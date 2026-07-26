¡Rechazo al palo! El insólito blooper de un jugador de Ferro, en la goleada ante Morón en el ascenso argentino

Pasó el Mundial y volvió la primera división. Pero el ascenso nunca se detuvo en el fútbol argentino y, en ese contexto, este domingo jugó uno de los líderes que tiene la Primera Nacional. Ferro, que lucha por regresar al fútbol grande de la Argentina, cayó 4 a 0 ante Deportivo Morón. Y la goleada tuvo un terrible blooper por parte de un futbolista del equipo de Caballito, que fue el que abrió el partido.

Por la fecha 22 de la Primera Nacional, Deportivo Morón recibía a Ferro en uno de los duelos más esperados de este fin de semana. El conjunto de Caballito lidera la zona A y el Gallito es el inmediato perseguidor. El duelo contaba con las dos parcialidades en el nuevo estadio Francisco Urbano (hubo 2000 simpatizantes visitantes) y quien abrió el marcador fue el local, que aprovechó todas las fallas de su rival.

Morón derrotó 4 a 0 a Ferro como local por la fecha 22 de la Primera Nacional Twitter Morón

Se jugaban 20 minutos de la primera parte cuando se generó el pelotazo largo para el uruguayo Franco Fagundez, pero Emiliano Ozuna tocó hacia atrás. En ese momento, los jugadores del equipo visitante, el arquero Fernando Monetti y el central Gustavo Canto, fueron a buscar la pelota, pero Fagundez logró puntearla hacia el primer palo. Quien llegó para cerrar y despejar una pelota con pocas posibilidades de entrar en el arco fue Leandro Peña Biafore, que le pegó a la pelota..., ¡pero la hizo rebotar en el poste y se metió en el arco!

Un tanto insólito que involucró dos fallas defensivas sorpresivas y que significó el 1 a 0 para Deportivo Morón. Luego los minutos pasaron y el local se puso 2 a 0, a los 32, con el tanto de Mateo Levato. De ese modo finalizó la primera parte. En el segundo tiempo, a los tres minutos, Juan Cruz Esquivel puso el 3 a 0 y esto llenó de nerviosismo a Ferro. Canto y Castellani se fueron expulsados y los locales aprovecharon para golear 4 a 0 gracias al tanto de Franco Toloza, a los 22.

Error de la defensa de #Ferro y gol insólito de #Morón. pic.twitter.com/sAW40l1NL0 — Mundial Verdolaga (@MundialFerroTw) July 26, 2026

Un triunfo muy festejado en el oeste del conurbano bonaerense. Con la victoria, los dirigidos por Walter Otta se ubican segundos en la tabla de posiciones de la zona A con 38 puntos. De este modo, quedaron a tan solo cinco unidades de Ferro que tiene 43 y continúa como puntero a 14 fechas del final. Los de Caballito llevaban 12 partidos sin perder con 11 victorias y un empate. Este domingo perdieron esa racha que les permitió llegar al liderazgo.

Otra buena noticia para Deportivo Morón fue la derrota de Colón 1 a 0 ante Chaco For Ever como local, y quedó en el tercer puesto del mismo grupo con 35 puntos. Por su parte, en la zona B de la Primera Nacional, quien lidera es Gimnasia de Jujuy. Vale destacar que la segunda categoría del fútbol argentino tiene dos ascensos a primera división. Uno se genera con una final entre los dos líderes de cada grupo, y el otro por un octogonal final.