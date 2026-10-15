El posteo de Lisandro Martínez después del escándalo en Manchester United: “Los jugadores debemos dar la talla y asumo esa responsabilidad”

Se sabe que Lisandro Martínez es un futbolista que no se calla. Y que cuando habla, su discurso siempre tiene contenido. El defensor se despachó con duras palabras hacia la directiva de Manchester United, luego de la derrota del equipo inglés ante Atlético de Madrid, el lunes último, por la Champions League.

“Muy pobre. Muy pobre. Tengo que controlarme mucho. Pero a veces esto es un reflejo de cómo está nuestro club en este momento”, expresó Martínez ante los micrófonos tras el partido, visiblemente frustrado. “Hicimos una temporada fantástica el año pasado. Y ahora esperamos más de los de arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también incorporan futbolistas. Hoy Atlético tiene un equipo increíble y mereció ganar”, agregó.

Lisandro lucha ante el asedio de Grimaldo, en Manchester United vs. Atlético de Madrid OSCAR DEL POZO - AFP

Esas palabras resonaron fuerte en Inglaterra y generaron un efecto bumerán para el argentino. Figuras y leyendas de Manchester United cuestionaron los dichos de Martínez. Wayne Rooney, histórico goleador de los Reds: “Es una situación difícil, porque como jugador siempre sentí que decía lo que pensaba y uno quiere dar su opinión. Pero creo que quizás fue demasiado lejos y eso debería haber quedado puertas adentro”, expresó el exdelantero en Prime Video.

Martínez también recibió críticas de Paul Scholes y Rio Ferdinand, que lo responsabilizan por el mal desempeño defensivo del equipo y por algunos goles en los que lo sindican como culpable.

Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico 😬👀 pic.twitter.com/OGo25Pzd30 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026

El argentino, tomó nota, bajó un cambio y realizó un descargo en sus redes sociales. “Tras todo lo que se ha dicho sobre mis comentarios de ayer, quiero compartir algunas reflexiones sobre lo que dije y cómo me siento. Después del partido, hablé desde la rabia y la frustración por no haber conseguido el resultado que todos queríamos”, comienza el texto compartido en inglés en una historia de Instagram.

Y sigue: “Quienes me conocen saben cómo vivo el fútbol: con pasión, compromiso y un enorme deseo de ganar. Y cuando las cosas no salen como queremos, duele, especialmente cuando representas a un club con la historia y la grandeza del Manchester United. Mis palabras reflejan cómo me siento y cuánto deseo ver a este club compitiendo por los títulos más importantes. Esos altos estándares forman parte de mi manera de entender el fútbol y de la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta. Cuando hablo de querer más, me refiero a la ambición que todos debemos tener como parte de este club. A seguir creciendo, a hacernos más fuertes y a contar con todo lo necesario para competir al máximo nivel. Estos son los estándares que todos debemos exigirnos, empezando por mí mismo”.

Lisandro defendió a su entrenador, Paul Carrick: "Hace lo que puede" Dave Thompson - AP

Y concluye: “Sé que, ante todo y en primer lugar, somos nosotros, los jugadores, quienes debemos responder, y asumo la mayor parte de esa responsabilidad. Necesitamos exigirnos aún más y trabajar juntos para devolver al Manchester United a lo más alto. Creo en mis compañeros, en nuestro entrenador y en todas las personas que trabajan para ayudar a este club a seguir adelante. Estoy convencido de que el camino a seguir es continuar trabajando juntos, con ambición y compromiso. Mi objetivo ha sido el mismo desde el primer día: ganar, competir al máximo nivel y darlo todo por este escudo”.