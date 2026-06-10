Emiliano “Dibu” Martínez, “muy cerca” de Juventus: los otros jugadores de la selección que podrían cambiar de club

Emiliano “Dibu” Martínez se aproxima a Juventus. El arquero de la selección argentina, que se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha, “está muy cerca” de acordar un contrato por tres años con la Vecchia Signora, según la prensa italiana. Luego llegará el turno de la negociación entre el club de la Serie A y el Aston Villa, que convirtió a Dibu en el guardavallas argentino más caro de la historia cuando se lo compró a Arsenal en 2020 a cambio de cerca de 18 millones de euros.

En este sentido, los reportes de los analistas del mercado de transferencias especulan con una tasación cercana a los 15 millones de euros por parte del equipo inglés. Los italianos, que en un principio habían posado sus ojos en el brasileño Alisson Becker (Liverpool), no estarían dispuestos a sobrepasar los 10 millones de la moneda ecuménica europea. Así, se abre una negociación que puede estar influenciada -en algún momento- por la actuación del arquero en la próxima Copa del Mundo. El tiempo, entonces, juega a favor del Aston Villa.

Emiliano "Dibu" Martínez, con la camiseta de Aston Villa X @AVFCOfficial

“La Juventus está muy cerca de llegar a un acuerdo definitivo con Emiliano Martínez sobre su contrato”, escribió el periodista italiano Matteo Moretto, experto en el mercado de transferencias del diario Marca. Y añadió: “El acuerdo está al alcance de la mano, y próximamente se celebrarán nuevos contactos entre las partes para ultimar todos los detalles, mientras se inician las negociaciones con el Aston Villa”. Así, el arquero formado en Independiente será una de las vedettes del mercado de traspasos en Europa.

Otros jugadores de la selección que negocian su futuro

Dibu Martínez no es el único jugador de la selección que tiene su futuro en el aire y podría cambiar de camiseta después de la Copa del Mundo. Entre los defensores, Cristian “Cuti” Romero también podría cambiar de camiseta. Capitán en Tottenham, de la Premier League, quedó en medio de la polémica por un viaje a la Argentina justo cuando su equipo se jugaba el descenso. Valorado por su entrenador, el italiano Roberto De Zerbi, al cordobés lo sondean dos grandes de España: Atlético de Madrid y Barcelona.

Cristian "Cuti" Romero, capitán de Tottenham de Inglaterra y sondeado por Atlético de Madrid y Barcelona Justin Setterfield - Getty Images Europe

En el mediocampo, la sala de máquinas de la Albiceleste, Enzo Fernández es objeto de deseo de Real Madrid. El ex River fue el mejor jugador de Chelsea en una temporada sin triunfos y un entrenador despedido (Enzo Maresca). El ex River tendrá ahora en el banco de suplentes a un DT que se formó como mediocampista (Xabi Alonso) y podría incluso potenciar su juego. La decisión de mudarse a la capital española depende ahora del futbolista. Y, sobre todo, de Chelsea: luego de que el argentino se convirtiera en 2023 en el mediocampista más caro de la historia de la Premier League, los Blues no lo van a regalar.

En el ataque, una novela que también tiene como protagonistas a un futbolista argentino y ¡tres! clubes españoles. Lo de Julián Álvarez (Atlético de Madrid) con Barcelona y Real Madrid ya es un culebrón. Y tendrá muchos más capítulos. El último se emitió este martes en redes sociales, y tuvo desde una oferta rechazada (del Real, por 150 millones de euros) hasta una reprimenda de los colchoneros a los blancos por “robar” jugadores de las inferiores.

Otro jugador del plantel del Atlético tendrá que tomar una decisión clave luego del Mundial: Thiago Almada. El creativo formado en Vélez no tuvo los minutos que pretendía a las órdenes de Diego Simeone y sabe que River lo tiene entre ceja y ceja. Sería “la” contratación del próximo mercado para el club de Núñez, que tiene al español Pablo Longoria como director deportivo. Se trata de una tratativa de largo aliento, y que probablemente no se resuelva hasta después de la Copa del Mundo. Salvo que el propio futbolista se decida antes y rubrique su acuerdo con el Millonario.

Los que se mudan

Nicolás Otamendi resolvió su futuro antes de embarcarse en la expedición mundialista. El defensor central, de 38 años, se despidió de Benfica (Portugal) y firmó un contrato de 18 meses con River. Stéfano Di Carlo, presidente del club, aseguró que el vestuario millonario se ordenará alrededor del campeón del mundo.

Di Carlo, durante la firma del contrato con Nicolás Otamendi, el primer refuerzo para Coudet x.com/RiverPlate

Otro que resolvió su situación personal antes de viajar al Mundial fue Valentín Barco. Luego de descollar como mediocampista interior en el Estrasburgo francés, el jugador formado en Boca acordó con Chelsea (Inglaterra), que pertenece al mismo grupo que los franceses. Compartirá vestuario con Enzo Fernández y Aarón Anselmino, quien también lo acompañó en Estrasburgo, a préstamo desde el equipo londinense.

Nicolás Paz, por su parte, fue recomprado por Real Madrid durante su estadía en Como y debería presentarse luego de la Copa del Mundo en el Santiago Bernabéu. Allí coincidirá con Franco Mastantuono. Cesc Fábregas, entrenador del equipo italiano en el que Paz brilló durante la pasada temporada, ya declaró que le encantaría contar con el argentino durante una campaña más. Parece improbable. La última palabra será de José Mourinho, el entrenador portugués que regresará al Santiago Bernabéu para intentar devolverlo a las altas cumbres del fútbol mundial.