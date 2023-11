escuchar

Juan Román Riquelme, candidato a presidente de Boca Juniors y actual vicepresidente del club, reiteró hoy sus denuncias contra la justicia porteña de interferir en los comicios y perseguir a su familia, a la vez que afirmó que “están pasando cosas y la gente se está dando cuenta, aunque por ahí no creían que podía pasar”.

“Yo soy hincha de mi club, amo a mi club y a sus hinchas. Pero tengo que decir que están apretando mucho, otra vez con el ‘Chanchi’ (su hermano Cristian) y están inventando cosas. Nosotros somos gente normal de Don Torcuato, que amamos a nuestro país, que nos gusta estar con nuestros amigos”, dijo en C5N.

“A mí mamá le dije: ‘mamá, quiero tomar mate con vos. Quiero que me entiendas. Ya tomé la decisión de qué es lo que tengo que hacer. Están apretando mucho’. Mi mamá me miró y me dijo: ‘si vos no seguís adelante, yo no te dejo entrar más a casa, yo no te hablo más. Fue maravilloso”, contó el ídolo xeneize entre risas.

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme

El “nueve de Qatar” de Mauricio Macri y un mensaje para Javier Milei

En cuanto a Mauricio Macri, quien irá como candidato a vicepresidente en el binomio que encabeza Andrés Ibarra, reveló que en 2019, meses antes de los comicios que ganó Jorge Ameal -quien hoy acompaña en la fórmula a Román- el ex presidente de la Nación lo invitó a la Quinta Presidencial.

“Él había perdido las PASO, y por mucho. A los tres días me citó en la Quinta de Olivos, me tuvo siete horas y me quiso convencer de que iba a ganar [Christian] Gribaudo en Boca, y de que me sumara a ellos. Yo contesté que todo en la vida no se puede comprar”, develó el vicepresidente de Boca.

“ Macri me dijo que teníamos que traer al nueve de Qatar. Me dijo que si no se iba a complicar seguir teniendo a Qatar como sponsor en la camiseta. Nosotros amamos al club y respetamos al nueve de Qatar. Me gusta el fútbol pero no sé quién es. Después de eso, nos quedamos sin Qatar como auspiciante”, precisó luego.

Y aprovechó para dejar unas palabras a otro referente político: Javier Milei. “Al señor presidente [Javier Milei] le deseo mucha suerte y ojalá que pueda hacer que los argentinos estemos mejor”, se sinceró el “legendario! 10 de Boca.

Con el foco puesto una vez más en el club, Riquelme expresó: “Estos cuatro años fueron maravillosos. Desde la oposición nadie sale a decir que somos el club que más finales jugó y que más títulos ganó en estos cuatro años; han debutado más de 34 chicos y tengo que felicitar a todos los entrenadores de los juveniles”.

“Nadie habla de que nos dieron un predio deportivo (en Ezeiza) abandonado, tuvimos que arreglar todo. Teníamos la pileta más grande de Ezeiza porque cada vez que llovía se inundaba. Gracias a Dios lo pudimos arreglar. Y la Bombonera, yo tuve la suerte de llegar en el año ‘96 y muchísimas veces se tuvo que suspender el fútbol porque se inundaba. Nosotros tomamos la decisión de arreglarla, nos costó un par de meses, pero quedó perfecta”, destacó a continuación.

“Están tocando a los hinchas y eso me molesta mucho”

De cara a los comicios, que tendrán lugar el próximo domingo 3 de diciembre, el ídolo xeneize alegó que en su rol como autoridad del club aprendió que “el escudo y los colores son importantísimos, y que lo único que está por encima del escudo y de los colores son los hinchas”.

“Los hinchas son sagrados, no se jode con eso. Y acá los están tocando y cada día, y eso molesta mucho”, denunció. Para el diez, “tenemos las elecciones más simples de la historia”. “Decidimos entre poder elegir que Boca siga siendo un club o que te arranquen el corazón. Esa es la verdad”, indicó.

Sobre el cambio de fecha del acto eleccionario -la Justicia porteña postergó la votación al 3 de diciembre tras un pedido de la DAIA-, Riquelme reprochó: “Queríamos votar el 2 de diciembre porque contábamos con gente de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca. Y ahora tenemos que pensar que esa gente tiene que hacer 15, 20 horas de micro y otras 15 o 20 horas en micro a su casa y después ir a trabajar. Están intentando es que el hincha no venga a votar ”.

El actual vicepresidente de Boca Juniros, Juan Román Riquelme

En ese sentido, Riquelme pidió “cuidar las elecciones entre todos los hinchas”. “Para mí esto es como el deporte: soy deportista, me voy a morir siendo deportista. El domingo tenemos que competir, y lo que sí le pido a la oposición es que termine con tanta suciedad y que los hinchas puedan vivir una fiesta. Ya pasaron una línea, tan sucios no se puede ser. El domingo hay que disfrutar, soñamos con ser más de 57.000 votantes, que es el récord del Barcelona. Ahora lo único que esperamos es que ningún otro juez no moleste a los hinchas y no quieran suspender a dos mil, tres mil o cuatro mil votantes y que no puedan votar”, cerró.

“Cuando ganemos, voy a anunciar al técnico”

Sobre el final de la entrevista con Jorge Rial, Riquelme anticipó que anunciará al próximo de DT de Boca una vez concluya la votación. Luego, se prestó a hablar sobre el exentrenador xeneize, Carlos Bianchi, en medio de rumores que apuntan a un posible regreso del virrey al club.

“Te puedo estar hablando todo el día de él, él es más que un entrenador para mí. Pero no pienso usar a nadie. Yo estoy feliz de que siempre se acuerda de mí, por ahí me levanto y tengo un mensaje de él. Es una persona que yo quiero mucho. Yo lo veo siempre bien, él ama el fútbol, es una persona muy ordenada”, aclaró.

Y concluyó con el diálogo televisivo con un último mensaje antes de la elección: “Ojalá que el domingo vivamos una fiesta, que ganemos y que no dejemos que Boca sea un club privado. Que no dejemos que le vendan el club a tres extranjeros y que la prensa deportiva pueda trabajar más sanamente y que no se la pase criticando como en estos cuatro años. Volvimos a ser un club, y no solamente de fútbol. Ellos las sacaron todas porque daba pérdida”.

