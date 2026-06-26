En el Mundial récord de asistencia, los argentinos no consiguen entradas y Miami estará desbordada

DALLAS (enviado especial).- Martín Rulo vive en Miami y se vino desde Rosario en la crisis del 2001, como tantos otros compatriotas. Hace un par de semanas se juntó con cinco amigos que viven en el estado de Florida para seguir a la selección. Primero fueron a Kansas City para el debut, luego manejaron hasta Dallas para el partido contra Austria y planean quedarse hasta el sábado a la noche para el último encuentro de la fase de grupos frente a Jordania. En ninguno de los tres encuentros consiguieron entradas.

Los argentinos coparon Kansas City y Dallas para los partidos de la selección, y se esperan aún más en Miami Anibal Greco - LA NACION

Mejor dicho, no pudieron comprar tickets acorde a sus presupuestos. “Buscamos por todos lados y no podemos conseguir porque la reventa es una locura. Para el partido de mañana, en el que Argentina ya está clasificada y va a poner suplentes, están pidiendo entre 2.000 y 2.500 dólares”, le dice a LA NACION.

Récord de asistentes

Este jueves, cuando todavía faltaban completar 14 partidos de la fase de grupos, el torneo batió la marca que ostentaba Estados Unidos 1994 como la Copa del Mundo con mayor asistencia de la historia: llegó a 3.605.357 espectadores, con un promedio de 65.000 hinchas por partido.

La marca histórica la tenía la edición que se celebró en este país hace 22 años, cuando alcanzó los 3.587.538 espectadores. El actual formato de 48 selecciones y 104 partidos casi duplicará ese número, con casi 6,7 millones de hinchas que pasaron por los estadios colmados.

Hinchas de Estados Unidos alientan a su selección en la previa del partido con Turquía ETIENNE LAURENT - AFP

No todas las selecciones “sufren” el precio de la reventa como los argentinos. Por ejemplo, un ticket para el Paraguay-Australia de anoche se conseguía a última hora a 450 dólares.

TicketData, que realiza un seguimiento de los precios de reventa, informó de precios promedio de 798 dólares en el mercado secundario.

Miami desbordada

Para el partido de dieciseisavos de final, que la selección jugará el próximo viernes en Miami con rival que recién conocerá el sábado después de la medianoche, se prevé un verdadero aluvión de hinchas argentinos.

En el sur de Florida reside casi un cuarto de los argentinos que viven en los Estados Unidos. Además, el fenómeno Messi ya impacta de sobremanera la demanda. “Están pidiendo 5.000 dólares para un partido que se juega en el patio de mi casa. Es imposible para mí, mucha plata”, se resigna Martín. Al igual que él, la mayoría de los hinchas de la selección compiten con extranjeros [chinos, indios, mexicanos, entre tantos otros] y estadounidenses con un poder adquisitivo que supera al del argentino promedio. “Van todos a ver a Messi, el día que él no juegue más no va a ir nadie de toda esa gente”, señala.

En el sur de Florida reside casi un cuarto de los argentinos que viven en los Estados Unidos Rebecca Blackwell - AP

Aerolíneas Argentinas anunció este jueves un refuerzo en sus frecuencias para el 30 de junio y 1 de julio próximos, con dos vuelos diarios Ezeiza-Miami, y tres para el jueves, día previo al partido. Las agencias de viajes tienen una fuerte demanda impulsada especialmente por el fenómeno Messi. Todos quieren estar en el Hard Rock Stadium.

No hay entradas

Para el partido de este sábado entre Argentina y Jordania, que cerrará el grupo y no define la suerte de la selección, ya clasificada en primer lugar, no es posible conseguir boletos a precios oficiales. Todo hay que buscarlo en la reventa. Son muchos los argentinos que armaron la logística para estar una semana en Dallas, donde el equipo de Messi jugó el lunes ante Argelia y volverá a hacerlo este sábado. Aerolíneas también ofreció un paquete promocional para un servicio directo a Dallas por 500 dólares.

Hay algo que cambió en este Mundial. En Alemania 2006 el seguimiento de los argentinos a la selección comenzó a hacerse masivo de forma interrumpida en las copas del mundo. Desde entonces es común ver una marea de camisetas celestes y blancas llegadas desde todas partes, no solo de la Argentina.

Aerolíneas también ofreció un paquete promocional para un servicio directo a Dallas por 500 dólares Anibal Greco - LA NACION

A diferencia de otros países, los hinchas de la selección se acostumbraron a llegar a las citas mundialistas sin entradas compradas de antemano. Llegan incluso hasta el mismo día de partido en busca de un boleto que les de acceso a su sueño dorado de ver a Argentina en una Copa del Mundo.

Pasó en Brasil, con una movilización multitudinaria al otro lado de la frontera. También en Rusia, donde una fuerte devaluación del peso arruinó varios presupuestos en pleno Mundial. En Qatar sorprendió a todos los cerca de 30.000 argentinos estuvieron al otro lado del mundo durante casi un mes. Una gran parte de ellos estuvieron en casi todos los partidos del Mundial sin tickets. Pero casi siempre lograban entrar.

Lionel Messi en conferencia de prensa tras la victoria de Argentina frente a Austria AFA - LA NACION

La AFA se deslinda de cualquier responsabilidad por las entradas. Sostiene que es la FIFA la única entidad autorizada para vender y revender tickets. Recordados son aquellos escándalos que protagonizaron Julio Grondona y su hijo Humberto vendiendo tickets oficiales en un hotel de Berlín en la previa de los cuartos de final entre Argentina y Alemania en la copa de 2006. O los talonarios que se llevaban los Borrachos del Tablón, la barra de River, antes de los partidos.

En 2014 hubo otro escándalo parecido por la reventa por parte de integrantes de la AFA de entradas antes del partido con Bélgica. Incluso en la noche previa de la final ante Francia en 2022 integrantes de la AFA del Chiqui Tapia vendieron boletos en un departamento de Doha.