River vs. Barracas Central: cuándo se juega el partido del Torneo Clausura 2026

La fecha 1 del Torneo Clausura 2026, la que le sube el telón al segundo certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino, tendrá varios partidos atractivos. Uno de los más importantes será el que pondrá cara a cara a River y Barracas Central, que se enfrentarán este sábado a las 19.15 (horario argentino) en el estadio Monumental, con transmisión televisiva de TNT Sports. Además, el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real se podrá seguir en canchallena.com.

El Millonario quiere sacarse rápido dos espinas profundas. En primer lugar la del Apertura que se disputó en el primer semestre del año, en el que perdió la final con Belgrano por 3 a 2 y se quedó en la puerta del título. En el segundo, la de la Copa Argentina, en la que recientemente quedó eliminado en 16vos de final tras caer ante Aldosivi por 3 a 1. El Guapo, por su parte, necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantenerse lejos de la zona de descenso a la Primera Nacional, algo que por ahora estaría consiguiendo con creces.

Nicolás Otamendi, en su primer entrenamiento con River: el defensor central cumple un viejo sueño Prensa River

De cara al compromiso de este fin de semana, Eduardo Coudet, DT de River, ya tiene a disposición a Nicolás Otamendi, el refuerzo más resonante del torneo. El defensor de 38 años viene de ser subcampeón del mundo con la selección argentina el domingo pasado y ya se sumó a los entrenamientos del plantel. Con rodaje encima por haber sumado minutos en siete de los ocho partidos que afrontó el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo, se perfila como titular en lugar de Lautaro Rivero para compartir la zaga central con Lucas Martínez Quarta.

En Barracas, en tanto, el entrenador Damián Ayude casi no movió piezas en el mercado de pases. Únicamente incorporó a Elías Pereyra en condición de libre tras su paso por Defensa y Justicia, y a Juan Barbieri, que se sumó al equipo a préstamo desde Deportivo Armenio. En contrapartida, no se desprendió de ningún futbolista, por lo que mantiene la base con la que Rubén Darío Insúa se quedó en el umbral de los octavos de final en el Apertura, además de quedar eliminado en la etapa de grupos de la Copa Sudamericana.

Damián Ayude es el nuevo DT de Barracas Central tras la salida de Rubén Darío Insúa Prensa San Lorenzo

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.39 contra los 9.45 que se repagan por un hipotético triunfo de Barracas Central. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.43.