil al rival. Ese es el objetivo nuestro”, sostuvo.

Entre los elegidos

La Argentina llega a esta Mundial con la base del campeón de hace casi cuatro años. Un inicio diferente al que experimentó en la previa de Qatar, donde solo había 7 jugadores que ya tenían experiencia mundialista. Esta vez serán 17 los que repitan. Lo que muestra las diferencias en el proceso en el inicio de cada Mundial. En Qatar el cuerpo técnico había planteado una renovación casi total con respecto al fiasco de Rusia.

Ahora Scaloni entrará en un club privilegiado. Ese en el que ya están César Luis Menotti (1978-82), Carlos Salvador Bilardo (1986-90) y Juan Carlos “Toto” Lorenzo (1962-66). El oriundo de Pujato se convertirá en el cuarto entrenador en dirigir en dos mundiales a la selección argentina.

Menotti y Scaloni; dos entrenadores que llevaron al seleccionado argentino a lo más alto JUAN MABROMATA - AFP

Scaloni ya había superado en presencias al frente de la selección a sus antecesores como campeones del mundo. Lleva 96 partidos, contra 79 presencias de Menotti y Bilardo. Guillermo Stábile guarda el récord en el banco de la selección argentina, con 124 encuentros oficiales. Dirigió durante dos décadas, de 1940 a 1960, pero solo lo hizo en un Mundial, el de Suecia 58.

En la era moderna, Scaloni ya había superado a los dos DT que dominaron la discusión del público futbolero durante casi cuatro décadas. Como ellos, dirigirá su segundo Mundial. Mientras Bilardo suma 14 presencias en Copas del Mundo por haber llegado a la final en los dos torneos que dirigió, Menotti alcanzó 12 partidos (campeón en Argentina 78 y eliminado en segunda fase en España 82). Con los tres partidos del grupo, Scaloni se asegurará llegar a los 10 encuentros.

La última vez que un país logró el bicampeonato fue Brasil en Chile 62, cuando repitió el título que había conseguido cuatro años antes en Suecia. La Argentina estuvo cerca de repetir en 1990, de la mano de Bilardo y Maradona, cuando perdió la definición ante Alemania. Francia lo intentó dos veces: en 2002, cuando perdió la final ante Brasil y no pudo repetir el bicampeonato; y en 2022, cuando la perdió con la selección. Scaloni y Messi lo intentarán.

El último de Otamendi

Antes de la conferencia de prensa de Scaloni, el turno para el jugador argentino elegido por protocolo para hablar del partido debut fue uno de los que se despide de la selección en este Mundial. “Disfruto estos momentos con la selección y el día a día con mis compañeros”, expresó Nicolás Otamendi.

Sobre las expectativas con las que llega el plantel, señaló: “Llegamos bien. Vamos a dar lo máximo. Tenemos que saber que vamos a competir”.

Al finalizar la competición, el defensor se sumará a las filas de River Plate Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“Soy una persona que se cuida mucho para seguir compitiendo. Es importante el cuidado del jugador. Cuando terminó Qatar, no sabía que iba a estar acá nuevamente. Uno se tiene que mentalizar que, con el paso de los años, resulta más difícil funcionar al mismo nivel. Sigo siendo el jugador al que nadie va a retirar. Yo elijo mis momentos”, dijo el experimentado defensor que firmó para jugar la próxima temporada en River.

Sobre su último Mundial, aseguró: “Tal vez no pienso que esté viviendo mis últimos partidos con la selección, mis últimos entrenamientos, el disfrutar con mis compañeros. Vivo el día a día. Soy muy sensible cuando pienso en frío, junto a mi familia. Ahí me doy cuenta de que esto se termina, de que queda muy poco. Vamos a ir partido a partido. En Qatar, el país se unió. Eso lo tenemos registrado y nos da fuerzas para seguir intentándolo”.

La apuesta de Argelia

La selección debutará ante Argelia, que concretará su quinta participación mundialista y buscará hacer historia en su presentación ante los campeones. Después de dos ausencias consecutivas, el equipo del norte de África se ilusiona con dar un batacazo. Credenciales tiene.

El plantel está formado por varios jugadores que actúan en la elite del fútbol europeo. Su DT, el bosnio Vladimir Petković, dirigió a Suiza y a Lazio de Italia, donde tuvo en el plantel a un Scaloni que se estaba despidiendo como futbolista profesional.

El entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, también brindó una conferencia de prensa en la antesala al debut de su equipo GETTY IMAGES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras la comparecencia de su exdirigido, Petković se refirió al debut y destacó el potencial argentino, aunque dejó en claro que su equipo intentará dar pelea.

“Respetamos mucho a la Argentina. Es uno de los favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para figurar. Los jugadores están preparados”, sostuvo el DT en la previa del encuentro por la primera fecha del Grupo J.

“Espero que Argelia genere buenas sensaciones. Hay mucha energía del pueblo argelino. Tenemos que hacer un buen trabajo en defensa”, remarcó.

El único antecedente oficial entre ambos equipos se remonta al 5 de junio de 2007, en un partido amistoso. En el Camp Nou de España, la selección argentina se quedó con la victoria por 4 a 3. Los goles del equipo que en ese entonces era dirigido por Alfio Basile fueron convertidos por Carlos Tevez, Esteban Cambiasso y Messi por duplicado, mientras que Anthar Yahia y Nadir Belhadj en dos ocasiones anotaron para los Verdes.

Al analizar la importancia del encuentro, Petković consideró que “no es un partido decisivo, pero sí importante para sumar puntos. Vamos de un partido a la vez”. Y sobre la posibilidad de que juegue Lautaro Martínez o Julián Álvarez en el ataque, el DT lo relativizó: “No cambia quien juegue. Son jugadores importantes y no podemos preparar un partido pensando solo en dos futbolistas. La Argentina es un gran equipo y hay que estar atentos a todos”.