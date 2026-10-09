Pagar para ver: los partidos del ascenso costarán $15 mil por mes a partir del próximo 15 de octubre

La plataforma LPF Play anunció este jueves que, a partir del próximo 15 de octubre los usuarios tendrán que pagar $15 mil por mes para ver los partidos del ascenso. La Primera C, la B Metropolitana y la Primera Nacional están incluidas en el llamado Plan Plus, que contempla el pago y ofrece la posibilidad de darse de baja en cualquier momento. El Federal A, el Femenino y el Promocional Amateur permanecen en el Plan Básico, que seguirá siendo gratis.

Según estimaciones de la industria audiovisual, la plataforma tiene unos 600.000 usuarios registrados. Si todos pagaran el abono a partir de la próxima semana, la AFA obtendría un ingreso de $9.000 millones de pesos cada treinta días. De todos modos, lo más probable es que no todos los usuarios de la plataforma se suscriban. Para tener una idea, el Pack Fútbol que da acceso a los partidos de la Liga Profesional nunca pasó de los 1,9 millones de abonados desde su aparición en 2017. Según pudo averiguar LA NACION, ahora fluctúa entre los 1,7 y los 1,8 millones.

El aviso de LPF Play sobre el nuevo plan para la próxima temporada LPF Pl

La AFA decidió a fines del año pasado no renovar contrato con Tele Red Imagen S.A. (una empresa participada en partes iguales por el Grupo Clarín y la productora Torneos) y pasó a licitar los derechos de TV del fútbol de ascenso. Como no hubo oferentes que satisficieran las pretensiones de la casa madre del fútbol argentino, la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia resolvió hacerse cargo de las transmisiones. Contrató a la productora La Corte y los partidos comenzaron a verse a través de LPF Play. Desde el primer momento estuvo claro que el servicio -originalmente alcanzaba con enrolarse en la página web para ver los partidos- sería arancelado. No se sabía a partir de cuando. Hasta hoy.

La decisión de la AFA de empezar a cobrar por ver los partidos de las categorías de ascenso llega justo en el momento de las definiciones. Los tres torneos -la C, la B Metropolitana y la Primera Nacional- están en sus fases finales y los equipos pugnan por no descender, por clasificarse a los Reducidos o por asegurarse el primer lugar de sus zonas. Así, el interés de los hinchas crece y la idea es que nadie quiera perderse a su equipo en las fases determinantes de la temporada.

El cambio de paradigma

El 10 de febrero, LA NACION informó sobre la llegada de la plataforma para televisar los partidos del ascenso. Además, y en un hecho que entusiasmó a los dirigentes del ascenso, les prometieron a los clubes de la categoría un ingreso mensual garantizado de $65 millones, un monto que equivale a un 58% de aumento en relación a lo que percibían la temporada pasada.

En ese momento, el precio estimado del abono mensual no llegaba a los $10 mil. Con la inflación acumulada, trepó hasta los $15 mil. “Primeramente será gratuito”, confirmaron entonces fuentes de la Casa Madre del fútbol argentino. “Después, el abono mensual costará entre $8 mil y $10 mil”, agregaron. Y recordaron que “se trata de una inversión. La decisión que se tomó no es para ganar dinero”. En este sentido, ya en la temporada pasada -y años anteriores también- la AFA subsidiaba con fondos propios a los clubes del ascenso. El cánon que pagaban los tenedores de los derechos -la empresa Trisa- no alcanzaba para cubrir todo el dinero que recibían los clubes de la Primera Nacional, B Metropolitana, Primera C y Federal A.

A partir del 15 de octubre habrá que pagar para ver los partidos de las principales categorías de ascenso Shutterstock

En las últimas semanas de enero la AFA había lanzado una licitación para los derechos televisivos de todo el ascenso, que hasta el 31 de diciembre de 2025 estaban en poder de Tele Red Imagen S.A., una empresa participada por Clarín y Torneos en partes iguales. Concluido ese convenio, y luego de no aceptar la oferta de renovación que presentó esa compañía, la AFA decidió licitar. E incluso amplió el plazo para la presentación de ofertas -para las que no publicó siquiera un pliego porque, según sus directivos, no estaba obligado a hacerlo-. De acuerdo con las fuentes consultadas por LA NACION, la AFA aspiraba a cuadruplicar el ingreso de 2025 por los derechos de TV, que había sido de $6.000 millones por toda la temporada.

La primera fecha del torneo había sido postergada a la espera de la definición sobre la TV, y más tarde confirmada para el 13 de febrero. Los dirigentes de la categoría se enteraron por el grupo de WhatsApp que los contiene, ya que todos estaban a la espera del anuncio para terminar de delinear el presupuesto con el que iban a contar durante la temporada. Para muchos clubes de la Primera Nacional, la TV es su principal ingreso. Hasta que las transmisiones comiencen a monetizarse y se defina cómo pagarán los hinchas, el dinero les llegará de las propias arcas de la AFA.