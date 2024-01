escuchar

Julio de 2014. “Se los digo a todos, estoy cansado de comer mierda, quiero felicidad para los que nos quieren y para todos. Salgamos a jugar el partido de nuestras vidas”. Quién se olvida de esa arenga de Javier Mascherano antes de ingresar en la cancha para jugar ante Bélgica, en Brasilia, con la ilusión de pasar por primera vez en 24 años el umbral de los cuartos de final, algo que más tarde se logró. La Argentina fue finalista de aquel Mundial.

Sin embargo, esa frase, con el tiempo, resultó un puñal para Mascherano, de excepcional carrera y con algunas cuentas pendientes en el seleccionado. Su doble tarea en Rusia, cuatro años más tarde, fue motivo de debates y discusiones. Demasiado lejos quedó, al fin de cuentas, el “hoy, te convertís en héroe”, un susurro para Chiquito Romero, el arquero del seleccionado hábil con los penales en la serie contra Holanda, mucho antes de su actualidad xeneize.

El quite de Javier Mascherano a Arjen Robben durante la semifinal de la Copa del Mundo Brasil 2014, un símbolo de la historia reciente REUTERS/Paulo Whitaker - Archivo

Por una u otra razón (más allá de ciertas injusticias, señalamientos exclusivos, malicia en redes sociales), Mascherano siempre quedó en el centro de la escena de algunas dolorosas derrotas en celeste y blanco. También, como entrenador Sub 20. Primero, en un Sudamericano. Luego, en un Mundial al que accedió porque la Argentina fue el anfitrión de la fiesta.

Junio de 2023. “A mí no me gusta hablar de injusticias y es triste, porque creo que fuimos el equipo que llevó el peso del partido, el que más intentó, más buscó… En el juego fuimos muy superiores a Nigeria, el equipo estuvo a la altura y eso me deja tranquilo”, decía, luego de otro puñal. Más tarde, justificó su respuesta en una charla con LA NACION: “En el fútbol, como en la vida, cuanto más grande es el escenario, más importante es que uno se acerque mucho más a las convicciones. Nuestra manera de jugar era esta. Y lo hicimos como hace un año y medio venimos entrenando con los 120, 130 chicos que pasaron dentro del proceso. Por eso me voy tranquilo: el equipo fue lo que tenía que ser”.

La Argentina perdió 2-0 con Nigeria y quedó al margen en los octavos de final de ese Mundial en casa. A diferencia de lo que ocurrió en enero, hubo algunas certezas futboleras. Cuando el Sub 20 no consiguió entrar al hexagonal final del Sudamericano, se apresuró en dar por finalizado su ciclo en la selección. Sin embargo, como nunca Mascherano formalizó su renuncia, el contrato que firmó a fines de 2021 mantiene su vigencia. Según los papeles, por cuatro años.

Su sentencia define el escenario. “Antes de volver hablamos con Chiqui (Tapia) y le dije: ‘De ahora en adelante, la renuncia está todos los días en tu escritorio. Cuando vos quieras y sientas que yo no soy el indicado, a casa y no hay problema’. Mientras él crea y sienta que tengo que seguir, ahí estaré. En ningún momento volví solamente por éste Mundial. Voy a seguir si ellos creen que sirvo para esto y sigo aportando cosas”.

De ayer a hoy, Javier Mascherano, en este tiempo el seleccionador del Sub 23, dio a conocer este martes la lista de 23 jugadores convocados para el Preolímpico que jugará desde el 20 de enero en Venezuela; ya arrancaron los entrenamientos en el predio de Ezeiza. Una suerte de Dream Team, lo que invita a soñar y renueva las presiones. Mascherano tiene todo a favor... y un pasado que hace ruido.

Los citados son: Marco Di Césare, Luciano Gondou y Federico Redondo (Argentinos); Juan Sforza y Francisco González (Newell‘s); Joaquín García y Santiago Castro (Vélez); Leandro Brey, Nicolás Valentini, Valentín Barco, Ezequiel Fernández y Cristian Medina (Boca); Lucas Esquivel (Paranaense, de Brasil); Julián Malatini (Defensa y Justicia); Rocco Ríos Novo y Pedro de la Vega (Lanús); Gonzalo Luján (San Lorenzo); Baltasar Rodríguez y Juan Nardoni (Racing); Pablo Solari (River); Aaron Quirós (Banfield); Thiago Almada (Atlanta United, de Estados Unidos) y Fabricio Iacovich (Estudiantes LP). Un campeón del mundo, cinco jugadores de Boca y un material verdaderamente noble.

Thiago Almada, la figura del Sub 23 @Argentina

El grupo de futbolistas arrancó los trabajos físicos y tácticos de cara al Preolímpico; así será hasta el sábado 6 de enero, en el predio Lionel Andrés Messi. El Preolímpico de Venezuela concederá dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Los equipos participantes son Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

El conjunto nacional estará en el grupo B junto a Uruguay, Chile, Paraguay y Perú, y hará su debut el 21 de enero frente al conjunto guaraní.

La selección se preparó para el Preolímpico con todo. En septiembre, venció 2-1 y 3-0 a Bolivia. En octubre, tuvo acción ante Venezuela (0-0 y 1-1). En noviembre, se enfrentó con Japón: cayó por 5-2 e igualó 0-0. Y, a principios de diciembre, superó 3-0 y 2-0 a Ecuador.

El Jefecito, de 39 años, no contará para esta competencia con varios futbolistas jóvenes que actúan en Europa, ya que los clubes del Viejo Continente no están obligados a ceder a sus jugadores porque las competencias olímpicas no forman parte del calendario oficial de la FIFA. ¿Algunos ejemplos? Facundo Buonanotte (Brighton), Nico Paz (Real Madrid), Carlos Alcaraz (Southampton), Gastón Ávila (Ajax), Luis Vázquez (Anderlecht) y Bruno Amione (Hellas Verona). Nombres que podrían sumar mucho, pero que hoy son ausentes con aviso.

“Tenemos la suerte de contar con muy buenos jugadores, siempre los buenos resultados ayudan a construir. Necesitamos armar un equipo para llegar con buenas sensaciones”, cuenta Mascherano. “Estoy muy orgulloso de llevar la camiseta número 10″, advierte Almada. “Hay que seguir por este camino”, aporta Redondo. La ilusión está en marcha.