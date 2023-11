escuchar

Fueron y son horas de enorme tensión en la política de Boca de un lado y del otro de una grieta que divide al club. Porque a las críticas y acusaciones cruzadas se suma que la oposición se muestra inflexible en su reclamo por los cerca de 13.000 socios activos que cuestiona en el padrón. Con la Justicia ya interviniendo y dejando sin fecha por el momento la elección de autoridades que iba a tener lugar este domingo en La Bombonera.

Así las cosas, si este jueves no hay acuerdo en la audiencia de conciliación entre la fórmula Román Riquelme-Jorge Ameal y la Andrés Ibarra-Mauricio Macri, programa para consensuar si todos los socios impugnados por la oposición pueden sufragar, la fecha de votación podrá pasarse al domingo 17, a 2024 y hasta ingresar a un laberinto judicial del que nadie sabe dónde estará la salida.

La dirigencia actual considera que está acorralada y que el mejor escenario posible es votar este domingo, en las condiciones que sean. Sin embargo, es impensable que este jueves acepte dar de baja a todos los socios cuestionados. La idea sería llevar una contrapropuesta en la que reconocería algunas desprolijidades y reduciría el número a la mitad.

Según supo LA NACION, el oficialismo reconoce que unos 3600 socios fueron pasados a la condición de activos de manera discrecional, sin respetar las normas internas del club sobre el cambio de categoría de los adherentes. Eso impactaría negativamente en la imagen de los directivos que tienen los adherentes, que pueden sentirse perjudicados, pero no influiría en la votación porque la categoría adherente no tiene derecho a sufragio. A ésos hay que agregar unos 2200 nombres inscriptos en el padrón pero que corresponden a personas que fallecieron, y que serán apartados.

La Bombonera está preparada para albergar la elección, que por primera vez será sobre su césped.

Ahora bien, ante eso hay dos escenarios. Lo que descomprimiría todo sería que esa contrapropuesta del oficialismo fuera aceptada por la oposición, en cuyo caso la Justicia aprobaría la elección para la fecha prevista antes de su intervención, la del domingo 3. O, a lo sumo, si no alcanzan los tiempos para poner en orden el padrón, el domingo 17.

Pero también existe la posibilidad de que los representantes de Ibarra y Macri no hagan lugar a ninguna contrapropuesta y la audiencia de conciliación se cierre con resultado negativo, lo cual dejaría sin acto electoral al domingo 3. Algo importante se determinó en la noche del martes y puede ser un indicio de que el acuerdo está lejos: Riquelme suspendió su acto de cierre de campaña, que iba a realizarse este miércoles en Los Polvorines. Del otro lado, allegados a Ibarra y Macri dijeron a LA NACION que “por ahora están de baja las actividades de la semana”.

Llegado este hipotético escenario de no consenso, comenzaría entonces un camino electoral que puede resultar largo, por los tiempos judiciales, y muy agotador para los involucrados. Incluidos los socios de Boca, que deberán aguardar para elegir a los que conducirán su club por los próximos cuatro años. Una situación por la que pasó Independiente el año pasado, cuando vio demorada por meses su elección de autoridades.

Mauricio Macri quiere volver a Boca, como vicepresidente de Andrés Ibarra, que fue gerente cuando aquél encabezaba el club.

El primer paso será la apelación, que establece un margen de 72 horas hábiles desde que concluye la mediación. Esto implica que Boca tiene tiempo hasta el martes próximo, 5 de diciembre, para recurrir el fallo. Suponiendo que Boca apelará el lunes 4, cuando la doctora Alejandra Abrevaya, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 11 y quien firmó la postergación de las elecciones por “irregularidades detectadas en el padrón” recibirá la apelación, ella deberá notificar a la fiscalía y a las partes involucradas, y éstas tendrán otras 72 horas de plazo para responder. Siempre en este escenario hipotético, la respuesta puede llegar el jueves 7 y la jueza tomará una nueva decisión ese mismo día o bien el primero hábil posterior.

Como el viernes 8 será feriado, esa movida judicial se daría el lunes 11. Y es entonces cuando al oficialismo se le complicaría el panorama. Ocurre que el domingo 10 asumirá Javier Milei como presidente de la Nación y eso generará una serie de grandes cambios en la conducción de organismos gubernamentales. Entre ellos, la Inspección General de Justicia, en la que, según se prevé, será nombrado alguien cercano al macrismo.

Otra alternativa es que la magistrada determiné que la elección en Boca debe tener lugar sin los 13.000 socios cuestionados. Como en ese caso el oficialismo puede considerar que no sería una decisión justa, podrá acudir a la Cámara de Apelaciones. De hacerlo la dirigencia, Abrevaya deberá enviar la documentación a la Fiscalía de la Cámara, que tendrá que responder en un margen de 72 horas, es decir que el papeleo se extendería al miércoles 13 o el jueves 14. Entonces, la Cámara citaría a una nueva audiencia para que el oficialismo y la oposición expusieran sus posturas, algo que tomaría otro tiempo. Así, se llegaría sin definiciones a la semana previa a Navidad, lo cual retrasaría todo al año próximo.

Riquelme realizó fuertes declaraciones contra los opositores en la conferencia de prensa brindada en instalaciones del club en la noche del martes. Captura de Video

¿Una intervención?

La única vez en sus 118 años de historia en que Boca fue intervenido ocurrió hace 39 años. El 29 de noviembre de 1984 asumió el doctor Federico Polak, en medio de una situación complicadísima tanto en lo deportivo como en lo institucional. Por ejemplo: a los tres días, al club iban a rematarle la Bombonera.

El escenario es muy diferente, pero existe un aparente temor del oficialismo: si la elección no tiene lugar este fin de semana, y al no poder desarrollarse el sábado 9 o el domingo 10 por la asunción de Milei, la IGJ con nueva administración podrá considerar que el club entrará en acefalía el 20 de diciembre, fecha en la que finalizará el período de cuatro años de esta dirigencia, e intervenir mientras la Justicia se expida definitivamente.

Pero la acefalía ocurre cuando se producen renuncias, muertes o inhabilitaciones (por un procesamiento, por ejemplo) de todos los involucrados en una comisión directiva. En el caso de Boca hay varios integrantes más que pueden ocupar posiciones vacantes. Incluso, ocurrió tras la muerte de Roberto Digón, cuando Riquelme pasó de vicepresidente tercero a vicepresidente segundo y Adriana Bravo fue nombrada vice tercera. No sucedió lo mismo cuando Mario Pergolini renunció a la vicepresidencia primera, que quedó vacante porque dicho cargo es elegido por la masa societaria con los votos.

Mario Pergolini fue el compañero de fórmula de Jorge Ameal en 2019, pero renunció en febrero de 2021 y ahora forma parte de la lista opositora. Fabián Marelli - LA NACION

Pero en el caso de Boca no hay ningún impedimento para seguir ejerciendo la autoridad. El mandato de la comisión directiva está plenamente vigente hasta que se elige a otra. Y el motivo por el que no se votaría a tiempo no sería que Boca estuviera negándoles a los socios la convocatoria a las urnas, sino que una jueza suspendió la elección. El club debe acatar esa resolución judicial, aun apelándola, al menos mientras la Cámara no la revoque.

De todas maneras existen otros escenarios, menos conflictivos. Pasó, como se decía, en Independiente: en diciembre de 2021, la Justicia postergó las elecciones durante casi diez meses y determinó que durante ese lapso continuara al frente del club la dirigencia que estaba a cargo, con Hugo Moyano a la cabeza. Ya en octubre de 2022, Fabián Doman resultó el más votado y asumió la presidencia del club de Avellaneda.

Incluso en Boca se dieron situaciones electorales polémicas. Hace 15 años los socios debieron votar a mediados de junio, luego de que en la contienda de fines de 2007 entre Pedro Pompilio y Roberto Digón la lista de este último no tuviera en regla los avales correspondientes. Sin oponente, Pompilio asumió el 4 de diciembre de 2007, pero Digón acudió a la Justicia, que impugnó la nómina de Pompilio. Sin embargo, ésta dictaminó dos meses más tarde que la conducción del club volviera a manos de la dirigencia saliente.

Román Riquelme, en su regreso desde Villarreal, fue presentado oficialmente por Mauricio Macri y Pedro Pompilio, en 2007; hoy el ex futbolista y el ex presidente de la Nación están muy enfrentados LA NACION

Ante esa situación, el entonces presidente boquense Macri reasumió el 27 de febrero de 2008 y al día siguiente tomó licencia (ya era jefe del gobierno porteño), por lo que el cargo máximo quedó en manos de su vice, Pompilio. La elección fue reprogramada para el 1 de junio de 2008, y Pompilio ganó frente a Digón con 75% de los votos. Su gestión duró poco, por la desgracia de que murió el 30 de octubre. El directivo fue reemplazado por su vicepresidente. ¿Quién? Jorge Amor Ameal.

Aunque el estatuto boquense determina que se debe votar durante la primera quincena de diciembre, existen excepciones, como aquélla. Y la siguiente: en 1999 los socios terminaron terminaron acudiendo a las urnas el 19 de diciembre, fecha en la que Macri fue reelecto con 84% de los votos sobre la fórmula compuesta por Antonio Alegre y Carlos Heller.

Mientras tanto, toda decisión que precise tomar el club quedará bajo la responsabilidad de la actual conducción (Ameal como presidente, Ricardo Rosica como secretario general y Carlos Montero como tesorero), ya sea renovar contratos (del plantel profesional, solamente a Facundo Roncaglia y Diego “Pulpo” González se les vencerán los vínculos a fin de año) como contratar. Un ejemplo, el que más urge: un director técnico para la primera división.