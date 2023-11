escuchar

El contundente triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial tendrá repercusión en las elecciones en Boca, que se realizarán el sábado 2 de diciembre y tendrán a Juan Román Riquelme y a Mauricio Macri frente a frente. Incluso algunos proyectan una concurrencia récord, superior a los 50.000 votos. Y más allá del impacto político, también existen otros ítems en los que una votación que se prevé con un desenlace mucho más apretado que el imaginado hace unos meses por el actual oficialismo.

El escenario es exactamente opuesto al que se dio el 8 de diciembre de 2019. Esa noche, en los pasillos de la Bombonera, una votación con récord de asistencia les puso fin a 24 años de conducción macrista en Boca, con la fórmula compuesta por Jorge Ameal, Mario Pergolini y el as de espadas: Juan Román Riquelme. No fue casualidad que seis semanas antes Alberto Fernández se proclamara presidente de la Argentina y anulara el sueño de reelección de Mauricio Macri.

Ahora sucede lo contrario: el triunfo de Javier Milei (y a la vez la derrota del kirchnerismo) de este domingo a nivel nacional fue tan contundente en el balotaje frente a Sergio Massa, que sería ingenuo pensar que no impactará en los comicios xeneizes. Ahora bien. ¿Le alcanzará al binomio compuesto por Andrés Ibarra y Macri para desbancar a Riquelme y Ameal? Es una respuesta que hoy no tiene datos contundentes, y a su vez depende de varios factores.

Ibarra y Macri avanzan a paso firme en la construcción de un nuevo estadio de Boca

Por un lado está el aspecto político, que sin dudas cambió en los últimos dos días. Uno de los grandes ganadores de este fin de semana fue precisamente el creador del PRO, que apostó a Milei ganador y celebró en la noche del domingo. Al mismo tiempo, en la vereda de enfrente es de público conocimiento la buena relación de Riquelme y de Ameal con Sergio Massa, quien no solo fue el gran derrotado, sino que también insinuó su despedida de la arena política.

Este escenario de Macri fortalecido quizás influya en la decisión de aquellos que aún no definieron su voto en Boca, y que consideran poco amigable un Gobierno xeneize que esté en las antípodas del presidente argentino de turno, quien además expresó su desprecio por el ídolo al punto de afirmar que es un “exhincha de Boca por su culpa”.

Al mismo tiempo, en esta brevísima campaña de 12 días hasta el 2 de diciembre serán claves las piezas que muevan de cada lado en acciones y anuncios concretos. Por ejemplo, en los próximos días Macri viajará a Emiratos Árabes con un único objetivo: volver a la Argentina con la confirmación de que el financiamiento para edificar la nueva Bombonera provendrá de capitales de esa región. De hecho, hace unas semanas Andrés Ibarra se reunió en Europa con responsables del City Group (dueños del Manchester City, entre otros) para avanzar sobre este punto.

Riquelme buscará ser el primer presidente exfutbolista de Boca

Hasta el momento, del lado oficialista no hay una postura acerca de qué es lo que hay que hacer con la Bombonera. Si bien en septiembre Riquelme aportó sensatez y pidió “no prometer cosas que no se pueden cumplir” en relación a una hipotética ampliación, lo cierto es que Carlos Navarro, responsable del Departamento de Obras, fue apartado y no está en la lista liderada por Román y Ameal.

Existen otros dos temas que pueden inclinar la balanza electoral en el sprint final. El primero es deportivo y el otro, judicial. Este miércoles a las 21.10, Boca se jugará muchísimo en su búsqueda de meterse en la Copa Libertadores 2024. Lejos en la tabla anual, está obligado a derrotar a Estudiantes en las semifinales de la Copa Argentina para avanzar a la gran definición, que será ante San Lorenzo o Defensa y Justicia, pero después de los comicios. Una derrota sacudirá las arcas del club e impactará en el presupuesto del año próximo, más allá de quien gane en las urnas.

Ese mismo día también comenzará a jugarse un partido bravo, pero en el plano judicial. Sucede que Cristian Riquelme, hermano de Juan Román, el secretario general Ricardo Rosica y otras tres personas deberán presentarse ante la ley para ser indagados en la causa en la que se los imputa de formar parte de una asociación ilícita relacionada con la reventa de entradas.

Juan Román Riquelme junto a su hermano Cristian, en el palco familiar de la Bombonera

Sobre esto, el club se expresó el viernes a través de un comunicado titulado “Animosidad” en el que se afirma: “Hemos hablado de una persecución contra el club y su gente, y esa afirmación se transforma en una realidad al observar lo que viene pasando a diario”. Además de ponderar que el hermano del candidato a presidente “sufrió un episodio de intimidación en la vía pública que incluyó la incautación de su teléfono”.

En relación a este tema es muy posible que haya novedades antes de las elecciones, aunque es un escenario político en el que el mayor foco está puesto en la economía nacional y sería infrecuente que la justicia avance con tanta celeridad en una causa que castiga con prisión a los acusados, en caso de ser considerados culpables.

Al mismo tiempo, tampoco es un hecho que se respete la fecha de las elecciones. Ocurre que el sábado se conoció la resolución de la Comisión Electoral del club (compuesta por integrantes del oficialismo) en donde no se le dio lugar al reclamo opositor sobre presuntas irregularidades vinculadas con la lista oficialista y las agrupaciones involucradas, entre las que aparece “Soy Bostero”, creada por Juan Román Riquelme en diciembre de 2022 y aprobada por la Comisión Directiva en abril de este año. Ante eso, los responsables de la lista opositora avanzarán a partir de este martes con su reclamo, que consideran válido, ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Justicia Civil. ¿Qué puede pasar? Que los tiempos de la justicia obliguen a postergar las elecciones.

Los socios de Boca elegirán a su próximo presidente en diciembre

En ese hipotético escenario podrán votar los socios de Boca de religión judía, que también se habían manifestado en contra del día elegido. En una carta presentada ante la CD, la DAIA expresó: “Dicho requerimiento tiene su motivación en haberse establecido un sábado, día santo para la comunidad judía (...) Conforme las prescripciones de la Torá, para honrar el Shabat, debemos abstenernos de realizar cualquier trabajo. Asimismo, existen actividades prohibidas, no siendo posible viajar en vehículos ni en transporte público, no se pueden realizar transacciones, ni usar teléfono, por ejemplo, entre otras actividades”.

De no realizarse los comicios el 2 de diciembre, deberían hacerse el 3, ya que según el estatuto, las elecciones se deben realizar un sábado o domingo de la primera quincena de diciembre. El 10 asume Milei y el 9 ya fue descartado por los órganos de seguridad, precisamente por el cambio de gobierno nacional estipulado para el día siguiente. Se habla de una concurrencia récord a las urnas xeneizes. Y la oposición cree que, cuántos más socios voten, más parejo sería el resultado. Pero, se sabe, en el fútbol nunca se puede asegurar un resultado. Y a Boca todavía le queda más de un partido por jugar.