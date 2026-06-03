El plantel de Francia está incómodo en la antesala del Mundial: menos primas y pocas entradas

Con el comienzo del Mundial 2026 en su cuenta regresiva, los planteles ultiman detalles para una competencia que levantará su telón el 11 de junio próximo. En ese contexto, la apertura de la concentración de la selección de Francia expuso algunos desacuerdos entre los jugadores y las máximas autoridades de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), ya que se les informó que habrá una reducción en las primas para la delegación y se limitará la cantidad de entradas disponibles para los familiares de los futbolistas.

Según el medio francés L’Équipe, se realizó una reunión entre Philippe Diallo, el presidente de la FFF, el plantel y parte del cuerpo técnico, en la concentración en Clairefontaine, en la que desde la Federación se les pidió a los jugadores que aceptaran una reducción de las primas debido a los altos costos de la logística para el Mundial, mucho más elevados de lo previsto. Diallo negó esta información, revelada por L’Équipe el 22 de mayo, sin embargo en el medio francés aseguran que el tema sigue siendo delicado y que genera incertidumbre porque volvió a surgir justo una semana antes de la partida del equipo hacia los Estados Unidos.

Didier Deschamps, Kylian Mbappe, Emmanuel Macron, Brigitte Macron y Philippe Diallo, en la visita al equipo en Clairefontaine. (AP Photo/Thomas Padilla, Pool) Thomas Padilla - Pool AP

En varios medios locales tomaron el tema y explicaron que tras la reunión, se abordó a un principio de acuerdo respecto de las primas, ya que aceptaron postergar el pago de los premios hasta las semifinales. Estas idas y vueltas se da en un contexto de presión para la FFF, que enfrenta una estructura de costos incrementada por factores operativos y logísticos asociados al torneo. Los dirigentes evalúan cómo mantener la motivación del grupo sin comprometer el equilibrio financiero de la Federación. En el informe elaborado por L’Équipe se puntualiza que el tema sigue abierto y que la negociación dista de estar cerrada, a pesar del tono conciliador mostrado en la última reunión.

Ahora bien, la tensión creció en el momento que se discutió respecto de la cantidad de entradas que se asignará para cada integrante de la delegación. En principio, Diallo les propuso otorgarles dos entradas para cada jugador, permitiendo a cada uno comprar un máximo de seis. Esto dejaría un total de ocho entradas para familiares y amigos, una cantidad que los jugadores consideraron demasiado baja.

En L’Equipe afirmaron que los jugadores manifestaron que este número resulta insuficiente para cubrir las expectativas de sus entornos, aunque aceptaron cooperar en una acción con los patrocinadores de la Federación tras la negociación.

Didier Deschamps en una charla con el defensor Lucas Digne durante una sesión de entrenamientos en Clairefontaine. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) FRANCK FIFE - AFP

En los medios de Francia explican que este episodio revela algo más profundo que la discusión de primas y entradas, sino que los inquieta la distancia en aumento entre la Federación y un grupo de jugadores que siente que su voz no siempre es escuchada. Si bien consideran que no se trata de un conflicto grave, sí profundizan en que se trata de un síntoma que esperan no afecte al rendimiento del equipo en la Copa del Mundo.