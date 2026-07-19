Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
La Copa del Mundo: cuánto tiempo se la queda el campeón y cómo es la réplica que entrega la FIFA
La selección que se alce con el trofeo lo debe entregar de nuevo tras las celebraciones y antes de retirarse del estadio
- 3 minutos de lectura'
La selección argentina se enfrenta a España en la final del Mundial 2026 con el objetivo de sumar su cuarta estrella. Al igual que en Qatar 2022 pretende levantar una vez más la tan ansiada Copa del Mundo. Sin embargo, gane quien gane, el trofeo original no se quedará en manos del vencedor.
Según lo que establece FIFA, quien grite campeón finalizado el tiempo reglamentario recibirá el trofeo original para celebrar dentro del estadio. Los jugadores lo alzarán, se tomarán fotos y se lo mostrarán al público expectante en las tribunas.
“A la selección ganadora del Mundial de la FIFA 26 se le hará entrega del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, el cual seguirá siendo propiedad de la FIFA. Inmediatamente después del pitido final, la selección ganadora recibirá el trofeo en una ceremonia que se celebrará en el terreno de juego”, dicta el reglamento.
Una vez que el festejo termine, la selección ganadora deberá entregar la copa de nuevo a las autoridades de la FIFA correspondientes, para luego recibir una réplica exacta que podrá llevar a su país.
“Una vez finalizada dicha ceremonia y antes de abandonar el estadio, la selección ganadora devolverá el trofeo a la FIFA en el vestuario. En ese momento, recibirá el Trofeo de los Campeones de la Copa Mundial de la FIFA (el ‘trofeo de los campeones’)”, continúa el artículo 45 del “Reglamento Mundial”.
A su vez, la organización que hoy lidera Gianni Infantino insta a la federación participante ganadora a “tomar todas las medidas necesarias, por cuenta propia, para garantizar la seguridad del trofeo y del trofeo de los campeones mientras dichos galardones estén en su poder”.
“La federación participante ganadora custodiará temporalmente el trofeo de los campeones, que seguirá siendo propiedad en todo momento de la FIFA. Deberá devolverlo de inmediato a la FIFA si esta lo solicitara por escrito”, completa.
El trofeo original está hecho con 18 quilates de oro, pesa 6,175 kilogramos, cuenta con un altura de 36,8 centímetros y dispone de una imagen que representa a dos personas sosteniendo la Tierra. La réplica, que ante los ojos es exactamente similar, es igual a la original, pero su componente principal es el bronce. Posteriormente es bañada en oro.
La copa la diseño Silvio Gazzaniga, luego de ganar un sorteo que realizó la FIFA tras el Mundial 1970 y que implicó participantes de siete países. La producción estuvo a cargo de la empresa GDE Bertoni , con sede en Paderno Dugnano, Italia,
- 1
Macri, antes de la final: su relación con Infantino, las denuncias a Tapia y la anécdota que casi lo deja soltero
- 2
La final que pudo tener a Messi del otro lado: cómo España intentó convencerlo de cambiar de selección
- 3
Histórico banderazo en Times Square: los argentinos armaron una fiesta que desbordó las calles de Nueva York
- 4
Goleador del Mundial 2026: cómo está la tabla, con Kylian Mbappé y Lionel Messi