Cuándo llega la selección argentina a Buenos Aires

La participación de la selección argentina en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 es la gran atracción por estos días en nuestro país, prácticamente un monotema. No solo por los resultados que la depositaron en la final ante España, sino también porque lo que muestran los jugadores en la cancha que hace que cada hincha se sienta representado como, quizás, nunca antes ocurrió en la historia. Es por eso que, más allá del resultado por venir, hay una gran expectativa sobre cuándo regresará el plantel a su tierra para ser recibido con honras.

El encuentro ante la Furia Roja tendrá lugar este domingo 19 de julio desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. De su trámite es que dependerá la hora en la que concluirá, ya que puede extenderse al tiempo suplementario y, después, a los penales.

Miles de argentinos coparon la zona del Obelisco desde la victoria con Egipto, octavos de final Natacha Pisarenko - AP

Sin importar lo que ocurra en el juego, el grueso de la delegación regresaría al país para celebrar con la gente, porque la satisfacción por lo realizado merece un gran homenaje. Claro está que, si el equipo vuelve con el trofeo o las manos vacías, es que el número de personas variará significativamente.

Según pudo saber LA NACION, la idea inicial es que la selección albiceleste regrese desde Nueva York a Buenos Aires el domingo por la noche o ya en la madrugada del lunes. Teniendo en cuenta que un vuelo entre ambas ciudades ronda las 11 horas de extensión, se estima que el equipo aterrizará en el país cerca del mediodía del 20 de julio.

La logística puede sufrir cambios y es probable que se oficialice una vez que concluya la final de la Copa del Mundo, ya que del resultado es que dependerán muchas de las decisiones que tomará la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La inmensidad de la marea que rodeó al equipo al regreso de Qatar 2022 en la salida del predio de la AFA en Ezeiza Rodrigo Abd - AP

Después de la obtención del título en Qatar 2022, que significó la tercera estrella para la Argentina y cortar una sequía de 36 años, fueron millones los compatriotas que esperaron a Lionel Messi y compañía la madrugada del 20 de diciembre de ese año en el aeropuerto de Ezeiza y, un día después, acompañaron la histórica caravana por autopistas de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

Fueron días de parálisis total para el país y se estima que más de cinco millones de personas salieron a las calles solamente de la Ciudad de Buenos Aires a celebrar con los campeones del mundo, cuyo recorrido en un colectivo descapotable se terminó mucho antes de lo previsto porque le era imposible avanzar entre la multitud.