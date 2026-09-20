En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por la Liga de España 2026-2027

La Liga de España 2026-2027 tiene este domingo 20 de septiembre el clásico entre Atlético de Madrid vs. Real Madrid, correspondiente a la séptima fecha y programado a las 11.15 en el estadio Metropolitano con arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias.

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Kylian Mbappé es la gran figura de Real Madrid Alberto Saiz - AP

La previa del clásico de Madrid

Si bien el certamen atraviesa sus primeras fechas, el arrollador andar de Barcelona con siete victorias en igual cantidad de presentaciones obliga a ambos equipos a ganar el derby para no perderle pisada en la lucha por el título. El Merengue es escolta con 15 unidades y puede quedar a solo tres mientras que el Colchonero necesita el triunfo para llegar al segundo lugar porque actualmente marcha cuarto con 13 unidades.

El duelo tiene el condimento de que se vuelven a cruzar Diego Simeone y José Mourinho. El ‘Cholo’ dispone de una formación inicial con los argentinos Cristian Romero, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, quien vuelve a jugar desde el arranque en medio de su conflicto con el club que entró en una tregua por el desarrollo de la competencia. El entrenador portugués, por su parte, no guarda nada y despliega su arsenal ofensivo con la dupla Kylian Mbpappé-Vinicius Junior.

Posibles formaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; David Hancko, Cristian Romero, Marc Pubill; Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand, Marcos Llorente, Giuliano Simeone; Álex Baena, Julián Álvarez y Kang-in Lee. DT: Diego Simeone.

Jan Oblak; David Hancko, Cristian Romero, Marc Pubill; Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand, Marcos Llorente, Giuliano Simeone; Álex Baena, Julián Álvarez y Kang-in Lee. DT: Diego Simeone. Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Vinícius Junior. DT: José Mourinho.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.12 contra 3.56 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.85.

La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue por La Liga de España 2025-2026, el 22 de marzo pasado, y ganó Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu 3 a 2 con un doblete de Vinicius Junior más otro tanto de Federico Valverde. Para Atlético de Madrid anotaron Ademola Lookman y Nahuel Molina.