El sorteo de la Champions League, en vivo: hora, bombos y formato
En el Grimaldi Forum de Mónaco, se definen los ocho duelos de la fase de liga de la principal copa de Europa
Europa y Conference League tendrán sus sorteos el viernes
La actividad en Mónaco continuará este viernes con los sorteos de la Europa League y la Conference League, previstos desde las 13. Cada competencia también contará con 36 participantes. En Europa League, cada conjunto tendrá ocho rivales y disputará cuatro encuentros como local y cuatro como visitante. La Conference League presenta una diferencia: cada club conocerá a seis adversarios y afrontará tres partidos en casa y otros tres fuera de ella.
Cuándo se conocerá el fixture
El sorteo definirá los ocho adversarios de cada equipo, pero no establecerá de inmediato el calendario completo. Según informó UEFA, las fechas y los horarios de los partidos de la Champions League serán comunicados a más tardar el sábado 29 de agosto. La primera jornada de la fase de liga se disputará entre el 8 y el 10 de septiembre y la octava, que cerrará esta instancia, tendrá lugar el 27 y 28 de enero. La final está prevista para el sábado 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.
Los cuatro bombos
La Champions League tendrá 36 participantes en su fase de liga, repartidos en cuatro bombos de nueve clubes. Cada equipo tendrá ocho adversarios: dos de cada copón, incluido aquel al que pertenece.
Bombo 1: Bayern, Real Madrid, PSG, Liverpool, Manchester City, Inter, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV.
Bombo 3: Feyenoord, Lille, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Bodo/Glimt, Fenerbahce y Galatasaray.
Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, Lask, Como, Lens, Viking y Sabah.
CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/LpMjiap6RF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026
Cómo funciona el sorteo de la Champions
Cada club conocerá a ocho adversarios, dos de cada uno de los cuatro bombos, incluido el propio. Ante uno de cada pareja actuará como local y frente al otro será visitante. No pueden cruzarse dos equipos del mismo país y cada participante podrá enfrentarse con un máximo de dos conjuntos de una misma liga extranjera. La fase de liga mantiene el formato de 36 participantes que comenzó a utilizarse en la temporada 2024/25. Una vez disputadas las ocho jornadas, los ocho primeros de la clasificación avanzarán directamente a los octavos de final. Los ubicados entre el noveno y el 24° puesto jugarán los playoffs de la etapa eliminatoria, mientras que los que terminen desde la 25° posición quedarán eliminados de las competencias europeas.
Bienvenidos a la cobertura de las copas de Europa
Este jueves, desde las 13 de la Argentina, se realizará en el Grimaldi Forum de Mónaco el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2026/27. Los 36 participantes conocerán a sus ocho rivales para la primera etapa de la principal competencia europea de clubes. La ceremonia podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través de UEFA.com y UEFA.tv, además de por este medio.