Emiliano “Dibu” Martínez, el obsesivo de las vallas invictas que intentará en Paraguay alcanzar un récord en la selección argentina

Emiliano Martínez tiene un récord particular: fue campeón en todos los torneos que jugó en la selección argentina. En tres años y medio, fueron más sus vueltas olímpicas, cuatro, que sus derrotas en el arco albiceleste, tres. Y Dibu siempre va por más. Su gen competitivo lo empuja a trazarse nuevas metas. Ahora, tras cumplir las dos fechas de suspensión impuestas por la Conmebol, el marplatense de 32 años intentará registrar una nueva marca en la visita de este jueves a Paraguay, por la undécima fecha de la clasificación para el Mundial de 2026. El flamante ganador del trofeo Lev Yashin, que premia al mejor arquero del mundo, procurará igualar a Sergio Romero como el guardameta argentino que más vallas invictas acumula en la historia de las eliminatorias.

Desde su debut oficial, en un 1-1 de 2021 frente a Chile en Santiago del Estero, Martínez se adueñó definitivamente de los tres palos de la selección, a punto tal que estuvo ausente en apenas nueve encuentros: uno por Copa América, cinco por eliminatorias y tres por amistosos. En ese período, Dibu levantó cada uno de los trofeos que disputó: las Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial Qatar 2022. Y le puso candado al arco de la selección en el 72% del total de sus partidos. Un registro impactante. Además, sólo cinco equipos le hicieron más de un gol: Francia (tres), Arabia Saudita, Países Bajos, Uruguay y Colombia (dos cada uno).

Emiliano Martínez, el arquero más ganador de la selección argentina, a la par de Luis Islas, en acción frente a Colombia; ese día cometió una incorrección (manotazo a una cámara) que hizo a su suspensión por dos partidos. RAUL ARBOLEDA - AFP

Para Dibu Martínez, mantener el arco sin goles es más que una prioridad. “Soy un enfermo. El otro día me metieron un gol a los 96 minutos y, yendo a la gala del Balón de Oro, todavía lo sentía: ‘ese gol a los 96, casi ganamos 1-0...”, reveló en referencia al tanto del brasileño Evanilson con el que Bournemouth amargó a Aston Villa el 26 de octubre. “Es mi trabajo, es lo que practico día a día; me fascina. Y creo que poniéndole tanto en la cabeza a los defensores ‘el arco en cero’, ellos terminan siendo tan fanáticos como yo. El equipo que menos goles recibe es el que gana títulos. Podés ganar 4-3, pero como equipo no estuviste sólido”, agregó.

En Argentina, Martínez tiene la fórmula para calmar esa obsesión. Lleva 12 vallas invictas en eliminatorias, una menos que Sergio Romero, pero el arquero de Boca alcanzó esa cifra en casi el doble de partidos: 18 de Dibu vs. 35 de Chiquito. El marplatense clausuró su arco en seis compromisos de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 (0-0 con Paraguay, 3-0 y 1-0 a Uruguay, 1-0 a Perú, 0-0 con Brasil y 1-0 a Colombia) y en otros seis correspondientes a la clasificación actual (1-0 a Ecuador, 3-0 a Bolivia, 1-0 a Paraguay, 2-0 a Perú, 1-0 a Brasil y 3-0 a Chile).

La estrella de Aston Villa quedó a las puertas de batir el récord tras la victoria sobre los chilenos, pero Argentina cayó días después en Barranquilla (1-2) y luego el arquero quedó marginado producto de la suspensión. En esta doble ventana, incluso, superará la marca de Romero en caso de no recibir tantos de Paraguay ni de Perú, rivales contra los que mantuvo intacto su arco en dos ocasiones. Jamás en su carrera los albirrojos le anotaron un gol.

Dibu intenta cortar un centro en Aston Villa vs. Bournemouth, el partido en el que, al recibir un gol a los 51 minutos del segundo período, se le escapó la victoria al equipo del argentino; el arquero sufrió varios días por ese tanto que le impidió el triunfo y la valla invicta. Agencia AFP - AFP

El arquero argentino fue uno de los últimos jugadores en sumarse en Ezeiza a los entrenamientos para esta ventana. Tras partir de Londres junto a Cristian Romero, Enzo Fernández, Lisandro Martínez y Facundo Buonanotte, sufrió en Río de Janeiro una demora de vuelo que extendió el viaje a más de 30 horas. Martínez realizó trabajos en el gimnasio y este martes se integra a sus compañeros para realizar las tareas con la pelota.

Quien es el arquero más ganador de la selección a la par de Luis Islas se ubica segundo entre los guardametas en cuanto a vallas invictas en el equipo argentino, con 34, por detrás solamente de Romero, que suma 47, y muy por encima de Roberto Abbondanzieri (22), Antonio Roma (19), Ubaldo Matildo Fillol, Sergio Goycochea (18 cada uno), Américo Tesorieri (14), Nery Pumpido (13) y el propio Islas (12).

Entre los estadígrafos del fútbol existe una pequeña polémica en relación con el número de partidos en los que Martínez mantuvo inmaculado el arco. Sucede a raíz del partido ante Colombia jugado el 8 de junio de 2021, por las eliminatorias rumbo a Qatar: Dibu dejó el campo de juego a los 40 minutos con Argentina ganando por 2-0, pero en el segundo tiempo el local anotó dos veces, a Agustín Marchesín, y el resultado terminó 2-2. De todos modos, a Martínez le quedarán otros siete partidos por eliminatorias para batir sin discusiones el récord de Chiquito Romero.

Está claro que en la estadística de Martínez mucho tienen que ver la solidez defensiva del equipo y el buen funcionamiento colectivo conseguido en los últimos tiempos. De hecho, cuando Dibu no atajó, el arco no se resintió, y recibió con cuatro goles en siete partidos: dos, a Gerónimo Rulli (frente a Ecuador y Venezuela, por eliminatorias); uno, a Franco Armani (ante Bolivia, en la Copa América 2021), y el otro, a Walter Benítez (contra Costa Rica, en un amistoso en 2024). Juan Musso, que reemplazó a Martínez en un encuentro como local frente a Bolivia clasificatorio para el Mundial, no recibió tantos.

Tan importante es Martínez para el DT Lionel Scaloni que, pese a haberse ganado el puesto a mediados de 2021, se ubica décimo en presencias en el ciclo, con 46, y tiene grandes posibilidades de superar a Ángel Di María, que suma 48 en el noveno lugar. “Irradia confianza y en ningún momento transmite las dudas que todos tenemos”, lo describió el seleccionador.

Este jueves volverá Dibu Martínez, con otro récord a mano.

