escuchar

Las elecciones en Boca no tienen fecha definida, pero sí movimientos en la justicia que se actualizan día a día. Este viernes, la lista oficialista que encabeza Juan Román Riquelme decidió apelar el fallo de la jueza Alejandra Débora Abrevaya (a cargo del Juzgado Civil 11 de la Nación) y busca levantar la medida cautelar que suspendió los comicios, previstos para este domingo 3. La apelación se realizó ante la propia jueza, que ahora deberá darle lugar a la lista de la oposición -encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri- para que responda sobre el punto en disputa: la aprobación del padrón de votantes tal como fue presentado. Presumiblemente, la oposición mantendrá su objeción, por lo que la semana próxima la jueza debería elevar el pedido a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con la esperanza de que el tribunal falle rápidamente en su favor y los comicios puedan realizarse cuanto antes. De todos modos, por una cuestión de tiempos, ya no será posible que se vote este domingo.

Un escenario improbable, aunque no por eso imposible: la dirigencia busca por todos los medios posibles votar el domingo 17 de diciembre, el único fin de semana libre que queda hasta disponible. Porque el sábado 9 y el domingo 10 ya fueron bloqueados por los organismos de seguridad producto de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación. Si no, habrá que esperar hasta los primeros meses del 2024, ya que desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero tendrá lugar la feria judicial.

Las del jueves fueron horas de enorme tensión en la política de Boca de un lado y del otro de una grieta que divide al club. Porque a las críticas y acusaciones cruzadas se sumó esa postura inicial de la oposición en su reclamo por los cerca de 13.000 socios activos que cuestiona en el padrón. Y la inflexibilidad del oficialismo por depurar ese listado y permitir que se realicen los comicios. Ahora, todo quedó en manos de la Justicia. ¿Habrá solución posible?

La presión de Andrés Ibarra y Mauricio Macri por los supuestos 13.000 socios que no deberían votar llevaron a la resolución judicial de suspender las elecciones

Salvo un “milagro”, las elecciones en Boca no se realizarán este domingo y hasta pueden ser pospuestas para los primeros meses de 2024. Después de los tironeos, las denuncias y los artilugios legales, y luego de una audiencia tensa, compleja y con poca voluntad de negociación que se extendió durante alrededor de cuatro horas, no hubo fumata blanca entre los representantes de la fórmula oficialista, compuesta por Juan Román Riquelme y Jorge Ameal, y la opositora, integrada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. La mediación fue muy tensa y, por momentos, muy subida de tono. Y aunque ambas partes coincidían en que a nadie le servía un escenario de indefinición, con la posibilidad de que todo se retrase tanto (en Independiente, por ejemplo, fueron 10 meses), no lograron ponerse de acuerdo. ¿Y ahora?

Por el lado del oficialismo asistieron a la audiencia de conciliación el secretario general del club, Ricardo Rosica, el apoderado judicial de Boca; Walter Krieger; los apoderados de la lista encabezada por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, Jorge Zanabria y Nicolás Vergara; y el miembro de la Comisión Electoral, Sebastián Rodríguez. Por la oposición, en tanto, acudieron el ex vicepresidente de la Comisión Normalizadora de AFA y candidato a vocal titular por Unidos por Boca, Javier Medín; el ex integrante de la Comisión Electoral en tiempos de Daniel Angelici, Sebastián Silvestri; el exdirigente xeneize y también aspirante a vocal, Pedro Orgambide.

Fueron más de tres horas y media de reunión en la que cada parte expuso sus argumentos ante la jueza Alejandra Débora Abrevaya. El martes por la mañana, la magistrada a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 11 había resuelto suspender las elecciones en Boca que iban a celebrarse este domingo en la Bombonera producto de una serie de “irregularidades y anomalías en el padrón de socios”. Todo, a raíz de una denuncia presentada por el propio Ibarra. Según consta en la medida cautelar dictada por la jueza, 13.364 socios adherentes pasaron a activos entre los meses de agosto y noviembre del 2021, justo antes de que cerrara el padrón para las elecciones del 2023, y sin respetar siquiera un orden de prioridad.

Riquelme y Macri, en otros tiempos

¿Qué planteó el oficialismo? En primer término, que el artículo 6 del Estatuto del club le concede a la Comisión Directiva de turno “fijar periódicamente las políticas de ingreso de socios y los cupos conforme la capacidad del estadio y las altas y las bajas que se produzcan”. Y que si bien el artículo 19 establece que, “conforme su antigüedad”, los socios adherentes “tendrán prioridad para pasar a las demás categorías”, el reglamento no especifica el procedimiento mediante el cual un adherente puede convertirse en activo. Es decir: que adquiera su derecho a votar. Aun así, la dirigencia actual considera exagerada la cifra de 13.364 socios que, según el peritaje realizado el jueves de la semana anterior en el club, pasaron a la categoría de activos por fuera de los canales institucionales. Para el oficialismo, no son más de 3.600. Diez mil menos que la cifra que maneja la Justicia y también la oposición.

De todos modos, los letrados xeneizes propusieron ante la jueza Abrevaya que esos 3.600 socios “observados” sufraguen este domingo en una mesa designada para tal fin y que sea la Justicia la que defina más adelante si esos votos cuentan como válidos. Del lado de Andrés Ibarra y Mauricio Macri rechazaron ese pedido e insistieron en la idea de apartar del padrón a los 13.364 que habrían pasado a activos de manera irregular. En última instancia, la oposición ofreció llevar a cabo una nueva evaluación del padrón a cargo del perito oficial y que cada lista designe a un consultor técnico que testifique y participe del procedimiento. La idea, de hecho, era realizar el peritaje este mismo jueves, pero el perito oficial recién estaba disponible para este viernes a las 14. Ante la falta de entendimiento, la jueza dio por concluida la conciliación y las elecciones en Boca quedaron stand by.

“Tengo una gran indignación. Queríamos y queremos votar el domingo”, explicó Andrés Ibarra en La Nación +. Tras la audiencia, y por pedido del candidato a presidente por la oposición, el espacio Unidos por Boca envió una nota a la doctora Abrevaya para exigir un nuevo peritaje informático para este viernes por la tarde. Continuará...