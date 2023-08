escuchar

Al dominio de Manchester City ante Newcastle le faltaba remate, contundencia. No había podido Erling Haaland, pero sí lo consiguió Julián Álvarez, con un golazo al ángulo a los 31 minutos del primer tiempo para la victoria por 1-0 en un partido por la segunda fecha de la Premier League.

El delantero argentino recibió en la entrada al área un pase de Phil Foden y, desde una posición algo esquinada, sacó un derechazo cruzado que no le dio posibilidades al arquero Nick Pope. Golazo, el primero de la Araña en su segunda temporada en el fútbol inglés. En la Premier anterior marcó 9 tantos en 31 partidos (13 siendo titular). Por competencias oficiales, el cordobés disputó 26 cotejos desde el arranque, con 18 tantos y cinco asistencias.

Álvarez venía de anotar el miércoles un penal en la definición ante Sevilla que le dio a Manchester City la Supercopa de Europa. Newcastle fue una de las revelaciones en la anterior temporada al conseguir la clasificación a la Champions League. En este mercado de pases se reforzó con Sandro Tonali, el ex volante de Milan.

El golazo de Álvarez

Enseguida, las cámaras de la transmisión televisiva tomaron a Pep Guardiola, que se dio vuelta hacia el público y empezó a hacer gestos con sus brazos por el golazo que había marcado el delantero argentino. Y sonreía. El tanto levantó al público en el estadio Etihad también, por la definición de Julián.

El gesto de asombro de Pep Guardiola por el golazo de Julián Álvarez. Dave Thompson - AP

Oficialmente, desde que se incorporó a Manchester City, Álvarez le convirtió a los siguientes rivales: Copenhague, Sevilla y Real Madrid (estos tres, por la Champions League), Nottingham, Fulham, Tottenham, Bournemouth, Liverpool, Chelsea, Burnley y Newcastle.

Álvarez, como en tantas otras ocasiones, ocupó la posición de media-punta, detrás de Haaland, con Foden y Grealish en las bandas. Más atrás, el doble pivote lo conformaron Rodri, constituido en una pieza capital en la organización y por su influencia en el juego, y Mateo Kovacic, que llegó desde Chelsea ante el hueco que abrió la partida de Ilkay Gündogan, que con el pase en su poder rechazó la propuesta de renovación del contrato para ir a Barcelona. El alemán dio por concluido un exitoso de siete años y 14 títulos en el City.

Lo más destacado de Manchester City 1 - Newcastle 0

Manchester City, que defiende el título y está marcando una época (ganó cinco de las últimas seis ligas), arrancó la Premier League con dos victorias y en medio de cierto malestar de Guardiola por el desgaste creciente al que se ven sometidos los futbolistas por la acumulación de partidos y la decisión de adicionar hasta 10 minutos para recuperar el tiempo perdido por las interrupciones. Más allá de esta exigencia para los jugadores, Guardiola no hizo cambios en los 90 minutos, decisión que ya tomó en otros cotejos. Entre los suplentes quedó el argentino Máximo Perrone.

Además de la baja de Gündogan, de Manchester City emigró Riyad Mahrez a Arabia Saudita. No se sabe por cuánto tiempo no podrá contar con el lesionado Kevin De Bruyne, mientras que Bernardo Silva también se recupera de una dolencia física. Ante este panorama, el aporte de Julián cobra más trascendencia, ayuda a sobrellevar un momento en el que no sobran variantes ofensivas.

Noticia en desarrollo

