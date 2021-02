En octubre se sorteó la Copa Liga Profesional con la presencia de todos los dirigentes de primera en el predio de Ezeiza, donde se entrenan los seleccionados de la AFA. Crédito: @Afa

Alejandro Casar González Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de febrero de 2021 • 20:20

La Liga Profesional sorteará este miércoles su primer torneo del año, denominado (por el momento) Copa 2021, que se jugará hasta fines de mayo, cuando la actividad se parará por la Copa América, con sedes en Argentina y Colombia. A diferencia de lo que ocurrió en octubre, cuando se usó el predio donde se entrenan los seleccionados en Ezeiza para presentar la Copa de la Liga Profesional (luego renombrada en honor a Diego Armando Maradona), esta vez no habrá transmisión televisiva ni un evento organizado para la ocasión.

Ni siquiera habrá imágenes en vivo a través de la página oficial de la Liga Profesional, que otras veces ha servido como plataforma de streaming. Será "una reunión de dirigentes", en un hotel de Puerto Madero, a pasos de la sede de la liga. Y serán los propios directivos los encargados de sacar las bolillas correspondientes a los 26 clubes de la élite.

En octubre, el predio de Ezeiza fue especialmente acondicionado para el sorteo de la Copa Liga Profesional. Ahora no habrá ni TV: las dos zonas se sortearán en una "reunión de dirigentes". Crédito: @LigaAFA

"Será un sorteo totalmente limpio, pero sin mostrarlo", se justifican desde las oficinas de la Liga Profesional, en la calle Olga Cossettini de Puerto Madero. Y agregan: "La realidad es que, a diferencia de lo que pasó en Ezeiza en octubre, el sorteo de este torneo no es muy televisivo. Los dirigentes sacarán bolillas que dirán A2, B4, y así, sin los nombres de los clubes".

La presencia de los propios dirigentes será el reaseguro para que nadie proteste por eventuales bolillas "calientes y frías". De todas maneras, y para cubrirse, habrá cámaras que filmarán lo que ocurra. "Será para consumo interno", dicen en la liga. Es decir, nada de streaming online. Solo una copia de resguardo por si algún equipo protesta o se siente perjudicado por los emparejamientos.

Hay otra explicación, que es económica. Alquilar un lugar y contratar conductores más los equipos técnicos responsables de las transmisiones oficiales costaba entre $1 y $1,5 millones. En vistas de que estamos en febrero y que la ansiedad por ver fútbol no es tanta como en octubre pasado, cuando la pelota había estado siete meses parada por la pandemia de coronavirus, los dirigentes optaron por no armar ninguna fiesta. "La decisión fue unánime: todos están de acuerdo en no hacer nada esta vez", agregan las voces en off desde la Liga Profesional. Así, se descartó hasta la idea de hacer algo parecido a lo que fue la ceremonia del 7 de diciembre pasado, cuando en un hotel céntrico se definieron las dos zonas de la fase campeonato y las dos de la fase complementación.

Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional, fue uno de los oradores del evento, televisado por TNT Sports y Fox Sports Premium, en el que se sortearon las seis zonas de la Copa Liga Profesional. Crédito: @Afa

Además, el formato del nuevo campeonato (que tendrá validez de torneo nacional y no de copa) es distinto a la Copa Diego Armando Maradona. Los 26 equipos se dividirán en dos zonas de 13, cada club ya tiene su clásico interzonal asignado y habrá uno de estos partidos por fecha. En total, 13 encuentros por fin de semana. Al terminar las 12 fechas de la primera fase, los cuatro mejores de cada zona se clasificarán a la instancia decisiva, que tendrá cuartos de final (16 de mayo), semifinal (23 de mayo) y final (30 de mayo).

Los emparejamientos clásicos

Boca-River

Racing-Independiente

San Lorenzo-Huracán

Rosario Central-Newell's

Colón (Santa Fe) -Unión (Santa Fe)

Lanús-Banfield

Vélez-Argentinos Juniors

Atlético Tucumán-Talleres (Córdoba)

Sarmiento (Junín)-Platense

Estudiantes (La Plata) -Gimnasia (La Plata)

Defensa y Justicia-Arsenal

Aldosivi-Godoy Cruz

Patronato-Central Córdoba

Además, la condensación de partidos internacionales (Libertadores y Copa Sudamericana) más la retrasada Copa Argentina 2020 harán que no haya parate por las eliminatorias sudamericanas, en cuyo calendario hay dos partidos programados para el mes de marzo.

La otra novedad es que, si bien los descensos continúan suspendidos hasta la temporada 2022, los puntos que se obtengan durante este primer torneo 2021 servirán para los promedios, el sistema que volverá a ser utilizado para determinar a los equipos que perderán la categoría, y que fue puesto en suspenso durante la Copa de la Superliga (luego llamada Copa de la Liga Profesional y, más tarde, Copa Diego Armando Maradona).

Imagen aérea del sorteo de la Copa Liga Profesional, en octubre y en el predio de Ezeiza donde se entrenan los seleccionados de la AFA. Ahora, para la Copa 2021, no habrá ni siquiera transmisión televisiva. Fuente: LA NACION - Crédito: Imagen de TV

En octubre pasado, el sorteo de la Copa de la Liga Profesional fue noticia por varios motivos. Por un lado, buena parte del país estaba ávido de fútbol y los dirigentes de la Liga y la AFA encontraron en el sorteo una manera de celebrar el regreso de los partidos por los puntos. Pero, por el otro, esa misma mañana de primavera los directivos de la máxima categoría resolvieron rescindir el 50% del contrato de los derechos audiovisuales que estaba en cabeza de Fox-Disney.

Lo hicieron, en teoría, para aceptar más tarde una oferta de TNT Sports (la otra empresa que transmite los partidos) por el 100% de los derechos. Pero la compañía del ratón Mickey acudió a la Justicia y consiguió una medida cautelar que le permitió continuar con las emisiones de los partidos. El último día del año pasado la AFA y la Liga Profesional llegaron a un acuerdo con Disney para prorrogar por tres años más el convenio que unía a las partes a cambio de una "llave de negocio" equivalente a 45 millones de dólares: 30 millones ahora y otros 15 millones a mitad de año.

Conforme a los criterios de Más información