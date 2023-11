escuchar

En una situación límite para Colón en su lucha por la permanencia en primera división, Ramón Ábila se hizo cargo de la crítica situación para conseguir un triunfo impostergable para los sabaleros. El voluminoso delantero despierta las más variadas reacciones, casi nunca la indiferencia. Su físico de boxeador peso pesado incluye a un jugador con mucha visión del juego y recursos técnicos para resolver dentro del área. Donde muchos se ponen nerviosos, “Wanchope” resuelve con serenidad y eficacia.

Un gol y dos asistencias de Ábila le dieron oxígeno a Colón en este sprint final para evitar el descenso. Una victoria que además tiene un sabor especial para “Wanchope” por su vinculación con Instituto, su club de origen. Al Sabalero le espera una última fecha de campanillas: en Liniers ante Vélez, otro de los comprometidos. El 3-0 sobre el tibio Talleres, que aun en la derrota continúa con muy buenas posibilidades de clasificación a la Copa Libertadores por la Tabla Anual, se encaminó desde temprano, a los 5 minutos del primer tiempo, con una asistencia de cabeza de “Wanchope” para la definición del colombiano Perlaza.

Lo más destacado de Colón 3 - Talleres 0

Tres minutos después, a los 8, Ábila hizo un golazo, tras un enganche dentro y un bombazo de zurda que entró contra el travesaño. “Entendimos el partido que había que jugar. Jugamos simple, con corazón y entrega en un momento delicado para nosotros. Seguimos vivos, es un triunfo importante para nosotros y la gente”, expresó el N° 9 tras el partido.

Antes del final del primer tiempo, “Wanchope” hizo un gesto hacia el banco que preocupó a la multitud que estuvo cerca de colmar la capacidad del Brigadier López. Se tocaba el aductor izquierdo e indicaba que no estaba en condiciones de seguir. Falsa alarma. Luego del descanso, reapareció con el resto de los titulares. “No me lesioné nunca desde que estoy acá. Sentí una molestia. A esta edad, uno ya conoce más el cuerpo y quise avisar, por la dudas. Me traté en el entretiempo, y como me sentía bien, seguí”, explicó el cordobés.

Botta se cuelga de Ábila, la sociedad futbolística de Colón en el triunfo sobre Talleres Fotobaires

Y siguió siendo decisivo dentro del área, con otro pase-gol de cabeza, para el 3-0 de Tomás Galván. Ya con el encuentro resuelto, minutos más tarde sí fue reemplazado, salió bajo una ovación, mientras el entrenador Israel Damonte se rompía las palmas aplaudiéndolo.

Ábila suma cuatro tantos en la Copa de la Liga. Ya en la fecha anterior, en la caída de visitante frente a Banfield, marcó el gol en el 1-2 y fue el mejor de su equipo. Aumentó su rendimiento desde la llegada de Damonte, sustituto de “Pipo” Gorosito desde hace tres fechas. También sacó más provecho de la asociación con el talentoso Rubén Botta.

Estas luces de “Wanchope” lo reconcilian con los hinchas sabaleros y dejan atrás cuestionamientos recientes. Muchos no olvidan que en la derrota frente a Barracas Central desperdició un gol increíble por un exceso de individualismo, cuando el partido estaba 1-1. Más atrás en el tiempo, “picó” un penal contra Independiente que dio en el travesaño, pero sin consecuencias para el resultado porque Colón se impuso 1-0.

Con un balance de dos victorias y una derrota en su breve gestión, Damonte se mostró aliviado en la conferencia de prensa: “Estoy feliz por el resultado, pero también por las formas. Me voy con la tranquilidad de que los chicos dieron todo. Es un pasito más. Ahora hay que recuperar, descansar para llegar al partido de Vélez con las mismas ganas”.

El entrenador agradeció el apoyo del público: “Fue un jugador más, como habíamos pedido y lo venía haciendo. Algo espectacular. Sirve para la confianza y fortalecer la cabeza”. La definición por quedarse en primera tiene para Colón una dosis de morbo porque Unión también está muy apremiado. Damonte le puso paños fríos a la rivalidad en circunstancias tan especiales: “No me gusta desearle el mal a nadie. Trato de enfocarnos en lo nuestro, de dar lo mejor y que pase lo que tenga que pasar”.

