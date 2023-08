Excelso, de penal. O inflando la red desde lejos, con precisión quirúrgica. Julián Álvarez no pierde la voracidad con la que llegó hace poco más de un año a Europa y para deleite de los hinchas de Manchester City y de los fanáticos de su juego, volvió a convertir un gol de alta gama, esta vez en el marco de la Premier League 2023/2024. Entre semana, el cordobés dio que hablar por la soltura y frialdad con la que metió uno de los penales decisivos en la tanda de definición de la Supercopa de Europa, ante Sevilla, mientras que este sábado se lució con un disparo que no avizoraba una definición sencilla y desde lejos que abrió el marcador del partido ante Newcastle, por la fecha N° 2 del torneo más importante de Inglaterra y con el que hizo enrojecer las palmas de los espectadores presentes.

El encuentro necesitaba de un sacudón emocional. Pese al dominio de los Ciudadanos, el partido no lograba quebrar la paridad. Hasta que se encendió Julián. El ex River, que inició el partido como titular al lado de Jack Grealish y Phil Foden y con Erling Haaland como único punta, recibió un pase en la puerta del área, justamente de Foden y desde allí sacó un derechazo al ángulo cruzado que burló cualquier esfuerzo del arquero Nick Pope. A los 31′ le infló la red a su rival y se anotó con un nuevo gol de sobrada calidad tras dejar a dos defensores desairados en la marca previo a recibir la pelota. El propio DT Josep Guardiola no pudo contener los gestos de admiración con la definición de uno de sus niños mimados.

Este fue el primer festejo del goleador nacido en Calchín, Córdoba, en la incipiente temporada. En la anterior, su primera en Europa, conquistó nueve goles en 31 partidos, de los cuales fue titular en menos de la mitad de ellos: 13. Además, el campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, ya tiene cuatro títulos con Manchester City.

Noticia en desarrollo