El milagro de Craig Gordon, el jugador más veterano del Mundial, que tuvo una serie de lesiones increíbles
Con 43 años y 162 días, defenderá el arco de Escocia, la selección que no jugaba una Copa del Mundo desde Francia 98
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Es un caso muy particular que se dará en esta Copa del Mundo. El arco de la selección de Escocia, que regresa a un Mundial después de 28 años, representa una encrucijada para el entrenador Steve Clarke, que contará con tres arqueros que apenas disputaron, entre todos, 540 minutos en esta temporada.
Craig Gordon (Edimburgo, 1982), Angus Gunn (Norwich, 1996) y Liam Kelly (Glasgow, 1996) jugaron, entre los tres, el equivalente a seis partidos, entre todas las competiciones. Gordon, en Hearts, jugó 225 minutos, Gunn disputó tan sólo 45 en Nottingham Forest y Kelly suma 225 en Rangers.
Y como para comprender mejor la disyuntiva, Craig Gordon es, con 43 años y 162 días, el jugador más veterano de los 1248 que participarán en el Mundial. No supera, claro, al egipcio Essam El Hadary, que con 45 años y 161 días participó de Rusia 2018. El veterano arquero escocés, titular en el partido decisivo contra Dinamarca (4-2), que le dio la clasificación al Mundial, viene de superar una grave lesión en el cuello: “Ya has leído el folleto informativo. Podrías quedar paralizado, incluso morir...”, le advirtió Usamah Jannoun, médico especializado en lesiones de columna vertebral, al advertirle sobre los riegos del tratamiento.
Gordon asumió el riesgo: “Me preocupaba que fuera algo que me afectara para el resto de mi vida, no sólo en el fútbol. Necesitaba asegurarme de que mis hijos crezcan con un padre que pueda jugar con ellos y hacer las cosas que quieren”, contó Gordon en un documental producido por la BBC.
Debutó con Escocia con Berti Vogts como entrenador, en 2004, con 21 años. Desde entonces sufrió lesiones de tobillo, cuello, hombro, fracturas en brazos y piernas... Una tendinitis rotuliana lo sacó de la actividad dos años (2012-14): “Ha habido momentos en los que he llorado por las lesiones”, reconoció Craig Gordon.
🗣️ "I thought this opportunity had passed me by."— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) June 9, 2026
Scotland goalkeeper Craig Gordon is the oldest player at the World Cup, and the 43-year-old isn't taking it for granted.#BBCFootball pic.twitter.com/In6ieHLdez
Era tan compleja su situación, que hasta llegaron a sugerirle que se retirara, pero se mantuvo firme y, 12 años más tarde, fue convocado en la lista para el Mundial que comenzará este jueves. “Pensé que esta oportunidad se me había escapado... en más de una ocasión. Llegar finalmente hasta aquí, al borde del inicio del torneo, y poder vivir algo tan grande es un momento importantísimo para cualquier jugador y especialmente para mí, por todos los años que he intentado lograrlo”, dijo Craig, que pasó por Sunderland y Celtic.
Es tan participar la situación de Gordon, que el entrenador de Escocia, Steve Clarke, habló del arquero de 43 años: “El caso de Craig es un poco diferente. Se perdió el último torneo. Demostró una tremenda capacidad de recuperación para estar en la selección y se lo merece. Siempre es difícil cuando tienes arqueros que no juegan con regularidad, pero mientras trabajen al máximo en los entrenamientos uno siente que están preparados para jugar”.
Los fanáticos de Escocia están pendientes de esta situación del arco del conjunto nacional que debutará este sábado ante Haití. Incluso, el exdefensor Alan Hutton, en las páginas del Edinburgh Evening News, se refirió a cómo deberían elegir al arquero titular: “Es muy probable que lo definan tirando una moneda al aire... Por su experiencia, por todo lo que ha hecho y logrado en el pasado, creo que Gordon tiene más herramientas para quedarse con el puesto”.
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