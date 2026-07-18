El último entrenamiento de España antes del duelo frente a Argentina fue cancelado por tormentas eléctricas

El último entrenamiento de la selección de España fue cancelado por tormentas eléctricas. La práctica final antes del partido contra Argentina fue suspendida luego de que esperaran a que las condiciones climáticas cambiaran sin éxito.

Cuando los medios de comunicación colocaron sus cámaras al borde del terreno en Melanie Lane Training Ground, los trabajadores de la FIFA advirtieron a los presentes que se pongan bajo refugio. Los periodistas debieron aislarse en un pasillo y los vestuarios a la espera de que termine la tormenta.

Inicialmente la práctica se había postergado durante media hora. En aquella ventana el pronóstico debía modificarse, debido a que la FIFA había indicado que no había otro horario disponible para que el equipo entrenara.

Entrenamiento de España suspendido por la tormenta

Pero una vez pasados los 30 minutos, al no cesar la tormenta, fue cancelado. “El entrenamiento de la selección española sobre los campos de las instalaciones de Melanie Lane Training Ground de New Jersey se ha suspendido siguiente el protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos. Los jugadores están teniendo una sesión de activación en las instalaciones interiores”, expresó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado.

El pronóstico no es alentador: rige una alerta meteorológica hasta las 23.

A diferencia del conjunto de Luis de la Fuente, la selección argentina sí pudo realizar su entrenamiento esta mañana, aunque con demoras. En los sitios donde ambas selecciones tenían previsto hacer sus últimas actividades se presentaron fuertes lluvias, rayos y relámpagos que alteraron los planes.

La selección de España Jose Breton - AP

En el caso de Argentina, 45 minutos después del horario pactado, el plantel de Lionel Scaloni saltó al campo de juego principal del complejo Red Bulls Performance Center.

Durante los 15 minutos abiertos a la prensa, Scaloni repartió pecheras a 12 jugadores de campo, mientras los arqueros trabajaban en otro sector. Los defensores elegidos fueron Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. En ataque, los elegidos fueron Lionel Messi y Julián Álvarez, quienes todo indica que volverán a ser titulares frente a España.

La principal incógnita estuvo en el mediocampo. Además de Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, también recibieron pechera Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso. De esos tres saldría el último integrante del equipo titular.

La selección argentina entrena en Nueva Jersey antes de la final con España Aníbal Greco - La Nación

Durante la segunda parte del ensayo, ya sin la presencia de los periodistas, el técnico pararía el equipo para jugar frente a España.

Durante el jueves y el viernes las rutinas de Argentina y España ya se habían visto alteradas por el humo de los incendios forestales en Canadá. Sin embargo, la lluvia de este sábado podría contribuir a dispersar el humo y evitar riesgos mayores en la final.