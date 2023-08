escuchar

En el marco de la polémica del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en el medio de la consagración de la selección española en el Mundial femenino, en las últimas horas se filtró un video que muestra a las jugadoras del plantel, incluyendo a la denunciante, riéndose de lo ocurrido en un tono de celebración mientras regresaban en micro hacia su hotel en Australia.

Las imágenes, filtradas por el periodista Luis Alvise Pérez, muestran a Hermoso, botella de champagne en mano, mostrando el video a sus compañeras en tono jocoso, haciendo una comparación con el beso que se dieron Iker Casillas, exarquero de la selección masculina, con la cronista Sara Carbonero, su entonces novia, después de ganar el Mundial Sudáfrica 2010. “Emocionado y tal, viene y me ha cogido así”, describe la número 10 el momento, gesticulando con la forma en que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le agarró la cabeza con ambas manos antes de besarla.

El ambiente agradable continúa mientras las jugadoras cantan “¡Beso, beso!” y “¡Presi, presi!” una vez que ingresa Rubiales al micro, quien pide que dejen de filmarlo: “A ver, parad, quita que me da vergüenza”.

Cabe destacar que, una vez que se gestó la renuncia de 81 jugadoras al equipo nacional, incluyendo la de Hermoso, la volante hizo referencia tanto a los festejos como al video desde el vestuario, que el propio Rubiales señaló al intentar demostrar que el beso fue consensuado: “La situación me provocó un shock por el contexto de celebración, y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte”.

Al momento de compartir el video, Alvise Pérez, que en el pasado reciente recibió cuatro condenas por la vía civil por la difusión de imágenes íntimas de personajes públicos, fue muy crítico de la actitud de Hermoso en el video: “¿Por qué presumías con tus compañeras y posabas entre risas con el meme de tu pico con Rubiales? ¿Por qué todas tus compañeras que ahora se escandalizan gritaron contigo a Rubiales ‘que se besen’ en el autobús tras ver el ‘pico’? ¿Por qué le pediste un beso a Rubiales ‘de broma’ en el autobús, y te reíste cuando Luis Rubiales dijo ‘no, que me da vergüenza’?”, acusó el periodista, que luego remató: “Yo no quiero que ‘digas la verdad’ porque España hoy ya la sabe. Yo quiero que vayas a prisión”.

Las consecuencias económicas del escándalo

Los presidentes de las comunidades autónomas que conforman la Federación Española activaron los “protocolos internos”, como consecuencia de la suspensión provisional de la FIFA que le recayó al dirigente. Y ya hay una derivación inmediata: el hasta ahora máximo dirigente del fútbol ibérico dejará de percibir 925.761,81 euros brutos en sus cuentas, entre la suma de su salario como presidente de la Federación -675.761,87-, los 36.000 euros anuales de la ayuda a vivienda, más los 250.000 euros que mantenía por ser vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de la UEFA. Además, se quedó sin coche oficial, sin celular y sin los dispositivos tecnológicos que posea tras recibir la suspensión de la FIFA el pasado sábado.

La Asamblea de la RFEF había aprobado en mayo de 2022 un nuevo sistema para la remuneración de Rubiales como presidente con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año. También se acordó reducir un viático (ayuda de vivienda) al presidente a 3.000 euros brutos al mes (1.650 netos) y el tesorero de la RFEF, Eduardo Bandrés, precisó que el nuevo sistema suponía una reducción de unos 50.000 euros anuales.

Ante la suspensión de Rubiales provisionalmente por la FIFA, la RFEF no estaba obligada a tomar ninguna decisión al respecto, según fuentes jurídicas, ya que no existe un criterio; se trata de una decisión de política de empresa, de la propia RFEF y, al mismo tiempo, el mantenimiento del sueldo no viola ninguna normativa. Dado que la suspensión provisional de la FIFA es una sanción deportiva, no del ámbito laboral, esta no tiene que afectar en el pago a Rubiales de la RFEF, que por ahora, no inició un expediente disciplinario. Pero, la situación tras la decisión de FIFA le impide cumplir el contrato, por lo que expertos jurídicos estiman que no puede cobrar al no poder ejecutar el mismo.

En 2017, el anterior presidente federativo, Ángel María Villar, dejó de percibir su sueldo en la RFEF cuando la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) lo suspendió durante un año, un día después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le abriera expediente en julio de ese año por su imputación en la “operación Soule”, por presunto desvíos de fondos por parte del organismo.

