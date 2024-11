El tenso cruce entre Sebastián Domínguez y el árbitro Espinoza que terminó en la expulsión del DT: Tigre le ganó a Banfield 1-0

La fecha 23 de la Liga Profesional tuvo continuidad este lunes con el triunfo de Tigre sobre Banfield 1 a 0 en el Florencio Sola. Con la anulación de los descensos, el choque entre estos equipos no tuvo tanta atracción, teniendo en cuenta sus realidades. Sin embargo, los protagonistas dejan todo y cada jugada de discute y reclama. Hasta los laterales. En este caso puntual, y más allá de la victoria del Matador como visitante, una de las postales de la tarde fue la discusión entre Sebastián Domínguez, DT de Tigre, y Fernando Espinoza, árbitro del partido, que terminó con la expulsión del entrenador.

Se disputaban los últimos minutos de la primera etapa y Domínguez se mostraba muy enojado dentro del corralito del banco de suplentes. Caminaba, se agarraba la cara y hasta pateó una botella. De inmediato, el juez del partido, Fernando Espinoza decidió sacarle la roja y echarlo del partido.

Fernando Espinoza le responde a Domínguez, que se enojó por no haber cobrado un penal y lo trató con ironía Captura TV

La situación enojó mucho más al director técnico de Tigre que, lejos de irse al vestuario enfrentó al árbitro, lo miró fijamente y comenzó a decirle: “¿Te diste el gusto? ¿Te diste el gusto? Te felicito”, le expresó, con el pulgar arriba de manera irónica Domínguez. Espinoza no se quedó atrás y le respondió: “A mí no me provocas”, fue su frase.

Luego, el juez principal era separado por Agustín Cardozo, capitán de Tigre, mientras miraba si se dirigía al vestuario tras haberle enseñado la roja al DT. La protesta de Domínguez, tuvo que ver con un penal no sancionado a favor del equipo de Victoria, por un agarrón de un futbolista de Banfield. Esa acción derivó en el enojo y el posterior reclamo del entrenador.

Cuando se jugaban los 40 de la segunda etapa, sí hubo un penal para Tigre. Un centro por parte de Tomás Galván dio en el brazo de Brandon Oviedo. El mendocino cobró la pena máxima y Nicolás Contín, excentrodelantero de Gimnasia y Esgrima La Plata, convirtió el 1 a 0 para el Matador, que terminó llevándose los tres puntos.

Previamente, Banfield se había quedado con diez futbolistas por la expulsión de Gabriel Aranda. Espinoza llegó a esa sanción por doble amarilla al defensor central surgido de las inferiores de Boca, a los 35 minutos del segundo tiempo. Fue otra tarde para el olvido para el Taladro, que ya se había quedado sin entrenador, por el despido de Gustavo Munúa. Y no puede despegarse de las últimas posiciones.

No es la primera vez que el árbitro Espinoza está envuelto en alguna polémica. Y más de una es cuestionado por los protagonistas por los gestos que hace durante los partidos. Hace poco, en el duelo entre Platense y Deportivo Riestra por la fecha 21, el árbitro le anuló al Calamar un gol muy controversial. Espinoza retrocedió la acción y cobró una falta en ataque. Según su interpretación, el delantero Ronaldo Martínez empujó a Caro Torres en el salto del centro, por lo que invalidó la jugada. A pesar del reclamo al árbitro, los jugadores del Calamar que participaron de la jugada quedaron tranquilos: sabían que no cometieron ninguna infracción y que el Árbitro Asistente de Video (VAR. por sus siglas en inglés) validaría el gol o llamaría al juez principal. No obstante, Espinoza sentenció la falta sin consultar, ni dudar, seguro de su decisión.

En ese mismo duelo por la Liga Profesional también ocurrió otra jugada insólita que tuvo como protagonista al árbitro: los jugadores Guido Mainero y Sasha Marcich, ambos de Platense, tuvieron una discusión en pleno partido y el juez amonestó al delantero.

El árbitro Fernando Espinoza, foco de la polémica en el fútbol argentino

También es recordada una situación que Espinoza sufrió en abril del 2023. En el triunfo de San Lorenzo en Tucumán ante Atlético por 3 a 1, el partido quedó opacado por el polémico arbitraje de Espinoza. En un partido que fue una montaña rusa de emociones, el juez mendocino fue protagonista por haber sacado cuatro veces la roja (tres futbolistas y un director técnico) y haber tenido un mal arbitraje.

Este escenario desató la furia del presidente del Decano, Mario Leito, que pidió que no dirija más al equipo tucumano. También enfureció al futbolista Guillermo Acosta que se empujó con el árbitro por una discusión y terminó viendo la roja. Además, de algunos hinchas del decano que con un cascote destrozaron el parabrisa del auto que llevó a parte del cuerpo arbitral hasta el estadio Monumental José Fierro mientras se encontraba estacionado dentro del club.

