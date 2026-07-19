El video de la selección argentina en la previa de la final: “Acá viene el campeón defensor”

La cuenta oficial de la selección argentina publicó un emotivo video a horas de la final del Mundial 2026 ante España, en el que, acompañado por la canción “Going the distance”, de Bill Contide, de la película Rocky, expresó: “Acá viene el campeón defensor”. La grabación dura un minuto y medio y repasa el recorrido del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en los últimos años.

Además, la pieza audiovisual evoca la historia de algunos de los futbolistas de la Scaloneta y emblemas del fútbol nacional a partir de una premisa: “Vamos por todo”.

#SelecciónMayor Porque nunca nos conformamos con lo conseguido, ahí vamos otra vez.



¡Vamos por todo, Argentina! 🇦🇷💪🏼 pic.twitter.com/ucR3ic4a3S — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

En el inicio del video se escuchan los campanazos característicos del mundo del boxeo y entra en escena la figura de la Copa del Mundo, mientras luego se ve a los jugadores de la selección argentina, con Messi a la cabeza, saliendo en dirección al campo de juego para realizar la entrada en calor durante un partido del Mundial 2026.

“Acá viene el equipo defensor. El de las cinco finales seguidas. Al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar”, dice una voz en off, mientras transcurren imágenes del Mundial Qatar 2022 y de los más recientes entrenamientos de la selección en Kansas.

En tanto, sigue: “Acá venimos nosotros, con el mejor del planeta”. Tras ello, se emponcha la figura de Messi cantando el himno y agrega: “El que nunca baja los brazos y baila con los pies, como ningún otro en el mundo”.

Mediante diferentes recortes audiovisuales que muestran a jugadores como Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Enzo Fernández de niños, se muestran sus orígenes: “Porque acá vienen los clubes de barrio, y todos esos pibes con sed de gloria. Acá viene al que quisieron acorralar en la esquina con palabras y salió de ahí siempre con fútbol”.

Antes del cruce, los hinchas argentinos hicieron un banderazo multitudinario Aníbal Greco / Enviado Especial

“Acá vienen las juntadas, las familias y los asados”, reconstruye la voz referencia al clásico ritual que la albiceleste ejecutó en la previa de cada partido del Mundial 2026. “Y los que gritan el gol, como si el mundo se acabara. Acá viene el campeón de la gente”, apunta, focalizando en el público argentino, celebrando el avance de las diferentes instancias del equipo.

“Acá viene el que empuja como un toro y el que pica como una araña”, resalta, en clara alusión a los apodos de Álvarez y Martínez, los delanteros de la selección. Cerca del cierre, el video vira en dirección al pasado y aparecen la figura de Maradona y Menotti. “Acá viene el Diego, el Flaco y los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”.

Asimismo, la pieza audiovisual, que se viralizó en redes sociales, finaliza: “Señoras y señores: acá venimos nosotros y vamos por todo”. A los pocos minutos de la publicación, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también se expresó sobre el cruce ante España y escribió, en un posteo acompañado de una imagen con todo el plantel: “Aferrados a esta ilusión. Todos juntos“.

Por último, el que se sumó a las manifestaciones virtuales en las horas previas a la final de la Copa del Mundo fue el capitán argentino. A través de su cuenta en Instagram, Messi escribió: “Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”.

El posteo de Messi antes de la final contra España

Además, el 10 de la Albiceleste le agradeció “a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”.

“Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar“, agregó el astro argentino y remató con un ”¡Vamos Argentina!“. Messi, al igual que Tapia, acompañó su posteo con una imagen del plantel reunido en la concentración.