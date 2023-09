escuchar

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, criticó a Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso y todas las repercusiones que sucedieron al título de la selección española en el Mundial femenino. El suizo utilizó su cuenta de Instagram para realizar una extensa publicación en la que felicitó a las jugadoras por el campeonato y revalidando las medidas que tomó su organismo con respecto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que luego de que se rehusara a renunciar a su cargo fue suspendido por 90 días por el máximo ente regulador del fútbol mundial.

“Este es el último día del mes en el que España se coronó campeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA por primera vez. Lamentablemente, la merecida celebración de estas magníficas campeonas se vio empañada por lo que sucedió tras el pitido final. Y lo que siguió ocurriendo en los días posteriores”, comenzó con su reflexión Infantino. Luego, condenó las acciones del español: “Esto no debería haber ocurrido nunca. Pero sucedió, y los órganos disciplinarios de la FIFA asumieron inmediatamente su responsabilidad, tomando las medidas necesarias. Los procedimientos disciplinarios seguirán su curso legítimo”.

El final de su publicación tuvo un tono más celebratorio hacia las campeonas y hacia la competición en sí: “Por nuestra parte, debemos seguir centrándonos en cómo seguir apoyando a las mujeres y al fútbol femenino en el futuro. Dentro y fuera del terreno de juego. Defendiendo los verdaderos valores y respetando a las jugadoras como personas, así como sus fantásticas actuaciones. Esta ha sido la mejor y más grande Copa Mundial Femenina de la FIFA de la historia, un torneo que fue #BeyondGreatness (’más allá de la grandeza’). ¡Enhorabuena a todas las participantes y una felicitación especial a España! ¡Enhorabuena a las campeonas del mundo!”.

La suspensión provisoria de la FIFA hacia Rubiales se basa en el artículo número 51 del Código Disciplinario que contempla el reglamento de la institución, que también le ordenó al presidente que “se abstenga, mediante el mismo o terceros, de contactar o intentar contactar” a Hermoso durante los tres meses en los que estará inhabilitado de ejercer sus funciones. Unas horas después de la decisión, la RFEF emitió un comunicado en el que anunció a Pedro Rocha, uno de sus hombres más cercanos, como presidente provisorio de la Federación.

Por su parte, los presidentes de las comunidades autónomas que conforman la jerarquía del fútbol español activaron los “protocolos internos”, como consecuencia de la suspensión provisional que le recayó al dirigente. Y ya hay una derivación inmediata: el hasta ahora máximo dirigente del fútbol ibérico dejará de percibir 925.761,81 euros brutos en sus cuentas, entre la suma de su salario como presidente de la Federación -675.761,87-, los 36.000 euros anuales de la ayuda a vivienda, más los 250.000 euros que mantenía por ser vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de la UEFA. Además, se quedó sin coche oficial, sin celular y sin los dispositivos tecnológicos que poseía tras recibir la suspensión el pasado sábado.

🔴 Comunicado oficial de la Comisión de Presidentes Territoriales de la RFEF.



🔗 https://t.co/aSkWOmcvrz pic.twitter.com/oa9xYxUnuA — RFEF (@rfef) August 28, 2023

Ante la inhabilitación, la RFEF no estaba obligada a tomar ninguna decisión al respecto, según fuentes jurídicas, ya que no existe un criterio; se trata de una decisión de política de empresa, de la propia RFEF y, al mismo tiempo, el mantenimiento del sueldo no viola ninguna normativa. Dado que la suspensión provisional de la FIFA es una sanción deportiva, no del ámbito laboral, esta no tiene que afectar en el pago a Rubiales de la RFEF, que por ahora, no inició un expediente disciplinario. Pero, la situación tras la decisión de FIFA le impide cumplir el contrato, por lo que expertos jurídicos estiman que no puede cobrar al no poder ejecutar el mismo.

