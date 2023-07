El plan de Jorge Brito: la fórmula del hombre que planea quedar en la historia de River pese a que parece que no le quedara nada por ganar

escuchar

Quiere dejar un legado. Jorge Pablo Brito sabe que las obras en el club dependen de él, pero también es consciente de que al mismo tiempo los resultados están sujetos a los múltiples factores que influyen en el fútbol, donde a veces el éxito de una planificación profunda se define por unos centímetros de puntería, fallos arbitrales u otros detalles. El hombre de 44 años tiene como objetivo que su nombre y su apellido queden grabados como los de uno de los presidentes más importantes de la historia de River, luego de integrar durante ocho años la Comisión Directiva como vicepresidente en el ciclo más glorioso para el fútbol de la institución bajo la conducción de su antecesor, Rodolfo D’Onofrio. ¿Cómo se puede superar, deportivamente hablando, la conquista de una Copa Libertadores ganada en una final a Boca en Madrid? ¿Cómo se logra encontrar un DT que pueda superar lo hecho por Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador de la historia millonaria? ¿Qué hacer para quedar en la historia cuando parece que ya no queda casi nada por ganar?

Festejó mucho en el renovado Monumental este domingo, luego de la victoria de River sobre Estudiantes por 3-1 que consagró campeón de la Liga Profesional al equipo millonario, elogió a Martín Demichelis y se envalentonó de cara al futuro. “Le da mucha confianza a este cuerpo técnico y jugadores y soy un convencido de que esto es apenas el principio de un ciclo que seguramente nos va a traer muchas más alegrías”.

Al recibir el diploma de nuevas autoridades de River Plate, como presidente, junto a Matias Patanian (vicepresidente primero) e Ignacio Villarroel (vicepresidente segundo). Prensa River Plate

Nacido el 29 de junio de 1979 en la ciudad de Buenos Aires, Brito se convirtió en el titular de la entidad tras ganar por un enorme margen las elecciones celebradas el 4 de diciembre de 2021, cuando obtuvo 14.020 de los 19.833 votos para imponerse a las listas encabezadas por Carlos Trillo, Antonio Caselli y Luis Belli. Su llegada a la vida política de la institución ocurrió en el segundo semestre de 2011. Cuando River perdió la categoría, inmediatamente se puso en contacto con su amigo Santiago Poblet Videla, actual miembro de la Comisión Directiva y uno de los hombres que mayor experiencia tienen en los pasillos del estadio Monumental, para acceder a la participación mediante la presidencia de “Soy de River” , una agrupación que sería aprobada al año siguiente. A partir de entonces, Brito se ganó un nombre en las entrañas del club.

Hijo del fallecido Jorge Horacio, dueño del Banco Macro y de varias empresas, el presidente de River ostenta el cargo en el que decidió realizar una marcada transformación que se ve reflejada en el cambio del escudo y que luce como principal estandarte de su gestión la ampliación del estadio. “Estamos haciendo historia con la reforma del Más Monumental, que lo convierte en el estadio de mayor capacidad de Sudamérica. Y también hay grandes cambios edilicios y de infraestructura en el club, como ampliar el estacionamiento a más de 1000 cocheras y el cambio de todas las butacas del Más Monumental trasladando el Instituto River a un edificio propio, dentro de nuestro predio”, explica Brito para LA NACION.

Marcelo Gallardo y Jorge Brito, el día en que el club descubrió la estatua del DT más ganador de River Prensa River

“Estas obras nos van a permitir que más hinchas puedan venir a la cancha, que River tenga muchos más ingresos cuando finalicemos la obra y competir mucho más fuerte. También, tener una solidez institucional de acá al futuro, ya que el paralelismo de la dimensión de los clubes con sus estadios es muy lineal en el nivel internacional. En ese aspecto, en las últimas décadas las dirigencias no pudieron acompañar el crecimiento de sus hinchas, mejorándoles la infraestructura o ampliando el estadio”, agrega el hombre electo a fines de 2021.

La inversión en total demandará US$ 70.000.000 y se financia completamente gracias a diferentes recursos del club: el naming del estadio, la preventa de palcos y nuevas plateas bajas, así como también la realización de recitales multitudinarios en el Monumental, cuyas reformas se iniciaron en agosto de 2020 con el nuevo campo de juego, cuando D’Onofrio aún tenía 16 meses por delante al frente de la entidad.

Aunque la imponente estructura ineludiblemente resulta el ícono de su gestión hasta ahora, el plan de Brito va más allá de la remodelación de un escenario que volvió a ser el hogar de importantes recitales y recuperó su condición de casa de la selección argentina después de que de a poco empezara a recomponer las relaciones entre la dirigencia de River y la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia. Entre los puntos en la administración del hombre que planea quedar en la historia del club aparecen el crecimiento en la economía de la institución gracias a la explotación del marketing y los ingresos en concepto de cuotas sociales y abonos.

River campeón de la Liga Profesional 2023 en el renovado estadio Monumental, con 86.000 personas festejando Rodrigo Nespolo - Digital Canon

Acostumbrado a entablar conversaciones que involucran cifras exorbitantes a raíz de sus actividades empresariales, el presidente de River lleva adelante con naturalidad el destino de un gigante que tiene alrededor de 1200 empleados y, según el último registro del estado contable, comprendido entre el 1° de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022, arrojó un superávit de 2.861.827.495 pesos , avalado por un activo que hasta ese momento era de 5.612.304.539 pesos .

Estructura compleja

La fórmula de Brito es tan simple desde la premisa como exigente en la ejecución: una administración rigurosa en materia de números para que el dinero generado siempre supere a los egresos dentro de un contexto financiero de dinámica constante, función que en buena parte le confió a Walter Lanosa, el gerente general que designó tras sus años de eficiencia como CEO de Genneia. Semejante responsabilidad implica el mantenimiento de las instalaciones de un club y sus anexos deportivos con el predio de Ezeiza como sitio de mayor envergadura, las obligaciones contractuales con todos los miembros del plantel y el cuerpo técnico de la primera división, los sueldos destinados a la planta permanente de trabajo en las diferentes áreas, el manejo de más de 50 deportes federados, el Museo River, un establecimiento educativo con distintos niveles de aprendizaje, la universidad que funciona en las entrañas del estadio, diversos espacios recreativos (piletas, quinchos y canchas de fútbol interno, entre otros), un estacionamiento en pleno proceso de expansión y la pensión para decenas de chicos de las divisiones inferiores. A todo eso se sumará un exclusivo restaurante que funcionará detrás de la tribuna Centenario Media.

Brito tuvo que tomar otras decisiones importantes, como elegir a Martín Demichelis para ser el sustituto de Marcelo Gallardo luego de ocho años de éste al frente de la dirección técnica. Profundizó la lucha contra los violentos, incluida la expulsión al socio Sebastián Firpo, que accedió al estadio luego de la causa que afrontó por haberle arrojado una piedra al micro de Boca el 24 de noviembre de 2018.

Martín Demichelis, el hombre más apto para reemplazar a Marcelo Gallardo luego de ocho años muy exitosos https://twitter.com/RiverPlate

“River es una gran familia en la que todos ponemos lo nuestro. Los hinchas en las buenas y en las malas alientan siempre, no importan el rival, el horario del partido, si hace frío; vienen si llueve si no llueve. La gente siempre está. Los dirigentes intentamos ser articuladores para que todo esté funcionando, para que el cuerpo técnico y los jugadores tengan todo y también tener jerarquía para pelear en lo más alto. Estoy muy contento con lo que estamos viviendo. Acá puedo ver al Beto Alonso, a Rodolfo D’Onofrio, a Hugo Santilli; mostramos ser una gran familia, estamos todos unidos”, dijo Brito con mucha satisfacción desde el campo de juego del estadio tras el primer título de Demichelis.

La política

De perfil sobrio, habitualmente lejano a la confrontación -entre sus eventuales licencias hubo algunas chicanas a Boca unas semanas antes de ser electo como presidente- y moderado en cuanto a apariciones mediáticas, debido a que prefiere que los hechos digan más que sus palabras, durante la época previa a los comicios admitía que adoptar ese desafío era para alguien que tuviera cierto grado de locura, consciente de que el nivel de exposición está directamente ligado a la gestión de los recursos de una entidad que representa el sentimiento de millones de argentinos. No se trata de un dato menor, porque Brito tiene ambiciones políticas. Una de las posibilidades que se barajan sería la candidatura a futuro para ser gobernador de Salta, la provincia natal de su padre.

Si bien todavía no definió públicamente con precisión cuál será su siguiente reto en el plano personal cuando culmine su mandato en diciembre de 2025 , teniendo en cuenta que el estatuto de la institución no le permite ser reelecto para ocupar un cargo de la Mesa Directiva por cuarta vez, ya que fue vicepresidente en períodos anteriores, lentamente empieza a jugar en ese tablero de ajedrez donde se tejen alianzas con aspiraciones a espacios de poder que exceden largamente al ámbito del fútbol, pero que conoce gracias a los lazos de su padre con el expresidente Néstor Kirchner.

Jorge Brito, presidente de River, y Francisco De Narváez, que encabeza al grupo empresario que estuvo detrás del proyecto de la remodelación del estadio Monumental @RiverCopero

Una exitosa administración en River, donde logró que en la Asamblea fueran aprobados de manera unánime la venta del nombre del estadio y su reforma, es la gran carta que puede posibilitarle a Brito la expansión en la arena política. Sin embargo, hoy sus metas están puestas en la terminación de las obras, al mismo tiempo que incorpora conocimientos en el arte de las relaciones para satisfacer las interminables necesidades que existen en Figueroa Alcorta 7597.

A medida que el tiempo se lo permite, dentro de una agenda inabarcable, atiende personalmente las inquietudes de los socios que son referentes de diversas subcomisiones y áreas (desde aquéllos que frecuentan las piletas hasta quienes utilizan el gimnasio y los quinchos) para disminuir el margen de error. Cada vez es más frecuente verlo caminar el anillo del club e incluso eventualmente concurre a uno de los gimnasios para hacer boxeo, un deporte que lo apasiona, al punto de que presenciar varias peleas importantes en Las Vegas, entre ellas, una de Marcos “Chino” Maidana.

Jorge Brito, presidente de River, y el secretario general Stefano Di Carlo recibieron al ministro de Educación bonaerense Alberto Sileoni para poner en marcha el programa River hace Escuela, destinado a estudiantes de escuelas primarias públicas de la provincia Prensa River

Padre de Alina, Emma y Napoleón, nombre elegido en honor a uno de sus abuelos, Brito es también piloto de avión e incluso en más de una ocasión fue él mismo quien condujo para trasladarse vía aérea a una ciudad donde jugara River.

Los pilares

River goza de una gran cantidad de fuentes de ingresos. Son tres los rubros que mayor caudal de dinero otorgan a la tesorería del club. El marketing, compuesto por diferentes sponsors, y tanto las cuotas sociales como las membresías de Somos River (alrededor de US$ 7.000.000 anuales) y la venta de abonos forman parte de los cálculos regulares, mientras que las transferencias de futbolistas representan sumas elevadas, pero que se encuentran sujetas a la dinámica del mercado de pases, es decir que son de carácter extraordinario más allá de que siempre conforman el armado del presupuesto.

Entre los contratos de los sponsors y la participación de más de 161.000 socios –fue indispensable la creación de la web River ID, facilitando el registro–, además de 132.000 personas adheridas a Somos River , tomando en cuenta el informe presentado en la sesión de Comisión Directiva del pasado 23 de mayo, el club registra una cifra superior al 50 % de su superávit.

En cuanto a las ventas de jugadores, cesiones en préstamo con cargo y bonos por objetivos cumplidos en los clubes a los que se marcharon los protagonistas, desde que Brito asumió la institución generó 87 millones de dólares brutos –vale aclarar que a la hora de cobrar las sumas se considera el valor de cambio oficial al día de cierre en el Banco Central de la República Argentina–, incluidos los 57 millones que demandó la operación de Enzo Fernández a Benfica (Portugal) y su posterior incorporación a Chelsea (Inglaterra).

La cifra es ampliamente superior a la inversión realizada, cuyo monto gira en torno a los 38 millones de dólares, incluidas las erogaciones para comprar porcentajes de tres jugadores que habían sido adquiridos en la gestión encabezada por D’Onofrio: Alex Vigo, David Martínez y Nicolás De La Cruz.

Jorge Brito da la vuelta olímpica en el estadio Monumental Prensa River

Respecto al marketing es necesario detenerse en las firmas destacadas para conocer en detalle cuánto dinero (sin incluir el IVA) se aseguró River: US$ 23.450.000 por la renovación de Adidas desde principios de 2022 hasta fines de 2027; US$ 20.000.000 por el contrato con Dorinka, la empresa que invirtió en el naming del estadio; US$ 10.500.000 por el acuerdo global con Codere como main sponsor de la camiseta, con vigencia hasta al 31 de julio de 2025; US$ 7.500.000 por el acuerdo con DirecTV para ocupar la parte inferior de la camiseta en la zona de la espalda, en reemplazo de Amazon Prime Time (abonó US$ 2.100.000 durante 2022), y US$ 3.330.000 para que Assist Card aparezca en las mangas de la vestimenta hasta el próximo 31 de diciembre. A eso hay que agregar US$ 5.840.000 recaudados a través de Socios.com durante su estadía en el pantalón del primer equipo, un convenio que fue suspendido como consecuencia de la incertidumbre del acuerdo a raíz de la crisis de las criptomonedas, por haber sido un negocio que tenía como eje principal la venta de Fan Token a cambio de US$ 21.600.000.

“Hoy marketing, abonos y cuota social representan 65% de los ingresos de River, cuando habitualmente en la mayoría de los clubes representan entre 30% y 40%. Por un lado, nos sucede esto por la gran magnitud que tenemos de socios y Tu Lugar en el Monumental, y también por los bajos ingresos que tiene un club como River en derechos de televisión, que representan menos del 3% de nuestros ingresos totales, cuando en otros clubes del mundo, y de Argentina, representan más del 30%. Y en un club grande de España o chico de Argentina, hasta puede representar más del 50%. En términos de dólar, en estos últimos 10 años de gestión a los ingresos de marketing los multiplicamos por cuatro, lo cual es un gran logro para un club argentino”, detalla el presidente de para LA NACION.

Ignacio Fernández junto al presidente de River, Jorge Brito, en la firma de su contrato tras su paso por Atlético Mineiro, de Brasil River Plate - River Plate

El futuro

Completamente encaminado a lograr una transformación histórica en el Monumental, Brito comprende que de ninguna manera puede dejar de lado al deporte más popular del planeta: “El fútbol ocupa un lugar central en nuestra gestión”, afirma.

Entusiasmado con la finalización de la ampliación del estadio, que además de la terminación de la nueva platea Belgrano tendrá 59 palcos en la parte superior de la Sívori Media, Brito resume su satisfacción por semejante evolución para la infraestructura. “Es histórico y estamos lográndolo 100% con recursos de River, algo por lo que debemos estar orgullosos los hinchas”, resaltó el hombre que planea dejar su nombre grabado para siempre en la memoria de la entidad al cabo de su gestión. “Si va a quedar en la historia o no es algo que lo definirán los socios. Obviamente, sé que venimos de muchos éxitos deportivos en los ocho años en los que me tocó ser vicepresidente, pero River siempre nos propone ir por más en todos los ámbitos”, manifiesta.