Las selecciones de la Argentina y Costa Rica protagonizan este martes desde las 20 (hora argentina) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje del brasileño Bruno Arleu su último amistoso del año en el marco de la ventana final de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El cotejo se transmite en vivo por TV a través de Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Argentina vs. Costa Rica

El equipo de Lionel Scaloni afronta su último partido en el año en el que fue subcampeón del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y, sobre todo, el que se despidió Lionel Messi. La nueva era comenzó un traspié frente a Uruguay 2 a 1 en la Bombonera la semana pasada en un duelo que se jugó con muy poco público en las tribunas, en parte por el costo de las entradas y por la ausencia del astro, y quiere cambiar la imagen para terminar el 2026 con una sonrisa y no otro dolor de cabeza.

El entrenador Lionel Scaloni anunció en la conferencia de prensa de este lunes que hace cambios en la formación inicial y la principal novedad es el regreso de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, recientemente recuperado de una fractura en la mandíbula. El arquero, además, será el capitán ante la ausencia de Cristian ‘Cuti’ Romero.

Emiliano 'Dibu' Martínez vuelve a ser titular en la selección argentina LUIS ROBAYO - AFP

En la defensa Agustín Giay reemplaza a Gonzalo Montiel en el lateral derecho y, en el izquierdo, Nicolás Tagliafico y Román Vega pujan por el puesto de Facundo Medina, quien a la vez le pelea el lugar a Leonardo Balerdi como defensor central. En el mediocampo puede meterse Máximo Perrone y en la ofensiva quien tiene grandes chances de estar desde el arranque y acompañar a Julián Alvarez y Nico Paz es Gianluca Prestianni.

Los costarricenses, por su parte, son comandados por el exvolante Bryan Ruiz. No disputaron la última Copa del Mundo y llevan tres derrotas seguidas en amistosos internacionales. La semana pasada su verdugo fue Ecuador, dirigido por Marcelo Gallardo, 2 a 0, y llegarán a la Argentina con el sueño de dar el golpe y concluir el 2026 a lo grande.

Último entrenamiento en Córdoba ✅ Enfrentamos este martes a Argentina a las 5pm en partido amistoso. ⚽️



¡Vamos Sele! 🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/b9bZ7vL1aD — La Sele (@laselecrc_) November 17, 2026

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni. Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.21 contra 21.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 8.40.

La última vez que la Argentina y Costa rica se enfrentaron fue en un amistoso en 2024 en Los Angeles y ganó la albiceleste 3 a 1 con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Manfred Ugalde abrió el marcador para los centroamericanos, que fueron dirigidos por Gustavo Alfaro y contaron con, entre otros, el arquero Keylor Navas.