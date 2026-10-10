El Vasco Arruabarrena pidió calma antes de la semifinal de Boca, respaldó al equipo y lamentó la lesión de Paredes

Rodolfo Arruabarrena se mostró conforme con el rendimiento de Boca tras el 2-2 con Instituto en Córdoba por el torneo Clausura, pero reconoció su preocupación por la lesión de Leandro Paredes. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador valoró la respuesta de sus futbolistas y puso la atención en la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, que se abrirá este martes en la Bombonera. Y dejó un mensaje a los simpatizantes xeneizes, que se ilusionan con un equipo vivo en todas las competencias: “Al hincha le digo ‘tranquilo’. Pasito a pasito. No pensar más allá del próximo partido”.

El Vasco insistió en la importancia del próximo compromiso. “El martes tenemos los primeros 90 minutos de una final. Esperemos hacer unos buenos primeros 90 minutos”, sostuvo. Y agregó: “Al hincha la ilusión no se la vamos a sacar, es normal. Todo lo que uno piense a futuro da ansiedad. Nosotros como grupo tenemos que pensar en el presente. El martes”.

Sobre lo ocurrido en el Mario Alberto Kempes, Arruabarrena hizo un balance positivo, pese a que Boca estuvo dos veces en desventaja. “Hemos hecho un partido serio, entretenido. Hubo momentos para ellos y momentos para nosotros. Ellos nos golpearon de pelota parada”, analizó. También cuestionó la acción que derivó en el primer tanto de Instituto: “Creo que el primero es foul. Pero bueno, siempre nos repusimos. Sentía que lo podíamos ganar. Conforme con el grupo. Estoy orgulloso de tener el grupo que tengo”.

Boca no logró ganar en Córdoba, pero mantuvo el invicto de 17 partidos Mario Sar

El entrenador destacó especialmente la actuación de los futbolistas que tuvieron su oportunidad ante la rotación del plantel. “A los chicos los vi bien físicamente, con la pelota. Alarcón, Caco Braida, que hace rato no jugaba. Estoy conforme con todos”, señaló. Consultado nuevamente por los habituales suplentes, consideró que “han estado en un nivel aceptable para arriba”.

Sin embargo, la exigencia del calendario empieza a dejar consecuencias. “Hemos hecho una buena pretemporada y lo hemos demostrado hace dos o tres meses que venimos jugando cada dos o cuatro días. Son bajas que no queremos tener, pero esto es fútbol. Tenemos muchos partidos y los soldados se van cayendo”, advirtió.

La principal preocupación fue Paredes, que debió abandonar la cancha por una molestia física poco después de ingresar. “Lea se tendrá que hacer los estudios, pero creo que por las caras supongo que para el martes está descartado”, anticipó. De todos modos, confió en las alternativas disponibles: “Es el capitán, todos saben lo que genera dentro y fuera del grupo. Hoy ha jugado Alarcón, el chileno ha jugado bien. El Ruso también. Veremos qué podemos armar el martes en el medio”.

"LEA (PAREDES) SE TENDRÁ QUE HACER LOS ESTUDIOS, CREO QUE AL SALIR Y POR LAS CARAS, SUPONGO QUE PARA EL MARTES ESTÁ DESCARTADO"



El Vasco Arruabarrena sobre la posibilidad de que Paredes juegue vs. Vasco Da Gama la semifinal de la #Sudamericana pic.twitter.com/pdbHbAvvR8 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Arruabarrena también fue consultado por la confirmación de que la vuelta se jugará en el estadio Maracaná, y no en el estadio sintético que tiene Vasco. “Obviamente cambia porque hubiéramos entrenado en el sintético en el predio. Ahora ya está y nos enfocamos en hacer un partido bueno con nuestra gente”, explicó.

Con el empate en Córdoba ya consumado, el entrenador dejó en claro cuál es la prioridad. “Tenemos que descansar bien y el martes trataremos de hacer un buen partido ante un rival bueno”, expresó. Y resumió su confianza en el plantel ante la ausencia del capitán: “Hemos perdido al capitán, pero tenemos con qué para suplantarlo. Con otras características”.