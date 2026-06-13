En qué canal pasan Australia vs. Turquía por el Mundial 2026 hoy

Este domingo, desde la una de la mañana (horario argentino), Australia y Turquía se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argelino Mustapha Ghorbal, se disputa en el BC Place de Vancouver, Canadá, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchalena.com.

Los Socceroos afrontan su sexta participación consecutiva en una Copa del Mundo y la séptima en la historia, ya que antes únicamente habían estado en Alemania 1974. La mejor actuación hasta la fecha fue en Alemania 2006 y Qatar 2022, cuando llegaron a los octavos de final, instancia en la que quedaron eliminados a manos de los países que luego se consagrarían campeones del mundo: Italia en el primer caso y la Argentina en el segundo.

Australia quiere pelearle de igual a igual a Turquía, que tiene varias estrellas internacionales ORLANDO RAMIREZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Turquía, por su parte, únicamente disputó dos Mundiales. Su debut fue en Suiza 1954, cuando quedó afuera en la primera ronda. 48 años después, en Corea-Japón 2002, volvió a decir presente en un certamen ecuménico con un resultado histórico: se colgó la medalla de bronce al derrotar a Corea del Sur, uno de los anfitriones, por 3 a 2, en el partido por el tercer puesto. Este año mantienen viva la ilusión de hacer un buen papel de la mano de estrellas como Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus) y Hakan Çalhanoglu (Inter de Milán).

Australia vs. Turquía: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a la 1 de la mañana (horario argentino) en Vancouver, Canadá, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Turquía corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.73 contra los 5.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Australia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.90.

Las casas de apuestas ponen a Turquía como favorito al triunfo en el debut frente a Australia YASIN AKGUL - AFP

Posibles formaciones