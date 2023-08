El defensor que lesionó a Giuliano Simeone pidió disculpas, pero denunció que recibió amenazas “que están fuera de lugar”

escuchar

Recorrió el mundo el momento de la lesión. El golpe que le dio José Matos a Giuliano Simeone y que le habría provocado la fractura de la tibia y el peroné genera escalofríos. El defensor de Burgos CF se disculpó en sus redes sociales por la acción y le deseó una pronta recuperación al delantero de Deportivo Alavés; sin embargo, denunció que recibió mensajes con insultos y “amenazas que están fuera de lugar”.

Si bien no se pudieron identificar a quienes le escribieron a Matos para intimidarlo, se cree que la mayoría de los mensajes son de aficionados del Deportivo Alavés, que en su retorno a primera división se había reforzado con el delantero Giuliano Simeone, cedido por el Atlético de Madrid que entrena Diego Pablo Simeone.

“Lo siento de todo corazón, Giuliano. Sobra decir que, evidentemente, no es una entrada de manera intencionada, sino un lance del juego. Por mi experiencia jamás haría daño a ningún compañero de profesión ”, escribió Matos, que aseguró que está “recibiendo muchas amenazas” que están “fuera de lugar”.

Jugadores como David Carmona, Iván López, de otros equipos, y sus compañeros Jose Antonio Caro y Curro Sánchez, le enviaron mandado mensajes al defensor de Burgos. Hinchas del club español y la Federación de Peñas de Burgos CF abrieron en las redes sociales el hashtag #MatosEstamosContigo para lanzar mensajes de ánimo al defensor por “las amenazas que está recibiendo”.

La durísima lesión que sufrió Giuliano Simeone en el partido de pretemporada entre Alavés y Burgos

La lesión de Simeone

Una durísima lesión sufrió Giuliano Simeone, el hijo menor del Cholo, en un duelo de pretemporada entre su equipo, Alavés, y Burgos. El futbolista recibió una fuerte infracción por parte de un rival y debió ser trasladado en ambulancia hacia un hospital. Todos los que estaban en el campo de juego se tomaban la cabeza por cómo le quedó la pierna izquierda. Minutos antes de sufrir el problema físico, el joven, de 20 años, había convertido un tanto.

Se jugaban 40 minutos de la segunda etapa con el partido 2 a 1 a favor de Burgos. Giuliano Simeone corría con la pelota dominada por el sector derecho y el jugador José Matos llegó tarde a la marca, se tiró al piso y le cometió la durísima entrada que significó la escalofriante lesión del atacante. El árbitro del partido le sacó la tarjeta amarilla al futbolista que le hizo la falta, pero rápidamente se dio cuenta de lo grave que fue la lesión. Tanto los compañeros de Simeone como los de Burgos se agarraban la cabeza al ver la fractura en su pierna izquierda.

A raíz de la situación, el partido fue detenido por varios minutos. El joven, primero, fue inmediatamente atendido por los médicos del plantel, que le estabilizaron la zona. Luego ingresó la ambulancia para retirar en camilla a Giuliano Simeone que se fue del campo de juego bajo los aplausos de todos los que estaban presentes en el estadio. Como quedaban muy poco minutos por disputarse, se decidió que el partido no continúe. Desde el club todavía no salió ningún parte médico de la lesión del jugador, algo que no tardará en conocerse.

LA NACION