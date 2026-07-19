La Copa del Mundo: cuánto tiempo se la queda el campeón y cómo es la réplica que entrega la FIFA

La selección argentina se enfrenta a España en la final del Mundial 2026 con el objetivo de sumar su cuarta estrella. Al igual que en Qatar 2022 pretende levantar una vez más la tan ansiada Copa del Mundo. Sin embargo, gane quien gane, el trofeo original no se quedará en manos del vencedor.

Según lo que establece FIFA, quien grite campeón finalizado el tiempo reglamentario recibirá el trofeo original para celebrar dentro del estadio. Los jugadores lo alzarán, se tomarán fotos y se lo mostrarán al público expectante en las tribunas.

Mario Kempes levanta la Copa del Mundo antes de la final entre la selección argentina y España

“A la selección ganadora del Mundial de la FIFA 26 se le hará entrega del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, el cual seguirá siendo propiedad de la FIFA. Inmediatamente después del pitido final, la selección ganadora recibirá el trofeo en una ceremonia que se celebrará en el terreno de juego”, dicta el reglamento.

Una vez que el festejo termine, la selección ganadora deberá entregar la copa de nuevo a las autoridades de la FIFA correspondientes, para luego recibir una réplica exacta que podrá llevar a su país.

“Una vez finalizada dicha ceremonia y antes de abandonar el estadio, la selección ganadora devolverá el trofeo a la FIFA en el vestuario. En ese momento, recibirá el Trofeo de los Campeones de la Copa Mundial de la FIFA (el ‘trofeo de los campeones’)”, continúa el artículo 45 del “Reglamento Mundial”.

La copa se exhibió antes de la final entre la selección argentina y España FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A su vez, la organización que hoy lidera Gianni Infantino insta a la federación participante ganadora a “tomar todas las medidas necesarias, por cuenta propia, para garantizar la seguridad del trofeo y del trofeo de los campeones mientras dichos galardones estén en su poder”.

“La federación participante ganadora custodiará temporalmente el trofeo de los campeones, que seguirá siendo propiedad en todo momento de la FIFA. Deberá devolverlo de inmediato a la FIFA si esta lo solicitara por escrito”, completa.

El trofeo original está hecho con 18 quilates de oro, pesa 6,175 kilogramos, cuenta con un altura de 36,8 centímetros y dispone de una imagen que representa a dos personas sosteniendo la Tierra. La réplica, que ante los ojos es exactamente similar, es igual a la original, pero su componente principal es el bronce. Posteriormente es bañada en oro.

Messi, con la original, tras la consagración en Qatar 2022 (Fuente: AFP - Archivo)

La copa la diseño Silvio Gazzaniga, luego de ganar un sorteo que realizó la FIFA tras el Mundial 1970 y que implicó participantes de siete países. La producción estuvo a cargo de la empresa GDE Bertoni , con sede en Paderno Dugnano, Italia,