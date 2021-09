Boca, la Selección y la confesión de Carlos Izquierdoz: “Me moría de ganas de ir a los Juegos Olímpicos”

El defensor y capitán de Boca Juniors, Carlos Izquierdoz, contó por primera vez por qué no fue con la selección argentina a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Nunca aclaré lo que pasó con el tema de los Juegos Olímpicos. Se habló mucho pero en ningún momento salió nada de mi boca”, comenzó el zaguero, en conferencia de prensa. Y agregó: “Hablé con el entrenador (Fernando Batista) en su momento. Me dijo que existía la posibilidad de que fuera a los Juegos como mayor. Fue algo que dialogamos con la gente del club: el momento era complicado, tenía que jugar octavos contra Mineiro, después había un Superclásico e iba a llegar muy justo”, explicó el exzaguero de Lanús.

Luego, le dio paso a una íntima confesión: “Yo me moría por ir a los Juegos, realmente. Nunca jugué en la Selección, ni en juveniles, y es el sueño que tengo desde chico. Hay momentos que hay que tomar decisiones en frío, ver que es lo mejor, y el club apostó muchísimo en mí cuando yo estaba en México. Yo me debía al momento importante que se venía, Carlos (Tevez) se había ido, yo iba a quedar como capitán y no iba a ser el mejor mensaje de mi parte si en los octavos de final me iba a otro lado. Mis compañeros me podían reprochar la situación”.

“Se charló mucho. Lo hablé con mi familia. Me dolió quedar afuera, pero ya está. A veces hay que agachar la cabeza y meterle”, cerró el tema Izquierdoz, que también se refirió a una posible futura convocatoria: “Yo trato de jugar y rendir lo mejor posible para el equipo. Sé que estando en Boca y River hay posibilidades pero los centrales que hay son de primer nivel. Están segundos en la Eliminatoria atrás de Brasil, acaban de ganar la Copa América. Si fuera Scaloni, seguiría todo como está. Si se da, bien, y sino alentaré desde afuera. La Selección es lo mas grande que podemos tener como futbolistas, pero los chicos lo hacen muy bien”, agregó.

Izquierdoz marca a Fontana, en el Superclásico disputado en mayo en la Bombonera, que Boca ganó por penales Marcelo Endelli - Getty Images South America

En la charla con la prensa, realizada en el predio de Ezeiza, el Cali también se refirió al Superclásico del domingo y expresó la importancia de ganar en el Monumental para poder meterse en la pelea por el título.

”Venimos levantando, somos conscientes que para meternos de lleno en la lucha por el campeonato tenemos que ganar en la cancha de River”, declaró el defensor.

Uno de los máximos referentes del plantel de Boca, también habló sobre la posibilidad de que el público local regrese a los estadios a partir de la próxima jornada (14ta.) y por primera vez desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

”Ojalá que vuelva la gente a la cancha. Estamos todos muy ilusionados. Increíblemente nos acostumbramos de algo que tiene que ser absolutamente normal. El Folklore es lo más lindo que tenemos”, comentó.

Sobre Fernando Rapallini, el árbitro elegido para dirigir el Superclásico, el futbolista de 32 años opinó: ”Es un árbitro que está preparado para dirigir un Superclásico. Tenemos que ayudarlo a que pueda llevar el partido tranquilo y de la mejor forma”, aseveró.

Boca visitará a River Plate el próximo domingo desde las 17 en el estadio Monumental de Nuñez, con arbitraje de Rapallini, en un encuentro válido por la decimocuarta jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).