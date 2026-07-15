En qué canal pasan Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026 hoy

Este miércoles, desde las 16 (horario argentino), la selección argentina se enfrenta a Inglaterra en un partido correspondiente a las semifinales del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, se disputa en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El campeón del mundo en ejercicio se metió entre los cuatro mejores luego de derrotar a Suiza por 3 a 1 con goles de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (Dan Ndoye empató transitoriamente para el combinado helvético). Es, junto a Francia, uno de los dos semifinalistas que ganó todos los partidos que disputó hasta el momento en el certamen ecuménico. Además, se mantiene como el equipo más goleador, con 17, y la única vez que no convirtió tres tantos fue en la fecha 2 de la etapa de grupos, cuando venció a Austria por 2 a 0.

La selección argentina viene de ganarle a Suiza y buscará ante Inglaterra el pase a la final MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los Tres Leones, por su parte, dejaron en el camino a la Noruega de Erling Haaland por 2 a 1 con un doblete de Jude Bellingham (Andreas Schjelderup puso en ventaja parcial a los Vikingos Rojos). Su gran objetivo es volver a disputar una final del mundo después de 60 años, ya que el único antecedente es de 1966, en la única edición en la que fueron anfitriones, cuando se consagraron campeones tras derrotar a Alemania Federal por 4 a 2 en la final.

Argentina vs. Inglaterra: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 16 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

TV Pública.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.70 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de la selección argentina. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Las casas de apuestas ponen a Inglaterra como favorito al triunfo en el encuentro ante la Argentina CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones