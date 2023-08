escuchar

A Vincent Conca, padre de Aitana Bonmatí, la mejor jugadora del reciente Mundial Femenino de la FIFA, lo torturaron tres días seguidos. Asfixia con una bolsa en la cabeza. Submarino. Golpes por casi todo el cuerpo. Revólver en la sien y en la boca. Insultos. Amenazas. Siempre vendado. Hasta que declaró ante la Guardia Civil lo que sus torturadores ordenaban. Al cuarto día fue entregado al juez Baltasar Garzón, que investigaba posibles atentados de movimientos independentistas catalanes a pocas semanas del inicio de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Otros 17 militantes denunciaron torturas similares. Hilo eléctrico sobre los testículos. Amenazas de sodomización. Doce años después, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por haber violado la Convención contra la Tortura.

Aitana nació seis años más tarde, en 1998, pero con el apellido Bonmatí. La pareja quiso anotarla como Bonmatí-Conca. Pero informados de que no podían poner primero el apellido materno, Vincent y Rosa inscribieron a Aitana como si la hija solo tuviera madre. Vincent “está de acuerdo que la sociedad debe cambiar. Pues ya está: la inscribo como si fuera solo hija mía, y él sabe que es el padre de la criatura, y que cuando lo hagan legal, iremos a inscribirla”, contó Rosa a la TV. Y así fue. Dieciséis meses después, los padres, profesores de Lengua y Literatura Catalana, lectores ávidos, pudieron finalmente anotarla como Aitana Bonmatí Conca. “Esta voluntad de luchar por los derechos de las mujeres”, dijo Aitana a The Players Tribune, “siento que la llevo en la sangre”. El domingo, tras ganarle 1-0 la final a Inglaterra en Sidney, Aitana compartió el título con todas las futbolistas españolas que, en tiempos más difíciles, “lucharon por condiciones más igualitarias”.

Ignacio Quereda fue el DT del seleccionado femenino de España entre 1988 y 2015. Hartas del maltrato y los abusos, las mujeres lograron que renunciara

Hay que ver el documental Romper el silencio. O leer No las llames chicas, llámalas futbolistas, libro de Danae Boronat. Cuentan los 27 años de Ignacio Quereda como DT de la selección española, de 1988 a 2015. “Lo que necesitas es un macho”, recrimina Quereda a una de sus jugadoras. A otra la toma de la oreja en pleno partido. Cada error era un grito. Controlaba todo. Hartas, las jugadoras pidieron su dimisión en 1996. Fueron rechazadas. El miedo que imponía Quereda era funcional a la Federación Española de Fútbol (RFEF). Jugadoras sumisas. Sí tuvo éxito el segundo reclamo, tras el Mundial 2015. Pero costó la salida de las líderes, entre las cuales estaba Verónica Boquete, nombre mítico en el fútbol femenino de España. Luis Rubiales ya era el nuevo presidente de la Federación. Consultó sobre el reemplazante a Ángel Vilda, responsable del sector femenino. Vilda recomendó a Jorge, su hijo.

Aitana Bonmatí, figura de la selección española campeona del Mundial femenino Sebastián Domenech

Un año atrás, las jugadoras también pidieron la salida de Jorge Vilda. El reclamo fue liderado esta vez por futbolistas de Barcelona, que son la base de la selección. Barcelona subió el presupuesto de su fútbol femenino de 100.000 euros en 2006 a 10 millones en 2023. Finalista de cuatro de las últimas cinco Champions. Campeón en dos. Todo se profesionalizó, incluido el nivel del cuerpo técnico. También habían mejorado las condiciones en la selección: la Federación subió su presupuesto de 3 a 27 millones de euros. España es campeona mundial femenina en Sub 17 y Sub 20.

Pero las jugadoras querían mejores esquemas de juego. Querían ganar. Tras la Eurocopa 2022 que logró Inglaterra, quince de ellas (entre las cuales estaba Aitana Bonmatí) le reclamaron a Rubiales la salida del DT. No acompañaron las jugadoras de Real Madrid, presionadas por Florentino Pérez (aliado de Rubiales). La Federación dividió y reinó. Sugirió que las rebeldes eran “niñatas caprichosas”. En el fútbol masculino, los jugadores actúan de otro modo si no les gusta el DT. No firman cartas públicas.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en el centro de las críticas Jesús Hellín - Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press

Así como algunas firmantes quedaron afuera del Mundial, otras volvieron al equipo. Fue el caso de Aitana, que además fue declarada Mejor Jugadora y podría ser Balón de Oro. “Tiene todo para ser la mejor del mundo”, la elogia Xavi, DT del Barcelona masculino, en el prólogo del libro autobiográfico que cuenta la vida de Aitana (Unidas somos más fuertes). Pep Guardiola la comparó con Andrés Iniesta. Pero fue un hombre (el DT Jorge Vilda) quien ocupó la portada de los dos principales diarios deportivos de Madrid, Marca y AS, el día previo a la final. “Somos campeones”, celebró el técnico apenas después de la victoria. “Se dice campeonAS”, lo corrigió la periodista Danae Boronat. “El lenguaje siempre ha sido todo menos neutro”.

Luis Rubiales le dio un beso a la jugadora Jenni Hermoso

En el palco, el presidente Rubiales celebraba tomándose los testículos. La victoria también era suya. Minutos después, en la premiación, el presidente sujetó el rostro de la jugadora Jenni Hermoso (su empleada) y le dio un “pico”, un “chupón” inesperado que hoy provoca en España denuncias judiciales y pedidos de renuncia, el del Sindicato de Futbolistas incluido. Rubiales publicó su disculpa (cuentan que la jugadora Hermoso se negó a participar del video). Unas horas antes, el presidente había llamado a sus críticos “tontos del culo”, “idiotas”, “estúpidos” y “pringaos”. Y su entrevistador, Juanma Castaño, periodista top en Cadena Cope, lo despidió en tono cómplice, con “un beso en la boca”. “Otro”, le dijo Rubiales. “Piquito sin lengua. Que quede claro”. Y reían. Los dos hombres reían.