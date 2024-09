En qué canal pasan Argentina vs. Alemania por el Mundial de fútbol femenino Sub 20 hoy

Escuchar

Este jueves, desde las 18.30 (horario argentino), la selección argentina de fútbol femenino Sub 20 se enfrenta a Alemania en el marco de los octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Colombia. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de la egipcia Shahenda Saad, se juega en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DGO.

El seleccionado albiceleste se metió entre los ocho mejores del certamen ecuménico juvenil de mujeres por primera vez en cuatro participaciones a lo largo de la historia. Previamente se quedó en la etapa de grupos en Rusia 2006, Chile 2008 y Japón 2012. En esta edición superó la primera instancia como uno de los mejores terceros (ocupó esa posición en la zona F), con cuatro puntos (derrota 6 a 2 vs. Corea del Norte, empate 3 a 3 vs. Países Bajos, cuarto en el último Mundial, y victoria 1 a 0 vs. Costa Rica). Es la primera selección argentina en conseguir avanzar más allá de la instancia inicial, considerando todas las categorías.

La Argentina celebra tras clasificarse por primera vez a los octavos de final de un Mundial Fernando Vergara - AP

El rival de turno, por su parte, es el que más veces levantó el trofeo junto con Estados Unidos, con tres coronaciones: Tailandia 2004, Alemania 2010 y Canadá 2014. Lideró el grupo D con seis unidades conseguidas en tres partidos, producto de dos triunfos (5 a 2 vs. Venezuela y 3 a 1 vs. Nigeria) y una caída (1 a 0 vs. Corea del Sur). En la última edición de la Copa del Mundo realizada en Costa Rica en 2022 se despidió en la primera ronda.

Argentina vs. Alemania: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 18.30 (hora argentina) en Bogotá, Colombia, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y la TV Pública, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DGO. Quienes cuenten con Flow y Telecentro Play por su parte, pueden sintonizar la TV Pública directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Alemania corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a cuartos de final, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.25 contra los 10.00 que se repagan por un hipotético triunfo de la selección argentina. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.50.

