El sentido posteo de Nicolás Otamendi tras perder el Mundial 2026

Tras la derrota de la Argentina ante España, varios jugadores del seleccionado argentino publicaron en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento, dedicado a sus compañeros y a los hinchas argentinos.

En este contexto, Nicolás Otamendi, desde la argentina, publicó varias imágenes del día de la derrota, junto a un extensa dedicatoria. “No era el final que soñábamos. Y la verdad es que duele mucho”, escribió el defensor.

En cuanto al largo recorrido del seleccionado argentino en el Mundial 2026, sostuvo: “Porque detrás de estos 50 días hubo sacrificios, abrazos, lágrimas, ilusión y un grupo que dejó absolutamente todo por esta camiseta”.

“Pero si hay algo que me llevo para siempre es el orgullo de haber compartido este camino con un grupo de personas extraordinarias, que nunca dejó de creer, que luchó hasta el último segundo y que defendió estos colores con el corazón”, agregó el futbolista.

La seleccion argentina fue recibida por miles de hinchas

Con el objetivo de agradecerle a quienes estuvieron presentes durante todo el viaje destacó: “Gracias a mis compañeros por cada batalla. Y por nunca bajar los brazos. A mi familia… gracias por sostenerme siempre. En cada alegría y en cada golpe. Ustedes son mi lugar seguro cuando el fútbol me da las mayores emociones y también las mayores tristezas”.

“Y gracias a todo el pueblo argentino. Gracias por creer, por acompañarnos y por hacernos sentir su cariño en cada rincón del mundo”, remarcó sobre los hinchas argentinos.

Las lágrimas de Otamendi tras la derrota Tom Weller - dpa DPA

Para concluir, el defensor remarcó la tristeza innegable que le generó perder una final del mundo: “Hoy nos toca volver con el corazón roto, pero con la tranquilidad de haber dejado el todo. Porque las finales se ganan o se pierden, pero hay camisetas que se defienden para toda la vida" y concluyó: “Y esta, la defendimos hasta el último aliento”.

El cruce entre Otamendi y Rodri en la final del Mundial

La antesala del choque decisivo entre España y la Argentina estuvo cargada de tensión, lecturas cruzadas y teorías de todo tipo, pero por encima de todo circuló con fuerza que la Argentina contaba con un trato favorable dentro de Estados Unidos.

El cruce entre Otamendi y Rodri tras la final del Mundial 2026 Frank Franklin II - AP

Ese clima incomodó bastante al equipo que dirige Lionel Scaloni. La prueba llegó apenas sonó el silbato final cuando Rodri, el capitán español que ganó el Balón de Oro del certamen, fue a buscar a Nicolás Otamendi para saludarlo, pero el defensor argentino no solo esquivó el gesto, sino que aprovechó para hacerle notar todo lo que se había dicho esa semana. “Toda la semana estuviste llorando. Toda la semana estuviste llorando”, le repitió una y otra vez a Rodri Hernández, jugador del Manchester City, que optó por hacerse el distraído.

Pero Otamendi insistió con reclamos y gestos, y el cruce empezó a subir de tono hasta que otros futbolistas intervinieron para bajar la tensión.