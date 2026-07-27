Un jugador de Barracas Central fue denunciado por violencia de género por su expareja

El futbolista de Barracas Central Gonzalo Morales, que el sábado le anotó un gol a River en la victoria 1 a 0, fue denunciado públicamente por su expareja por violencia de género. La mujer, Karen, acusó ataques físicos, psicológicos y verbales que perduraron durante meses y dijo que intentó realizar la denuncia pero que la familia del jugador la amenazó.

“Nunca imaginé tener que hacer público algo así. Me cuesta muchísimo escribir estas palabras y todavía siento miedo, vergüenza y dolor. Pero entendí que el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre”, expresó en una publicación en sus redes sociales en la que expuso fotos suyas con moretones y mostró conversaciones con la madre del futbolista y con él.

Una de las imágenes que compartió la expareja de Morales

Acto seguido, Karen aseguró que durante meses recibió violencia física, psicológica y verbal de Morales, con quien, según contó, convivía hasta el sábado. “Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta”, relató.

Luego siguió: “Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave porque tenía miedo de que me vaya y lo deje. Cuando quise denunciarlo, también recibí amenazas de su familia. Me decían que ‘con plata se arregla todo’, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar. Ese miedo hizo que tardara en animarme a hablar”

En tanto, informó que ya realizó la denuncia: “Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad”.

Semanas atrás, la pareja había realizado un viaje a Cancún

Morales es un delantero de 23 años que juega en Barracas Central a préstamo y el club dueño de su pase es Boca. El futbolista surgió de las inferiores del Xeneize y también tuvo un breve paso por Unión de Santa Fe en 2024.

Esta sábado, el atacante le dio la victoria al Guapo ante River en el Estadio Monumental, en la primera fecha de la Liga Profesional. Barracas Central le ganó 1 a 0 al Millonario con un tanto de Morales, que aprovechó un error defensivo para rematar cruzado en el primer tiempo.

Hasta el momento, ni Barracas Central, ni Boca, ni el propio futbolista emitieron declaraciones sobre la denuncia.