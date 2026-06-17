El técnico que rompió el hechizo se rinde ante Messi y ya planifica cómo el próximo partido puede resolver situaciones

KANSAS CITY (De un enviado especial).- De pie, con los brazos en jarra en la cintura o cruzados y por momentos llevándose un dedo de la mano derecha a la boca. Sentado, tomando agua de la botella o revisando situaciones del partido con sus ayudantes Pablo Aimar y Walter Samuel. Cambian las situaciones, pero la imagen de Lionel Scaloni siempre transmite calma, tranquilidad. Hasta cuando en las pausas de hidratación, en la del segundo tiempo reclamó al cuarto árbitro que era el tiempo de detener el juego, ordenó y ofreció indicaciones sin caer en la desesperación.

La esencia es la misma, la suya y la del equipo. La contundente victoria por 3 a 0 sobre Argelia, en el debut del Grupo J, enseñó que los 1276 días que pasaron entre la conquista de la tercera estrella en Qatar y el estreno en el Mundial 2026 no modificaron el alma, el carácter. Y en ese escenario, además, tiene en plenitud al as de espada: un colosal Lionel Messi, líder absoluto y autor de los tres goles, a quien reemplazó para que recibiera una ovación y abrazó cuando dejó la cancha, tras entregarle la cinta de capitán a Nicolás Otamendi.

El seleccionador Lionel Scaloni expuso lo que transmite el capitán Lionel Messi al resto del equipo: en la cancha y fuera del campo de juego Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“Lo de Leo es difícil de explicarlo, a nosotros no nos sorprende porque lo vemos diariamente. Hasta que él quiera será el mejor. Hace 20 años que lo hace todos los santos partidos, es emocionante verlo. No solo nosotros, los argentinos lo disfrutamos y cualquier persona que le gusta el fútbol ver lo que hizo hoy con 38 años, es difícil de explicar. Es el mejor de la historia, por siempre. Difícil que lo puedan igualar, aunque piensen que lo digo porque soy argentino”, reflexionó Scaloni, sobre la tarea del capitán, que igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales. En los goles del N°10, mientras el banco explotaba de felicidad, sus gestos eran imperturbables, como si disfrutara de la obra del mejor jugador del planeta y de cómo su estructura se sostiene en un altísimo nivel.

La figura de Messi atrapó varias pasajes de la conferencia de prensa y Scaloni no ahorró elogios. “Hace 20 años él juega bien, más allá de que para nosotros en la selección los últimos años fueron maravillosos. A lo mejor encontró naturalidad, saber que tiene al lado un grupo de amigos, de gente que se va a brindar al máximo por él, que lo ven a él como si fuera un Dios y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio... Que cuando tienen que hablar algo con él lo hablan: es espectacular y lo que transmite es imposible de explicar. Podría estar una hora acá hablando de él, pero hay que estar ahí para ver el aura que contagia. Alguno de ustedes debería estar para verlo y vivirlo. Creo que la palabra es naturalidad: somos personas, algún día el fútbol se acabará, y por eso hay que hacerle entender que mientras tanto lo disfrute", agregó el técnico.

En la conferencia de prensa, Lionel Scaloni rescató el juego, la entrega y el sacrificio para plasmar un resultado contundente frente a Argelia Aníbal Greco - La Nación

Con Argelia, la Argentina rompió un hechizo: por primera vez la selección ganó en el estreno, después de ser campeón en el Mundial anterior. En 1982, cayó con Bélgica, por 1 a 0, en el estadio Camp Nou; ocho años más tarde, en 1990, en Milán, perdió también por 1 a 0 con Camerún. Scaloni sonríe cuando le recuerdan el dato, porque ha conseguido romper un hechizo. “La cabeza cuesta un montón, el traspié en Qatar pesaba. Ganar nos da tranquilidad para lo que viene. Son estadísticas y esperemos que también se rompan, porque dicen que cuando se gana no se puede repetir. Ya veremos...”, apuntó, quien tras cumplir la meta en el juego con los argelinos ahora ya se enfoca en el siguiente paso.

“Falta un montón para intentar llegar al final, pero siempre es bueno empezar ganando, fortalece todo. Me gusta el equipo cuando tiene que jugar, juega, y cuando ellos nos pusieron en problemas, el equipo trabajó. Thiago [Almada] y Lautaro [Martínez] han hecho un trabajo físico increíble. Nos encanta que entiendan el partido y después entren otros compañeros que estén más frescos”, explicó sobre algunas decisiones para la alineación y el juego de algunas individualidades.

Con Argelia, Lionel Scaloni rompió el hechizo de los estrenos de la Argentina, tras ganar el Mundial: en 1982 y 1990, la selección había caído en los debuts Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El resultado ofrece tranquilidad, aunque Scaloni no se fía de la abultada diferencia del marcador. “El desarrollo estaba complicado. En en primer tiempo ellos hicieron las cosa bien. Sabíamos como iban a jugar ellos, dónde nos podían poner en dificultad y buscamos contrarrestarlo de alguna manera: nos faltó algo más de tenencia en el primer tiempo. Pero más allá del gol anulado, no tuvieron situaciones”, explicó quien no sabe de fórmula mágicas y que el estilo está argumentado en el trabajo y en la jerarquía de quienes integran el plantel: “Nosotros solo los ponemos en la cancha y les recordamos que hay que seguir jugando. Lo hacen de chiquitos, desde que tienen 7 u 8 años son los mejores en sus equipos, son futbolistas excepcionales desde chiquitos. No es difícil hacerles entender que deben seguir, porque les gusta competir. El equipo supo sufrir, contrarrestar eso con algunos contragolpes, que no es nuestra marca de la casa, pero lo sacamos adelante”.

"ES DIFÍCIL DE EXPLICARLO". Lionel Scaloni se deshizo en elogios para Leo Messi tras una nueva función histórica del GOAT en el debut del Mundial.



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Resolver el encuentro con Austria, del próximo lunes, para llegar a la fecha de cierre, con Jordania, con el camino liberado y con la posibilidad de darle descanso a algunas piezas y rodajea a aquellos que no tuvieron minutos, será el reto. “Pudimos darles minutos a algunos chicos, porque todos quieren participar y ojalá que se dé un buen resultado en el próximo [partido], así en el tercero podemos rotar”, explicó el director técnico, de 48 años, sobre cuál es el plan ideal, aunque no quiere saltearse escalones.

La Argentina le sacó lustre a la chapa de candidato y el seleccionador no se asusta con el cartel. “El menor problema que tenemos. Este equipo sabe muy bien que cualquiera nos puede ganar. Si te confías un poquito, cualquiera nos puede ganar. Tenemos el ejemplo de Arabia Saudita y en este Mundial están pasando cosas difíciles, raras. Si trabajamos como hoy, será difícil que nos puedan ganar. Nos movieron la pelota, es verdad, pero sabemos que si la recuperamos tenemos jugadores que son decisivos. Los rivales nos ven que somos un equipo competitivo, no es fácil, por más que la posesión no estuvo tanto de nuestro lado. Hubo jugadores que hoy hicieron funciones diferentes, pero se les pidió, porque el rival era un equipo complicado, con jugadores en el uno contra uno difíciles... Con doblaje de marcas en algunos lados, cosa que antes no hacíamos, el equipo entendió que lo tenía que hacer para nuestro beneficio”, comentó acerca de las virtudes del equipo.

Con la intensidad de siempre, Lionel Scaloni ordena las piezas desde el costado de la cancha; el entrenador, satisfecho por el rendimiento de la Argentina en el debut JUAN MABROMATA - AFP

Hay futbolistas que son generales dentro de la estructura y para Scaloni no siempre cuenta en qué Liga juegan. Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, que firmó con River, son dos casos. “Las ligas donde van no nos interesan, nos interesa el rendimiento. Vemos que está jugando bien, físicamente se lo nota bien, y cuando juega con los que conoce bien, da un plus. Pero es el primero que sabe que no puede bajar el pistón: en la pausa de hidratación le dije que no podía bajar, es un jugador que nos contagia un montón. Cuando baja el pistón el equipo lo siente, le pedí que subiera un poco más, porque si no estaba bien lo podía cambiar”, explicó sobre De Paul, el volante que juega en Inter Miami, en la Major League Socccer.

Sobre el defensor, que fue suplente e ingresó en el segundo tiempo, apuntó: “El entrenador está continuamente tomando decisiones. Quien entra, quien sale. Son decisiones y se lo dijimos a él antes que a nadie. Pasó lo mismo en la anterior Copa América y él lo aceptó. En nuestra gestión, Di María también fue al banco y lo supo aprovechar. Ellos entienden que el DT no tiene nada personal con nadie y que buscará siempre lo mejor para el equipo. A todos les gustaría jugar, pero el armado del equipo requiere de 11 jugadores y uno busca el funcionamiento ideal. Es superimportante más allá de que sea el subcapitán, por cómo se entrena. No solo es importantísimo si juega. Lisandro [Martínez] y Cuti [Romero] se conocen, están bien: Licha ha vuelto bien de la lesión, nos aportan y estamos contentos”, explicó sobre la decisión de a quiénes eligió para conformar la zaga central.

El desarrollo posibilitó a Lionel Scaloni darle rodaje a algunos jugadores y descanso a piezas determinantes como Lionel Messi y Cristian Romero; el DT destacó el esfuerzo de jugadores que debieron desdoblarse en la función, como Thiago Almada y Lautaro Martínez JUAN MABROMATA - AFP

También tuvo palabras para Leonardo Balerdi, que fue desafectado. “Fue muy triste. Son decisiones que toman los ténicos y, dado como estábamos en la posición de centrales, iba a ser duro poder esperarlo: fue durísimo. Lo tuve en la Sub 20, lo quiero un montón y sé lo que puede dar. Fue muy duro, le mando un fuerte abrazo, hablé con él lo que tenía que hablar”, relató, y dio detalles de cómo funciona el grupo en esos momentos: “Al final, ellos saben lo que es perderse un Mundial. Saben cuando uno atraviesa una situación difícil lo que es estar al lado de esa persona. Cuanto le afecta a uno que vos querés, porque les afecta a todos. Yo creo que tiene que ver que la relación no es solo si la pelota entra o no, porque podés salir a la cancha con ese compañero que siente las cosas igual que vos. Siempre fui un convencido: cuando jugaba intentaba llevarme bien con todos, me partía la cabeza por el de al lado, estoy convencido de que eso te da un plus”.

El reconocimiento del público es una satisfacción para Scaloni. “El apoyo de la gente siempre es fundamental, Verlos cómo disfrutan y también cómo sufren cuando el equipo está en dificultad: son ellos los que nos sacan de ese lugar. Es emotivo. Cuando estás fuera de tu país somos muchos más hinchas de los que somos. Ojalá todos los argentinos vivieran lo que yo vivo en el banco de suplentes. Es algo que te queda marcado en la retina de los ojos, se disfruta”.