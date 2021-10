Eliminatorias: Eduardo Berizzo anticipó que Paraguay buscará “incomodar” a la Argentina y “aplicarle presión alta”

Las fotos de Ángel Di María, Lionel Messi y Leandro Paredes en el predio de entrenamiento de Ezeiza indican que los jugadores de la selección ya están avistando la triple fecha de eliminatorias de octubre. De hecho, la selección argentina se prepara con plantel completo: la de las estrellas de PSG era la única tanda de futbolistas que faltaba. Así, este jueves desde las 20, Argentina visita a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco con casi todos los jugadores originalmente convocados a disposición (Paulo Dybala fue desafectado por una lesión muscular).

El entrenador del seleccionado paraguayo de fútbol, Eduardo Berizzo, reconoció hoy que la albiceleste llega con “mucha confianza” al partido por la 11va. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. ”Argentina viene con mayor confianza desde que salió campeón, si bien mantiene el plantel ya se alivió una parte de la presión”, apuntó el DT en la conferencia de prensa. ”Nuestro planteo será similar al partido de la Copa América y buscaremos incomodarlos sin perder en el uno contra uno y con una presión alta para evitarles el control desde sus centrales”, adelantó.

Con gol de Papu Gómez, Argentina venció a Paraguay en la fase de grupos de la Copa América por un ajustado 1 a 0. MB Media - Getty Images South America

En ese encuentro que Berizzo señala, un gol de Alejandro “Papu” Gómez a los 10 minutos del primer tiempo le valió el triunfo a la selección comandada por Lionel Scaloni. Antes, en noviembre de 2020, se habían enfrentado por las Eliminatorias, en la Bombonera. Aquel partido, en el que Scaloni tuvo que improvisar con Nicolás González de lateral izquierdo, finalizó 1 a 1.

Si bien no confirmó el once inicial, Berizzo dejó en claro que será clave el esquema táctico, muy posiblemente con una línea de cinco en el fondo para evitar que Lionel Messi y Lautaro Martínez “se muevan con comodidad”.

”Evaluamos poner dos delanteros para que ellos deban preocuparse por ambos. Imagino un ataque dinámico y no dejándole el ataque posicional con un solo punta porque le van a ganar los centrales”, avisó. Además, el entrenador pidió estar “atentos” a las pérdidas de la pelota porque es una vía por la que Argentina “castiga fácilmente a sus rivales”.

Paraguay suma 11 puntos y está actualmente afuera de la zona clasificatoria, a dos de Colombia y Ecuador. En las últimas horas quedaron desafectados por lesión de David Martínez, defensor de River Plate, y Blas Riveros, lateral izquierdo del Brøndby danés. A su vez, en la lista figuran los hermanos Óscar y Ángel Romero , quienes están sin club desde que se fueron de San Lorenzo, y también los argentinos nacionalizados Gastón Giménez y Alejandro Romero Gamarra. ”Son dos jugadores de gran nivel, no creo que se vean afectados por no tener club en este momento”, concluyó Berizzo acerca de los ex San Lorenzo. En el primero de los compromisos, Paraguay recibirá a la Argentina con 50% de aforo en el estadio.

El zaguero de River, David Martínez, quedó desafectado por lesión @Albirroja

Una de las preocupaciones que rodean al seleccionado paraguayo es el ataque argentino. ¿Cómo marcar a Messi?. El mediocampista Matthias Villasanti, que juega en Porto Alegre, dijo que intentarán hacerlo por medio de un mayor control de la pelota. También adelantó que no habrá marca personal. Paraguay llega tras haber cosechado en la anterior triple fecha una derrota (ante Ecuador), un empate (contra Colombia) y un triunfo (ante Venezuela).

Por el lado argentino, llega en buen estado físico y futbolístico Lionel Messi. Con 79 goles, no sólo es el máximo artillero histórico de la “albiceleste”, sino que con aquel triplete ante Bolivia superó el récord histórico de 77 festejos a nivel de selecciones sudamericanas logrado en su momento por el brasileño Pelé, quien desde su lugar de convalecencia (fue operado de un tumor en el colon y ya recibió el alta médica) lo felicitó por imponer esa nueva marca.