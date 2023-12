escuchar

El seleccionado argentino Sub 23, dirigido por Javier Mascherano, goleó por 3-0 este jueves en el estadio Ciudad de Caseros al de Ecuador, en el primero de los dos amistosos previstos ante ese mismo rival como parte de la preparación para el Preolímpico que se disputará en Venezuela entre el 20 de enero y el 11 de febrero.

Luciano Gondou y Marco Di Césare, en el primer tiempo, y Santiago Castro, tras ingresar en la segunda etapa, convirtieron para el conjunto albiceleste, que presentó un equipo con varios jugadores con experiencia en primera. El capitán Thiago Almada, campeón del mundo en Qatar 2022 y actualmente en la MLS; Nicolás Valentini, Valentín Barco y Ezequiel “Equi” Fernández, de Boca, y Federico Redondo, de Argentinos, también estuvieron desde el inicio.

Luciano Gondou celebra con Marco Di Césare, en un abrazo entre los autores de los dos primeros goles argentinos ante Ecuador. X @Argentina

En el primer tanto, a los 13 minutos, Gondou tomó de frente al arco una pelota que quedó en el centro del área luego de que el tiro de esquina de Almada se desviara en el primer palo.

En el segundo gol, a los 28, Di Césare ganó en el salto entre tres rivales después de un centro desde la derecha de Barco que cayó en medio del área.

Y en la segunda etapa, a los 27, Castro estuvo atento para sacar un derechazo cuando un ataque argentino parecía desvanecerse y los ecuatorianos fallaron en su intento de salir jugando.

El resumen de Argentina - Ecuador

“Tenemos la suerte de contar con muy buenos jugadores, siempre los buenos resultados ayudan a construir. Necesitamos armar un equipo para llegar, al menos, con buenas sensaciones”, comentó Mascherano luego del triunfo. “Estoy muy orgulloso de llevar la camiseta número 10″, sumó su voz Almada. “Hay que seguir por este camino”, aportó Redondo, que salió con una molestia.

Thiago Almada, el capitán del seleccionado argentino Sub 23 X @Argentina

El segundo amistoso de la serie ante la “Tri” será el próximo domingo a las 19.05 en el estadio de Quilmes. Es parte de la tercera serie de amistosos que afronta el plantel de cara a un torneo que tendrá en juego dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024. El representativo nacional, medalla de oro en Atenas 2004 y Beijing 2008, irá con ese objetivo.

En el Preolímpico de Venezuela, Argentina encabeza el grupo B, que completan Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. En tanto, el grupo A está conformado por el local, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador.

Federico Redondo, una pieza importante en el mediocampo de la Argentina. X @Argentina

El seleccionado conducido por Mascherano enfrentó en octubre en dos ocasiones a Venezuela en el predio Lionel Messi de Ezeiza con sendos empates (0-0 y 1-1) y luego viajó a Japón para medirse con el combinado local: sufrió una derrota por 5-2 en el primer juego y después empataron sin goles.

Para este ciclo de trabajo, Mascherano convocó a los arqueros Leandro Brey (Boca Juniors), Rocco Ríos Novo (Phoenix Rising, EE.UU), Facundo Sanguinetti (Banfield) y Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata); los defensores: Aaron Quirós (Banfield), Marco Di Césare (Argentinos Juniors), Ian Glavinovich (Newell’s Old Boys), Lucas Esquivel (Atlético Paranaense, Brasil), Joaquín García (Vélez Sarsfield), Nicolás Valentini (Boca Juniors) y Gonzalo Luján (San Lorenzo de Almagro); los mediocampistas Baltasar Rodríguez, Juan Nardoni (Racing Club), Federico Redondo (Argentinos Juniors), Juan Sforza (Newell’s Old Boys), Bruno Zapelli (Atlético Paranaense, Brasil), Valentín Barco, Ezequiel Fernández, Cristian Medina (Boca Juniors), Francisco González (Newell’s Old Boys) y Rodrigo Villagra (Talleres), y los delanteros Facundo Farías (Inter Miami, EE.UU), Thiago Almada (Atlanta United, EE.UU), Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Santiago Castro (Vélez Sarsfield), Ramiro Enrique (Orlando City, EE.UU) y Pedro de la Vega (Lanús).

Francisco González conduce por el centro, en el primer tiempo del partido entre el Sub 23 de Argentina y el de Ecuador. X @Argentina

La síntesis

Argentina: Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Ezequiel Fernández, Federico Redondo, Francisco González, Thiago Almada; Baltasar Rodríguez y Luciano Gondou. DT: Javier Mascherano.

Ecuador: Gilmar Napa; Carlos Sánchez, Alex Rángel, Erick Plúas; Junior Ayoví, Dany Coronel, Pedro Vite, Melvin Díaz, Óscar Mendoza, Youri Ochoa y Maikel Alcívar. DT: Miguel Bravo.

Goles: PT: 14m, Gondou (A) y 28m, Di Césare (A); ST: 27m, Castro (A).

Cambios: ST: al inicio, Maelo Rentería por Dany Coronel (E); 4m, Ramiro Enrique por Baltasar Rodríguez (A); 13m, Melvin Díaz por Óscar Mendoza y Jamilton Carcelén por Junior Ayoví (E); 14m, Juan Nardoni por Federico Redondo (A); 21m, Facundo Farías por Francisco González, Juan Sforza por Ezequiel Fernández y Aaron Quiros por Valentín Barco (A); 30m, Ronnie Borja por Pedro Vite y Andrew Draper por Erick Plúas (E).

Amonestado: Youri Ochoa (E).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Ciudad de Caseros.

LA NACION