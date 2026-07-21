El posteo de Cuti Romero tras la final del Mundial 2026 y una promesa para lo que sigue

Cristian “Cuti” Romero publicó un sentido mensaje luego de la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El defensor lamentó no haber conseguido una nueva consagración, destacó la entrega del plantel y realizó una promesa de cara al futuro: “Nos volveremos a levantar”.

El cordobés, uno de los referentes del equipo conducido por Lionel Scaloni, reconoció el dolor que provocó el resultado y pidió disculpas a los hinchas por no haber podido regalarles otra alegría. También reivindicó el recorrido del conjunto nacional hasta el partido decisivo y aseguró que quienes formen parte de la próxima etapa continuarán peleando para devolver a la albiceleste a lo más alto.

“Hoy toca levantarse. Volver a empezar. Trabajar más, creer más y prepararnos para que esta camiseta vuelva a estar donde nosotros mismos la pusimos estos últimos años: en lo más alto”, escribió Romero en su cuenta de Instagram.

La seleccion argentina fue recibida por miles de hinchas

El dolor de Cuti Romero después de la final

Romero comenzó su publicación con una reflexión sobre el desenlace del torneo y la ilusión que había acompañado al plantel durante todo el Mundial. La Argentina buscaba volver a levantar el trofeo, pero cayó frente a España por 1-0 durante la prórroga y terminó como subcampeona.

“Y esta vez no se nos dio. Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros. Soñábamos con llevar otra vez la Copa a casa y no se dio”, manifestó el defensor.

Pese a la frustración, el futbolista remarcó la actitud del equipo durante la competencia y sostuvo que el compromiso con la camiseta se mantuvo hasta el final. “Pero si hay algo que nunca nos va a faltar es entrega. Dejamos la vida. Nos tocó terminar segundos, pero jamás dejamos de representar a la Argentina con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece”, afirmó.

El marcador central también se refirió al vínculo construido dentro del vestuario y expresó su agradecimiento por integrar el seleccionado. “Qué orgullo y qué afortunado soy de ser parte de esta familia”, señaló junto a una mención a la cuenta oficial de la selección argentina.

El pedido de disculpas a los hinchas

En otro tramo del mensaje, Romero les habló directamente a los hinchas que acompañaron al equipo tanto en los estadios como desde distintos lugares del planeta. El futbolista reconoció que el plantel quería conseguir el título para compartirlo con el público y lamentó no haber cumplido ese objetivo.

“Perdón por no poder regalarles esa alegría que tanto queríamos darles. Nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo. Sentimos ese cariño todos los días”, expresó.

El mensaje se sumó a las publicaciones realizadas por otros integrantes del plantel luego de la final. La derrota provocó una profunda desilusión entre los jugadores, que habían llegado al último encuentro con la posibilidad de volver a hacer historia, pero también generó distintas muestras de reconocimiento por el camino recorrido durante el torneo.

Romero buscó poner en valor ese esfuerzo y recordó que alcanzar una definición mundialista también constituye un logro. “Las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas”, concluyó.