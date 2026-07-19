El premio récord en dólares que se llevará el campeón de la final entre la Argentina y España

La selección que se consagre campeona del mundo en la final que disputan la Argentina y España recibirá un premio económico sin precedentes en la historia del fútbol: 50 millones de dólares.

El monto, que será transferido por la FIFA a la federación nacional triunfadora, corona el fondo de premios más acaudalado de todos los tiempos: un total de 727 millones de dólares en premios, a repartir en este nuevo formato de 48 equipos.

El ganador del Mundial se llevará 50 millones de dólares CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La cifra supera con los 42 millones de dólares que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) percibió tras la coronación en Qatar 2022, mientras que el subcampeón de la cita norteamericana se adjudicará 33 millones. El tercer puesto obtendrá 29 millones y el cuarto, 27 millones.

Asimismo, las selecciones que terminen entre el quinto y el octavo lugar recibirán 19 millones de dólares, mientras que aquellas ubicadas entre el noveno y el decimosexto puesto percibirán 15 millones. Los equipos que finalicen entre el 17° y el 32° lugar cobrarán 11 millones, y quienes ocupen del 33° al 48° puesto recibirán 9 millones de dólares.

La FIFA confirmó un aporte adicional de 1,5 millones de dólares por selección destinado a cubrir los gastos de preparación, logística y concentración previa. Gracias a este beneficio, todas las federaciones tienen garantizado un ingreso mínimo de 10,5 millones de dólares, aun si quedaron eliminadas en la primera fase.

Cuánto tiempo se queda el campeón con la copa

Según lo que establece FIFA, quien grite campeón recibirá el trofeo original para celebrar dentro del estadio. Los jugadores lo alzarán, se tomarán fotos y se lo mostrarán al público expectante en las tribunas.

“A la selección ganadora del Mundial de la FIFA 26 se le hará entrega del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, el cual seguirá siendo propiedad de la FIFA. Inmediatamente después del pitido final, la selección ganadora recibirá el trofeo en una ceremonia que se celebrará en el terreno de juego”, dicta el reglamento.

La copa del Mundo que levantará el campeón FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una vez que el festejo termine, la selección ganadora deberá entregar la copa de nuevo a las autoridades de la FIFA correspondientes, para luego recibir una réplica exacta que podrá llevar a su país.

“Una vez finalizada dicha ceremonia y antes de abandonar el estadio, la selección ganadora devolverá el trofeo a la FIFA en el vestuario. En ese momento, recibirá el Trofeo de los Campeones de la Copa Mundial de la FIFA (el ‘trofeo de los campeones’)”, continúa el artículo 45 del “Reglamento Mundial”.

A su vez, la organización liderada por Gianni Infantino insta a la federación participante ganadora a “tomar todas las medidas necesarias, por cuenta propia, para garantizar la seguridad del trofeo y del trofeo de los campeones mientras dichos galardones estén en su poder”.

“La federación participante ganadora custodiará temporalmente el trofeo de los campeones, que seguirá siendo propiedad en todo momento de la FIFA. Deberá devolverlo de inmediato a la FIFA si esta lo solicitara por escrito”, completa.