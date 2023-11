escuchar

El candidato a presidente del Club Atlético Boca Juniors, Juan Román Riquelme, habló sobre las declaraciones de Martín Palermo, que anunció que será el DT del club si la oposición gana las elecciones. Esto se da en el marco del enfrentamiento de las fórmulas Riquelme-Jorge Amor Ameal y Andrés Ibarra-Mauricio Macri, que se resolverá el próximo domingo 3 de diciembre.

Mientras tanto, el ídolo futbolístico y actual vicepresidente de Boca aseguró que su excompañero puede “hacer de su vida lo que quiera”. “Le tengo mucho cariño, hemos sido compañeros, hemos disfrutado mucho. Cada uno tiene una forma de vivir y yo estoy feliz con la mía”, aseguró, dejando en claro las diferencias entre ambos. Pese a esta afirmación, evitó dar nombres sobre quién será el DT si gana, luego de que Jorge Almirón renunciara al perder la final de la Copa Libertadores. “El domingo vamos a ganar y el lunes anunciaremos al técnico”, expresó.

Las declaraciones del vicepresidente de Boca. Captura de pantalla

Por otra parte, Riquelme apuntó contra la oposición y sus ideas para manejar el club en caso de ganar este domingo. “Estamos a siete días de las elecciones más fáciles de la historia de nuestro club: o seguimos siendo un club de los hinchas o dejamos que tres personajes nos saquen el corazón porque lo que van a hacer el otro día es venderle la cancha y el club a esta gente del exterior”, aseguró. “Quieren venderle el estadio a cuatro extranjeros, quieren privatizar a Boca”, acotó, con una crítica directa a la fórmula de Ibarra y Macri.

El 10 también se mostró en contra del cambio en la fecha de las elecciones, que originalmente eran el 2 de diciembre, y se pasaron al día siguiente debido a un pedido que presentaron miembros de la comunidad judía ante la Justicia, ya que el sábado (shabat) se trata tradicionalmente de un día de descanso. “Esta gente al querer cambiar la fecha es que la gente no vaya a votar. Queríamos votar el 2 para que la gente del interior pueda ir a votar, vaya el sábado, se vuelva el domingo y el lunes vaya a trabajar”, explicó.

“Quieren que la gente no venga, ellos no son hinchas de Boca. Están queriendo que dos mil, tres mil socios no puedan votar. Van a hacer toda la trampa posible”, sentenció Riquelme. “Me pone contento porque están demostrando lo que son, yo los conozco hace 20 años. Que un argentino se dé cuenta de eso, ya está. Ellos están lastimado algo sagrado”, cerró, contundente.

