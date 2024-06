El pedido de Gustavo Alfaro para la selección de Costa Rica en la Copa América: “Ojalá nos empiecen a mirar desde el respeto”

Escuchar

Gustavo Alfaro se caracterizó siempre por construir equipos rocosos, muy difíciles de entrarle en ofensiva. Casi nunca lucen, pero son efectivos y rascan puntos donde parece imposible. El entrenador argentino está replicando sus atributos como conductor con la selección de Costa Rica, su nueva aventura después de la experiencia con Ecuador en Qatar 2022. Luego del histórico empate de anoche sin goles ante Brasil, en el debut de la Copa América, deseó que su equipo sea más valorado y considerado: ”Ojalá nos empiecen a mirar desde el respeto, porque somos un equipo que va a luchar desde el orden, de luchar hasta el final”, dijo en una rueda de prensa al término del partido disputado en Inglewood, Los Ángeles (California), por la primera jornada del Grupo D.

El entrenador dejó una curiosa reflexión: “Yo digo que nosotros éramos Bruce Willis en Sexto Sentido. El único que no sabía que estaba muerto era él. Antes de empezar la película, a nosotros ya todos nos daban por muerto. Es un lindo premio para todos estos chicos”. Alfaro, de 61 años, destacó la actuación de sus dirigidos, el plantel más joven del torneo con una media de edad de 24,7 años, frente a los pentacampeones del mundo. ”Salvo los casos de Francisco Calvo y Joel Campbell, éste era el primer partido que jugaban de esta naturaleza. La diferencia era muy grande, sabíamos que era muy grande, el tema es que dentro de la cancha hiciéramos lo humanamente posible para igualarlo”, afirmó.

Gustavo Alfaro gesticula en el partido debut de Costa Rica, ante Brasil RONALD MARTINEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El DT reconoció que su equipo quedó debiendo en el aspecto ofensivo, porque no remató ni una vez al arco de Alisson, pero cumplió en la defensa, donde el arquero Patrick Sequeira tuvo una actuación destacada. ”Una de las cosas que les dije en el primer tiempo fue: ‘¿Quieren que les diga la verdad o les mienta? Ellos pidieron la verdad. ‘Si seguimos jugando así, lo más probable es que perdamos el partido. Si no obligamos a retroceder a Brasil, no se puede resistir 90 minutos así”, afirmó.

”Son cosas que nos quedan en el debe, ojalá este partido, esta enseñanza, este desafío que hemos enfrentado, nos sirva para crecer. Lo importante es que los chicos tuvieron la templanza, la capacidad para transitar la incomodidad, para sufrir”, cerró.

El ex DT de Boca abundó en algunas cuestiones tácticas que derivaron en el 0 a 0 ante Brasil: “Nosotros teníamos que tener bien cerrado el centro del campo para que ellos no encuentren los espacios. Cuando iban por las bandas, teníamos que estar doblados en las marcas para parar tanto a Raphinha como Vinicius o Rodrygo, que cambiaban posiciones”. Y reclamó: “Hay cosas que (los futbolistas) las van a tener que mejorar porque en el Mundial los campos de juego y la velocidad del balón... van a tener que mejorar”, asumió.

El brasileño Vinicius Júnior (izquierda) tras la barrida del costarricense Jeyland Mitchell en el partido por el Grupo D de la Copa América Mark J. Terrill - AP

Rumbo a los próximos encuentros que tiene por delante frente a Colombia y Paraguay, el entrenador insistió: “Cada partido es una historia en sí misma. Ojalá este partido, esta enseñanza, este desafío que hemos enfrentado, nos sirva para crecer. Lo importante es que los chicos tuvieron la templanza, la capacidad para transitar la incomodidad y para sufrir”. Y cerró: “Vamos a jugar todos los partidos como si fueran la final”.

El 0 a 0 de Brasil-Costa Rica es un marcador que provocará una oleada de análisis que seguramente no serán amables para con el Scratch, que no hizo pesar su enorme jerarquía individual para quebrar a un rival que nunca se apartó del libreto, ese que ordenaba defender, bloquear y soportar los múltiples ataques de la verdeamarela. Los 19 remates que ensayaron los brasileños no pudieron quebrar al arquero Patrick Sequeira, la figura de la noche, y esa ineficacia deberá corregir rumbo al partido del viernes con Paraguay. En tanto, Costa Rica intentará continuar esta aventura maravillosa ante Colombia.

