El video de Barcelona para homenajear a Messi y Lamine Yamal, con el sello de la Masía

En la antesala de la final de la Copa del Mundo 2026, que quedará para la historia, el fútbol se prepara para un duelo generacional que dejará un legado. Este domingo, a las 16 (hora argentina), Argentina y España se medirán en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey para definir al nuevo campeón. En el aire se respira la tensión de dos filosofías similares, aunque distintas, que comparten un poco del ADN del Barcelona, el club que fue la cuna de los mejores jugadores de ambas selecciones.

Para calentar los motores, el club catalán lanzó un emotivo video homenaje que trasciende la rivalidad. La pieza audiovisual traza un hilo conductor entre la figura eterna de Lionel Messi (39 años) y el fenómeno juvenil de Lamine Yamal (19 años), lo que transforma la inminente final en un símbolo de continuidad. Con este pequeño film, el Barça pone en perspectiva su modelo de formación ante los ojos del mundo.

De la Masia al cim del món. pic.twitter.com/td2keQm0dF — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 18, 2026

“Un sueño. Desde pequeño, sueñas con llegar. Un escudo. Competir por un escudo. Un estilo. Una manera de entender el fútbol. Disfrutando con la pelota. Siendo protagonista. No es casualidad. A una final no se llega por casualidad. Se llega desde La Masia”, cuenta el video.

De la Masía a la cima del mundo, a la final del Mundial 2026. Lionel Messi y Lamine Yamal. Todas las luces están en este cara a cara. El que supo ganarlo todo con el Barcelona (35 títulos), con el que está dando sus primeros pasos y ya consiguió tres Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. El de 39 contra el de 19.

Un Lionel Messi con 20 años baña a Lamine Yamal, quien entonces tenía seis meses de edad, durante un sesión de fotos en septiembre de 2007 en el vestuario del estadio Camp Nou de Barcelona Joan Monfort - MONFJ

Más allá del resultado, la imagen del domingo será el abrazo entre el ídolo y el heredero. El fútbol cierra un círculo que comenzó de manera curiosa en una sesión de fotos en el vestuario del Camp Nou, y se profundizó en los pasillos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper (Barcelona).

Desde muy pequeños que mamaron el buen fútbol que se cultiva en las divisiones inferiores del Barcelona. Llevan el sello del club. Es lo que se vio en este mundial de Messi, disfruta de jugar a la pelota. Suma 8 goles y 5 asistencias en 7 partidos. Es el máximo artillero del torneo. Y se convirtió en el máximo goleador histórico con 21 y máximo asistidor con 12. Lo domina todo. Lamine, por su parte, en su primera copa, convirtió un gol.

Lamine Yamal y Lionel Messi estarán cara a cara por primera vez en la final del Mundial 2026

El argentino hoy es más un director de orquesta, todo el juego del equipo que dirige Lionel Scaloni pasa por él, cada vez que toca la pelota influye de manera determinante en el partido. Está todo en los números. Por su parte, Lamine es más explosión y descaro en el extremo derecho de España, aunque aporta también lo suyo en el retroceso.

Y no son los únicos nacidos del Barça que jugarán esta final, porque a ellos se le suman Gavi, Cubarsí, Olmo, Eric, Grimaldo, Cucurella y Víctor Muñoz. Todos ellos de la selección de España, y estarán presentes en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey este domingo. Una muestra más de la capacidad del club de Cataluña para generar y desarrollar talento a la perfección.

Esta historia ya tuvo sus primeros capítulos. Lo de ahora es una nueva imagen icónica de la cantera culé. El imaginario barcelonista todavía conserva el recuerdo del Balón de Oro de 2010, con Messi, Iniesta y Xavi en los tres escalones del podio. Ahora, 16 años después, la Copa del Mundo vuelve a poner el foco sobre La Masia.

La segunda foto compartida por Iniesta sobre el momento en que Messi recibe el Balón de Oro en un podio que integraban también él y Xavi. Crédito: Instagram

Aquel 2010, también fue prolífico para ellos, gracias al Mundial de Sudáfrica, que España ganó por primera vez en su historia. Ese año la copa fue conquistada por nueve jugadores que pasaron por el Barcelona: Víctor Valdés, Puyol, Piqué, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc, Pedro y Pepe Reina.

Iniesta, jugador surgido de la Masía, que le dio a España el campeonato del mundo en Sudáfrica 2010. Reuters

En este 2026, la estrella mundialista volverá a tener la marca de la cantera culé. Ya sea para la selección española de Lamine Yamal, Gavi, Cubarsí, Olmo, Eric, Grimaldo, Cucurella y Víctor Muñoz o la selección Argentina de Lionel Messi. Ellos lo contarán como un nuevo éxito barcelonista. El mundo mirará la final del Mundial, pero inevitablemente también podría ver detrás, el trabajo de La Masía.