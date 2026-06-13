El video de los golazos en Brasil vs. Marruecos, por el Mundial 2026

Si en la previa al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 Brasil vs. Marruecos era uno de los partidos más esperados, lo que exhibieron en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por la primera fecha del Grupo C, fue acorde a las expectativas con dos golazos que ya se ubican entre los mejores del certamen en tres días de competencia.

Promediando el primer tiempo, los marroquíes abrieron justamente el marcador con un tanto de Ismael Saibari. El delantero recibió un gran pase entre líneas de Brahim Díaz desde su propio campo, se filtró entre los centrales de la Canarinha y antes de entrar al área definió por arriba del arquero Alisson.

¡MARRUECOS SORPRENDE Y ABRE EL MARCADOR ANTE BRASIL!



Ismael Saibari metió un gran pase filtrado y la picó en el mano a mano con Alisson para darle el 1-0 al conjunto africano. pic.twitter.com/4XSTrzxwD4 — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

La ventaja de los africanos era justa, más allá de que anotó cuando su rival se había acomodado en el campo de juego. Desde el inicio, el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi se hizo con la posesión de la pelota y arrinconó a su rival contra el área. Sin embargo, poco después Vinicius Jr. fabricó el empate para los de Carlo Ancelotti con una jugada con su sello: encaró por la izquierda, llegó al área, enganchó hacia su derecha y acomodó la pelota en el segundo palo de Yassine Bounou.

¡BRASIL SE DESPERTÓ Y EMPATÓ EL PARTIDO CON UN GOLAZO!



Vinicius aprovechó el único espacio que le dejó Marruecos en el área grande y sacó un potente derechazo al ángulo para el 1-1. pic.twitter.com/CSKx7Ve5sI — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Finalmente igualaron 1 a 1 en el partido que es clave para las aspiraciones de ambos, ya que son los dos grandes favoritos a quedarse con la zona y a igualdad de puntos el juego entre sí podía torcer la balanza. Ahora, la paridad, los hará sacar más cuentas.

Antes de enfrentarse en el Mundial 2026, ambos países se vieron las caras dos veces en la historia con un triunfo por lado. En 2023 protagonizaron un amistoso y lo ganó Marruecos 2 a 1 mientras que en el Mundial Francia 1998 también compartieron el grupo y ganó Brasil 3 a 0.

El otro partido de la zona lo disputarán Haití y Escocia este sábado, pero a las 22 (hora argentina) en el estadio de Boston con arbitraje de Mustapha Ghorbal.

Brasil vs. Marruecos: los mejores memes y reacciones en las redes

Marruecos abrió el marcador con un golazo; lo hizo Ismael Saibari a los 21' MAURO PIMENTEL - AFP

Brasil y Marruecos son los equipos favoritos a clasificar a 16avos de final desde el Grupo C. En la segunda fecha, el viernes 19 de junio, la Canarinha chocará con Haití a las 21.30 y, un rato antes, a las 19, los africanos harán lo propio vs. Escocia.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti se clasificó a la Copa del Mundo tras haber conseguido el quinto puesto de las Eliminatorias de Conmebol y quiere volver a ser protagonista en el certamen del que es el máximo ganador con cinco títulos, pero que no conquista desde Corea-Japón 2002 con una gran desazón de 2014 incluida, cuando fue anfitrión. Anteriormente, celebró en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Estados Unidos 1994.

Ismael Saibari abrió el marcador en el partido entre Brasil y Marruecos TIMOTHY A. CLARY - AFP

Marruecos accedió a la cita ecuménica a través de la Eliminatorias de la Confederación Africana de Naciones (CAF), en la que ganó los ocho partidos que disputó en su zona y logró el pasaje dos fechas antes de concluir el fixture. Así, se metió en su tercer Mundial seguido y el séptimo en su historia.

Su gran presente tiene la reciente coronación en la Copa África gracias a que, después de perder la final con Senegal, fue favorecido por un fallo de la CAF y se quedó con el título en “el escritorio”. Antes había conquistado la Copa Árabe.

Los africanos fueron la gran revelación de Qatar 2022 -cuarto puesto- y tienen en su plantel a varios de los jugadores que protagonizaron aquella gesta, como el arquero Yassine Bounou, el lateral derecho Achraf Hakimi, el volante Sofyan Amrabat. Con ellos, más allá de que tienen otro entrenador, intentarán dar el gran golpe en Norteamérica y darle a su continente el primer trofeo.