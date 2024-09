El vaticinio de Arturo Vidal que encendió la previa de River vs. Colo Colo, por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Escuchar

Arturo Vidal intenta evitarlo, pero es más fuerte que él. Una vez más, su verborragia lo llevó a contradecirse en un vivo de Instagram que realizó antes del partido de esta noche entre River y Colo Colo en Buenos Aires, donde se definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores. Si en un momento dejó en claro que sólo iba a hablar en la cancha, unos minutos después le preguntaron sobre la mejor conquista que hizo en el club que lo vio nacer como futbolista profesional y aseveró: “El gol más lindo que hice en Colo Colo fue contra Alianza Lima, pero ojalá sea el del martes, si Dios quiere”, agregó.

Lejos de dejarla ahí, fue por más: “El martes vamos a ganar. Si Dios quiere, levantaremos la Copa con el popular. El martes vamos a hacer historia. Vamos como leones. Pase lo que pase vamos, a dejar la vida hasta el último minuto”.

Cabe recordar que después del 1 a 1 de la semana pasada en Chile, Vidal había realizado declaraciones que fueron interpretadas como una provocación a los jugadores de River. Tras la igualdad en el Monumental de Santiago, dijo: “Creo que merecimos un triunfo porque los atacamos por todos lados. Tuvieron una que nos equivocamos y la otra del gol, nada más. Merecíamos el triunfo, pero la llave está súper abierta y vamos a buscar el triunfo allá, que es lo que queremos, porque lo dimos todo”.

Acto seguido, se fastidió cuando le hicieron comparaciones económicas entre uno y otro equipo y disparó: “Ustedes hablan de lo económico, no vayas a ver mi precio con el precio de ellos ahora. Si nos ponemos a ver entre los títulos, yo tengo más títulos que todos los de River. Seamos sinceros. Ellos pasaron acá igual que nosotros, ganando los dos partidos de octavos. Nosotros también lo hicimos, por eso el partido fue parejo hoy. Creo que nosotros fuimos superiores a River y ellos sacaron un empate de milagro. Todavía quedan 90 minutos donde ellos son súper fuertes y los vamos a buscar con mucha confianza”.

Ante el revuelo que se generó, sobre todo en el Mundo River y en las redes sociales, el crack del país trasandino sintió la necesidad de salir a aclarar sus dichos: “Lo dije para responderle al pibito que me preguntó una cosa sobre lo que dijeron toda la semana antes del partido. Lo respondí con los títulos, los títulos no valían dentro de la cancha. Lo que uno hace dentro de la cancha es según como se prepara. Ayer se dejó demostrado que dentro de la cancha fuimos once guerreros y creo que jugamos mejor que ellos, merecimos el triunfo; no se dio, pero todavía quedan noventa minutos”, aseguró. Luego agregó: “No tengo ninguna intención de pelearme con los jugadores de River. Si debo pelearme con ellos será solo dentro del campo de juego”.

Arturo Vidal, que en el hotel donde se hospeda en Buenos Aires junto a sus compañeros recibió de regalo una camiseta de Boca de Gary Medel, atraviesa su segundo ciclo en Colo Colo, donde debutó profesionalmente en 2005. También vistió las camisetas de Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Munich, FC Barcelona, Inter de Italia, Flamengo y Atlético Paranense. A lo largo de su extensa carrera logró 25 títulos.

Vidal le agradeció en Instagram a Medel por la camiseta de Boca que le regaló

Un Banderazo accidentado

El entusiasmo que generó este cruce con River en los hinchas de Colo Colo y la chance de avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores hizo que este domingo realizaran un masivo banderazo para despedir al equipo antes de su viaje a Buenos Aires. Miles de fanáticos acompañaron en caravana al micro hasta el Aeropuerto de Santiago desde su salida de Pedreros, en Macul.

La fiesta tuvo una parte accidentada, ya que uno de los camiones que trasladaba a un grupo de barras del Cacique chocó contra otro auto en la autopista Américo Vespucio, a la altura del camino Lonquén, y hubo 10 heridos leves.

Más allá de eso, el Banderazo fue multitudinario, con cánticos, bengalas y banderas. Tan colorido y saludable fue todo que los propios jugadores de Colo Colo dinfundieron en sus redes sociales las imágenes de la arenga. El más viralizado de todos fue justamente el que grabó Arturo Vidal, que transmitió casi todo en vivo. “Solo tenemos palabras de agradecimiento para tanto cariño entregado en este camino. Gracias a toda nuestra gente por este inmenso apoyo, daremos todo por agradecerles en cancha lo que ustedes hacen por y para nosotros… Vamos Colo Colo”, escribió en su publicación.

El equipo chileno va en busca de su segunda corona de América, luego del éxito logrado en 1991. En tanto, River quiere sumar su quinta Copa Libertadores, título que ganó en cuatro ocasiones (1986, 1996, 2015 y 2018). Arturo Vidal, en tanto, quiere volver a ganar con el club de sus amores el trofeo que ya levantó en 2022 con Flamengo.

